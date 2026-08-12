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Gündem Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!
Gündem

Sapık zihniyetin çocuklara yönelik ahlaksızlığına Emniyet'ten neşter! Yurt dışına kaçan şüpheli için adli işlem!

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Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanıtan "Chakma" isimli yapının sosyal medyadaki çocuklara yönelik skandal açıklamaları kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Küçük yaştaki çocukların cinsiyet kimliklerini hedef alan ahlaksız ifadelerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü derhal harekete geçti.

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan "Chakma" grubunun paylaşımları kamuoyunun tepkilerin topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, grubun çocuklara yönelik paylaşımı üzerine inceleme başlattı. Paylaşımın yurt dışında bulunan bir şüpheli tarafından yapıldığı belirlenirken, şahıs hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kendilerini “Türkiye'nin ilk trans kız grubu” olarak tanıtan “Chakma” isimli grubun sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Grup üyelerinden birinin çocuklara yönelik ifadeleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

 

ÇOCUKLARA YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Grubun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda, küçük yaştaki çocuklara yönelik ifadelerin yer alması tepki topladı.

Videoda grup adına konuşan kişinin, “Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız” ifadelerini kullandığı görüldü. Aynı açıklamada çocukların cinsiyetlerini seçebilmelerine ve kendilerine dayatıldığını düşündükleri cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarına ilişkin ifadeler de kullanıldı.

Grubun ayrıca müzik çalışmaları ve çeşitli gösteriler düzenleyeceğini belirttiği videoda, konserlerin yetişkinlere yönelik olacağı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, grubun hedefleri şöyle anlatıldı: "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız; nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, kendilerine dayatılan cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz. Bizim konserlerimiz +18'den +36 yaş grubuna kadar yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları yapacağız."

 

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Paylaşımların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen inceleme kapsamında, söz konusu açıklamaları yapan kişinin S.C. (26) olduğu belirlendi.

Emniyet ekiplerinin araştırmasında S.C.'nin Türkiye dışında bulunduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Yorumlar

Bozok

Lânet olası aşağılık mahluklar. Bu şerefsizler insan değil yahu.

Mehmet Kahraman

Boynundaki haç tan belli oluyor neye ve kime hizmet ettiği belli değilmi...?
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