Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması! Faaliyetleri o ülkeye taşıyacaklar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun finansal ayakları hedef aldığını vurgulayan Bakan Çiftçi, örgütün Almanya'da 70 milyon dolarlık genel merkez inşa ettirdiğini ve faaliyetlerini yurt dışına taşımayı planladığını deşifre etti.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 GÖZALTI VAR, 13 KİŞİ ARANIYOR

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Henüz sıcak bir gelişme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve vergi kanuna muhalefet suçlarından dolayı Ankara, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs gözaltına alındı, üç şahıs yurt dışında, 10 şahısın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

“OPERASYON ÖRGÜTÜN FİNANSAL AYAKLARINA YÖNELİK”

Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.

KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ

Örgütün yurt dışı yapılanması ve mali kaynaklarına ilişkin yürütülen takibi de açıklayan Çiftçi, "Şu anda biz biliyoruz; Avrupa'da, Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz"

VALİLERLE SÜREÇ YASASI TOPLANTISI

Türkiye çok önemli bir eşiğe girdi. İçişleri Bakanlığı olarak sürecin takipçilerinden biriyiz. Süreç bugüne kadar iyi geldi, bundan sonra da iyi gitmesi ve sonuca ulaşması için bakanlığımıza büyük görevler düşüyor. Şu anda Türkiye'nin siyasi atmosferi uygun. Sürecin başarıya ulaşması için biz bakanlık olarak dün bir toplantı yaptık. Sürecin sağlıklı şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak TBMM Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bundan sonra toplantılarımıza devam edeceğiz, atmamız gereken adımları kararlaştıracağız.

“2 BİN 763 KONTROL NOKTASINI KALDIRDIK”

Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış değiliz. Eskiden doğu ve güneydoğuya gidenler bilirler; yolların kenarında arama noktaları vardı. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Onlardan 2 bin 763 tanesini kaldırdık. Artık terör bitme noktasına geldi, bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Kolluk kuvvetlerimiz sahada arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bunun neticesinde tespit ettiklerimizi imha ediyoruz.

"AMEDSPOR MAÇINI BERABER İZLEYECEĞİZ"

Spor barışın ve kardeşliğin vasıtası. Sporun da buna aracılık yapmasını arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimizle iki kez toplantı yaptı. Birisi Süper Lig maçlarının oynanacağı illerimiz ile ilgiliydi, diğeri tüm illerimizle ilgiliydi. Pazar günü Diyarbakır'da Amedspor ile Erzurumspor'un maçı var. Biz bu maçın da terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık ilk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

PKK ile mücadele devam ediyor. Bu yasayla beraber onun da sona erdiğini hep beraber göreceğiz. Diğer terör örgütleri de var. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunlardan bazıları. Burkay Karatepe'nin yakalanması önemli bir eşikti. 10 senedir aranıyordu. En son Afyonkarahisar'da bir toplantıya girdiğine ilişkin görüntüleri hepimiz izledik. Yüz tanıma sistemleri tarafından tespit edildi. O günden bu güne kadar Burkay Karatepe ile ilgili teknik ve fiziki takip başladı. Hem emniyet birimlerimiz hem de MİT dört ay beraberce bir çalışma yaptılar ve yakalanmış oldu.

37 kişilik suikast timinin yakalanmayan tek kişisiydi. Bunun da yakalanmasıyla beraber halka tamamlanmış oldu. Bu şunu da gösterdi, devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Devletin hafızasından kaçış yok. Biz suçluları aramaya, onları yakalamaya devam edeceğiz. Bu kişiye mutlaka yardım eden kişiler var. Kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Göreve başladığımda kendimize iki önemli başlık belirledik. Onlardan birincisi yeni nesil suç örgütleriydi, ikincisi uyuşturucuyla mücadele konusuydu. Yeni nesil suç örgütleri artık günümüzde yeni nesil terör örgütlerine evrildi. Bunlar terör örgütü. İnsanların evlerini, araçlarını kurşunluyorlar. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairemiz ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığımız ortak faaliyet yürütecekler.

Bunlar klasik mafya örgütlerinden ayrışıyor. Artık belli bir merkezleri yok. Dijital ortamlarda örgütlenip oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişi ve eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konsepte mücadele etmek gerekiyor. Örgütlere yönelik olarak bu yılın ilk yedi ayı içerisinde 518 suç örgütüne yönelik bin 445 operasyon yaptık.

Bu çetelerle ilgili olarak yurt dışında da çalışmalarımız devam ediyor. Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüşmemiz oldu. Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan üçlü mekanizmamız var. En son 29 Nisan'da Atina'da bir araya gelmiştik. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüştük. Artık belli bir aşamaya geldik. Bundan sonra komşularımızla yeni nesil suç örgütleriyle mücadele konusunda işbirliği yapacağız. Ortak sorun alanımız yeni nesil suç örgütleri. Bulgaristan İçişleri Bakanı ile tam bir mutabakata vardık. Bulgaristan 89 kişinin iadesini sağladı, 19 kişinin iadesi konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Onlar da 24 kişiyi bizden istiyorlar.

Önümüzdeki günlerde Yunanistan, Gürcistan, Almanya ve İtalya'ya da gideceğim. Bu örgüt üyeleri orada da yuvalanmış durumda. Devletimiz iadelerini sağlamaya, mücadelesine devam edecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Suça sürüklenen çocuk ibaresi kalktı, adli süreçteki çocuk ibaresi geldi. Yeni düzenlemeyle beraber caydırıcılık artmış oldu. 15 ila 18 yaş aralığındaki çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlediklerinde artık 19 ila 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suç işlerlerse o zaman da 15 ila 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Kanun koyucu bu noktada toplumsal talepleri göz önünde bulundurdu. Yasal düzenlemeyle beraber yeni nesil suç örgütlerinin yaşı küçük çocukları kullanamayacağını düşünüyorum.

Yasa rehabilitasyon ve koruma hükümlerini de içeriyor. Adli süreçteki çocuklar bu boşlukta kaybolmayacak. Bu düzenlemeyle beraber onlara yönelik iyileştirmeler yapılıyor.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırı olaylarından sonra biz bakanlık olarak bir takım önlemler aldık. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi mevzuatları yönünden tedbirler alıyorlar. Aile Bakanlığı da bir takım tedbirler alıyor. Biz saldırılardan sonra okullardaki tedbirleri daha da artırmak için 25 bin polis ve bekçi görevlendirmiştik. Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu da değerlendirmiyoruz.

30 bin bahçe görevlisi istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında taleplerini bildirdi. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü belirledik. Okullarımızdaki güvenliği artıralım istiyoruz.

Bunun yanında başka tedbirlerimiz de var. Her yıl birinci dönem ve ikinci dönem toplantıları yapıyorduk. Bu saldırılarla beraber bu toplantıları artık aylık olarak yapıp okulların risk durumlarını belirliyoruz. Riskli okullarımızda polis görevlilerimiz var. Bahçe görevlileri ekstra olarak görev yapacaklar.

Okul çevrelerindeki asayiş uygulamalarını artıracağız. Narkotik ekiplerimiz sürekli olarak operasyon yapacaklar. Çocuk Şube Müdürlükleri tedbirler alacak. Okul çevresindeki internet kafeler, büfeler ve diğer işletmeleri inceleyeceğiz. Okul çevresindeki metruk binaların yıkılmalarını sağlayacağız.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Göç politikamızda anlayış değişikliğine gittik. Şu anda ülkemizde 3 milyon 623 bin yasal kalış hakkına sahip yabancı var. Bunlardan 2 milyon 235 bini Suriyelilerden oluşuyor. Suriyeliler, 8 Aralık'taki rejim değişikliğinden sonra ülkelerine dönüşe başladılar. Şu anda 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri dönmüş durumda. 8 Aralık'tan sonra geri dönüşler hızlandı. Rejim değişikliğinden bu yana 723 bin kişi ülkelerine geri döndü. Biz bunu teşvik ediyoruz, kimseyi zorla ölüme, zulme göndermiyoruz.

Şu ana kadar bin 389 kilometre sınır duvarı inşa edilmiş durumda. Güney ve doğu sınırlarımız fiziki duvarlarla çevrilmiş durumda. Dolayısıyla sürekli izleniyor. Sınırlarımız güvenli hale gelmiş durumda. Buna rağmen yine düzensiz göçmenler yine ülkemize gelirse onlara yönelik olarak operasyonlarımız devam ediyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI

Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili düzenleme 2024 yılında yapıldı. Önceden "yakala-tedavi et-kısırlaştır-doğal ortamına bırak" şeklindeydi. Bu sistemden vazgeçildi. Şimdi "yakala-tedavi et-kısırlaştır-barınakta muhafaza et-sahiplendir" aşamasına gelmiş olduk. Önceki bakanımız Ali Yerlikaya döneminde bu çalışmalar başladı. Önce büyükşehir olmayan iller ile başladı ardından büyükşehirlerimizde bu çalışma başladı. Geldiğimiz noktada sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 97'si toplanmış durumda. Muhtemelen ekim ayının sonunda tüm sahipsiz sokak hayvanlarını doğal yaşam alanlarına veya barınaklara almış olacağız.

Süreç hem belediyelerimizi hem valiliklerimizi ilgilendiriyor. Bazı yerlerde doğrudan valiliklerimiz barınaklar oluşturdular. Ama asıl bu konu belediyelerin görevi. Çünkü yasa nüfusu 25 bini aşan belediyelere barınak kurma görevi veriyor. Biz süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Görevini yerine getirmeyen belediyeler olduğunda yasal süreci işletiyoruz. Bu ayın sonu itibarıyla bütün barınakları gözden geçireceğiz.