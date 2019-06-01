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Demirel bile, din istismarında bu Ekrem’in eline su dökemez!

01 Haziran 2019 Cumartesi

Reklam ajanslarının, “Şu sayfada yayınlansın” taleplerini biliriz..

Bir ön çalışma yapıp, aracılık edecekleri şirketin ürününün, hangi gazetenin okurları tarafından daha fazla talep edileceğini belirleyip, buna göre reklam planlaması yaptıklarına şahit oluruz..

Bunları profesyonel çalışma olarak görür, şirketlerin kâr amacına dönük olarak bunu yapmalarının doğal olduğunu da söyleyebiliriz..

Hatta reklam ajansları, aracılık ettikleri tanıtımlar yayınlandıktan sonra, geri dönüşleri de analiz edip, sonraki dönemlerde verecekleri reklamlar için ayrıca veri depolaması yaparlar..

“Şu tarihte, şu gazetede yayınlanan reklamımız sonrasındaki üç günlük dönemde, bize şu kadar geri dönüş olmuş. Ürünümüz şu kadar talep edilmiş, şu yoğunlukta gündemde kalmışız!” tespitlerini yapıp, sonraki reklam çalışmalarında da bunlardan faydalanırlar..

Tercihlerini buna göre yaparlar..

Buraya kadar anlattıklarımız hep bir malın satışı, tanıtılmasına yönelik.. Bir hizmetin sunulmasına, bilgilendirilmesine yönelik..

Hepsinin karşılığında, şirketler bir bedel alacaklar..

Ticari faaliyetlerini, hizmet satımlarını sürdürecekler..

Nihai amaç da, daha fazla kâr etmek.

Daha fazla kazanmak..

Hatta..

Sadece şirketin isminin yer aldığı, herhangi bir ürünün tanıtımının yapılmadığı reklamlarda bile, nihai amaç, şirketin marka değerini artırıp, daha sonraki ürün tanıtımlarına altyapı hazırlığı yapmaktır..

Diyeceklerimizi kısaltalım: Reklamlarda amaç hep daha fazla kâr etmektir.. Hep daha fazla satıştır.. Hep daha fazla kazanmaktır..

Maddiyata dayalı piyasadaki bu sistemi..

Haydi gelin, maneviyata dayalı dünyaya uyarlamaya kalkanları masaya yatıralım..

Bir şirket, bir milletvekili, bir siyasetçi, kendisine direkt bir getirisi olmayan milli bayramları, dini bayramları, kutsal geceleri tebrik sadedindeki duyuruları ile neyi amaçlar?

Şirketlerdeki “marka değerini artırma”yla benzeştirme yapabilirsiniz..

“Ben her daim sizlerle birlikteyim. Güzel günlerinizi paylaşıyorum” mesajı verilmek isteniyor diyebilirsiniz..

Ama.

Kapitalizmin en acımasız bakış açısını..

“Daha fazla kazanma”nın hırsını..

Şirketlerin reklamlarını, siyasilerin, yöneticilerin tebrik duyurularına aktarırsanız ne olur?

Karşımıza tam bir istismar mantığı çıkar..

Nasıl?

Somut ismi vereyim, üzerinden yürüyelim..

Karşımızda her kılığa giren, herkese yeşil boncuk dağıtan, ama kimden ne kadar fayda gelecekse, ona itibar eden.. Kendi mahallesine bile gerekirse sırtını dönen bir siyasetçi portresi..

Yani Ekrem İmamoğlu kimliği..

İsim somut..

Fiilini de somut olarak aktarayım..

Hani şirketler, “Hangi mecraya hangi reklamı yayınlattığımızda, bize daha fazla kâr getirir” diye düşünüyorlar ya..

Bunu kendisine uyarlayan Ekrem İmamoğlu..

Kadir Gecesi’ni de kendisine bir istismar aracı olarak görüp..

Dört gazete seçmiş..

Okurlarının dindar olduğu kabul edilen, milliyetçi olduğu kabul edilen gazetelere Kadir Gecesi tebriği yayınlattırmış..

Milli Gazete..

Yeni Asya..

Karar..

Yeniçağ..

Aman, yanlış anlamayın..

“Bizim okuyucularımız da dindar, niye Akit’i de listeye almadı” noktasında değilim.

O alsa, biz o ilanı almazdık..

Dini günleri istismar edecek kadar her şeyi “kâr” odaklı düşünen, hep daha fazla “kazanma” amaçlı hareketlere yönelme yolunda, kutsal günleri bile kullanma mantığına alet olmazdık..

Milli Gazete’nin okuyucularının, Yeni Asya’nın, Karar’ın, Yeniçağ’ın okuyucularının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorsunuz..

Akit’ı dışarıda tuttuk..

O ilanı zaten yayınlamamız doğru olmazdı dedik..

Peki..

Gaylere, lezbiyenlere, homoseksüellere kucak açan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, Hürriyet’in okurlarının Kadir Gecesi’ni niye tebrik etmedi?

Milliyet’in okurlarının Kadir Gecesi’ni niye tebrik etmedi?

Sabah’ın, Star’ın, Takvim’in?

Haydi onlar daha çok Binali Bey’i destekler tarzda yayınlar yapılıyorlar, onun için bu gazeteleri tercih etmedi.. 

Peki..

Sözcü gazetesinin okurlarının Kadir Gecesi yok mu?

Cumhuriyet okurlarının Kadir Gecesi yok mu?

O okurlar da Müslüman değil mi?

Niye sadece Saadet Partisi’ne oy verme ihtimali bulunan okurların Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorsunuz da..

MHP’li olup, AK Parti’ye oy verme ihtimali olanların Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorsunuz da..

AK Parti içinden bir ayrı parti çıkartabilir miyiz diye planlar yapanların Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorsunuz da..

“Siyasetten uzağız” diye sabahtan akşama kadar yalanlar söyleyip, siyasetin en pis sularında yüzenlerin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorsunuz da..

CHP’ye zaten oy veren kesimlerin Kadir Gecesi’ni niye tebrik etmiyorsunuz?

Yoksa..

“CHP’liler, Kadir Gecesi diye bir şeyi kabul etmezler” diye bir bilinçaltını mı açığa vuruyorsunuz?

“Sözcü okurunun, Kadir Gecesi ile ne işi olabilir ki?” mi diyorsunuz?

“Cumhuriyet gazetesi, her gün, Kur’an kursları aleyhine iftira içerikli haberler yapıyor, okurları ‘Siz dindar insanlara niye iftira atıyorsunuz’ diye sorgulamıyor.. Demek ki, Cumhuriyet okurlarının Kadir Gecesi yok ki, biz de tebrik edelim” diye mi düşünüyorsunuz?

Karşımızda sıfır numara bir din istismarcısı var..

Partisinin dindarlar aleyhine tüm söylemlerini görmezden gelen.. Onları ne eleştiren, ne de destekleyen.. Onlar karşısında sessiz kalarak CHP’nin tabanını kızdırmayan..

Dindarların oylarını almak için de, onlara “Kadir Gecesi” tebrikleri ile şirinlik yapan bir din istismarcısı..

Dini, bir maddiyat kazancı gibi gören..

Ticari faaliyetteki daha fazla kazanmak için verilen reklamı, siyasette daha fazla kazanmak için din üzerinden reklam çalışması boyutuna taşıyan bir din istismarcısı..

Öyle ki..

Kazanç getirmeyecek mecralarda da, kaynak zaiyatı olmaması için, hedef kitleyi tam isabet tespit eden bir istismarcı..

Bakalım dindar seçmen, 23 Haziran’da, o gazetelerin yönetimlerinin oyununa gelecek mi?

“Kadir Gecesi’ni tebrik etti” diye, Kadir Gecesi’ni, hatta dinin kendisini “gericilik” olarak tanımlayan CHP’ye oy verecek mi?

 

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YORUM YAZ

  • Harun alHarun al31 dk önce
    Dün güney doğu refah partiliydi.simdi HDP li oldu. Dün İstanbul muhafazakârların di bugün CHP kazanıyor.bunda muhafazakârların suçu yok mu. Adam İstanbul'u kazanırsa suçu kendinizde arayın kimse güvenmiyor.
  • Rıfat Rıfat 32 dk önce
    Fetöcüler yine sinekler gibi üşüşmüşler sayfaya!
  • ZIR CAHILZIR CAHIL33 dk önce
    Milli gazete,Yeni Asya ve Karari anladik da Yeni cag nereden muhafazakar oluyor Karahasanoglu?Yeni cag gazetesi Turk Gladiosunun ana yayin organidir(komunistlerin pravdasi gibi)yazarlariyla ve okurlariyla sadece Turkiye nin degil belki de dunyanin en cibilyetsiz ve en zehirli yilanlarinin toplasarak ve birbirine sarmas dolas olarak kotuluk ayinlerini yaptiklariezoterik bir tarikat gibidir Yenicag gazetesi.Milli gazete ve Yeni Asya ise ucuncu siniz irk embesillerinin gazetesi,karar ise dinle imanla alakasi olmayan Marxismde mi kalalim,fashizim de mi kalalim yoksa liberallige mi terfi edelim diye hala dusunen yetersiz ve yeteneksiz kararsizlarin ve az beyinlilerin gazetesi,ondan bir pok ve tehlike olmaz.Ama celik gibi degismeyen gercek bu Imamoglu denen duzenbazin CHP nin biricik ana ilkesi olan TAKKIYE teknolojisini ve metodunu en kucuk bir taviz vermeden eksiksiz uyguluyor olmasidir.Cunku Turkiyede bu TAKKIYE urununun piyasasi vardir ve her daim alici bulur,cunku bizim toplumda da her toplumda oldugu gibi neyin ne oldugunu hicbir zaman anlayamayacak olan budalalarin eksikligi hic cekilmiyor.
  • kerimkerim42 dk önce
    kork ali bey. ekrem geliyor. rant çarkı sona erecek. bir de müslümanlık taslıyorsunuz. bu yazdıklarınızla ancak cahil güruhu kandırabilirsiniz.
  • DermanDerman52 dk önce
    Bence iki tesbit,Turkiyedeki kesimleri tanimak,islam karsi olarak chp ,bakin feto gormek isteyenn imamoglu projesi millet ittifakina bakin,islamca yasamak isteyenlerin temsilcisi sayin erdogani bilsekdetam seriyati temsil eden yok gibi cunki ,rejim laik sistem,ne tam musluman nede kafirbir gidisat kim arzu eder boyle bir hayat .Rabbimizin emrini yasamak istesekde bu imkan nerde elimizi acip yalvaririz her seferde.sen yardim et yarabbi ,derdimize care.
  • OsmanlıOsmanlı59 dk önce
    Bu Ekremden bı cacık olmaz
  • YÜCEL BACAKCIYÜCEL BACAKCI1 sa önce
    NE O ARKADAŞLAR YANLIŞ BİRŞEY Mİ YAZDIK DA YAYINLAMADINIZ YAZI MI?
  • yilmaz yilmaz 1 sa önce
    resimlerde avuclarini o sekilde tutmasi bir feto dua sekli degilmi zaten ?
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    IKI YÜZLÜ MÜNAFIK VE RUM YUNAN TOHUMU IMANSIZOGLUISMET INÖNÜNÜN HIRSIZ VE TERÖRIST PIÇLERI BUNLAR BU DINSIZLERDE NENAMAZ NE ABDEST VAR HIÇBUNLARIN ALAYI MÜNAFIK VEDE IMANSIZ
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Bukalemun Ekrem, Her Renge Girer .Camiye de Gider, Kiliseye de Gider. Kuranda Okur, Ayin Törenlerine de Katılır. Maksat Göz Boyamak Olunca, Ekrem de NumaraÇok Yersen.
  • millimilli2 sa önce
    bu imamoğlu çarkcı kemaldan bile tehlikeli dikkat edin
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 2 sa önce
    bu arkadaşın demesine göre hasadin bol olsun o zaman ALLAHCC HASEDCİSİ BOL OLANIN NİMETİ BOL OLUR O ZAMAN REİSİN VE BİNALİ BEYİNHASTCİSİ BOL ÖMRÜ OLDUĞUNCA BU İNSANLAR BU DUAYA MAZHAR OLUR İNŞALLALAH.ALLAHC MÜNAFIKLARA BIRAKMAZ İNŞAALLAH.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 2 sa önce
    bizim peygamberimiz kafirden çok münafıklardan sıkıntı çekmiştirALLAHCC MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİ din düşmanlarını ve münafıklardan korusun amin.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 2 sa önce
    Arada bence büyük fark var demirel gerçekten inanan bir insandı fakat zinde güçlerin korkusuyla hareket ediyordu diğer adam ise temelde inançla dinle Allahla uzaktan yakından bir ilgisi yoksadece yaptığı saftirikleri aldatmak
  • ataata2 sa önce
    chp.ye oy veren ancak bilinçli din istismarcısıdır..
  • Rıfat Rıfat 3 sa önce
    Imamoğlu bir kukladır, üzerine iyi çalışılmış bir projedir, kuklacıları da tahmin etmek zor değil, bunu artık herkesin görebilmesi lazım!
  • hrn hrn 4 sa önce
    Ali bey üzümün çöpü armudun sapı modundasın bu demek oluyor ki ekrem imamoğlu aradaki farkı iyice açtı :)
  • asımın sesiasımın sesi5 sa önce
    bu sayılan gazeteler zaten din istismarcılarının gazeteleri değil mi?? saadet yeni asyacılardindar görünüp ye destek vermiyormu?? peki ak parti dindar görünüyor ama uydulama ve kadrolaşmalrı din dışı değil mi?? Rabbim senin dinini kullanıp ne kadar tersine hareket eden varsa hesaplarını gör dinini istismar ettirme
  • cengizcengiz6 sa önce
    Arif adlı yorumcu, Rahmetli Hasan Karakaya'yı okurdum diyorsun ve sözü Ekrem kazanacak'a bağlıyorsun. Hafıza sorunu yaşıyorsun sen Yeni Asya , Zaman, ya da Cumhuriyet okumuşsun, Yaşar Nuridinlemişsin halinden cümlelerinden belli..Git mahallende oyna oyununu
  • HalilHalil6 sa önce
    Din ve kapitalizm demiş sayın yazar. İlk olarak İmamoğlu’nun zenginliğine vurgu yapmış ikinci olarak dini istismar ettiğini. Diğer tarafın zenginliğini anlatmaya cesaret edememiş Ali Bey. İkincisi zaten trajikomik memlekette dini istismar etmeyen mi kaldı. Yazardan şunu beklerdim tüm siyasetçiler ve 1. derece akrabalarının mal varlığı araştırılsın belgelensin. Sonra konuşalım. Ülkemizde seçime katılan muhtarından milletvekiline herkes seçim yatırımı yapıyor niçin. Seçildiğinde daha çok kazanmak için. Tüm partiler için geçerli dediklerim. Meclis’e bakıyorum yüzde sekseni boş. Nerde bu binlerce lira alan mebuslar Allah bilir. Sandığa gidip seçeceğim kişi bana mı hizmet edecek kesesine mi yoksa kendini listeye koyan parti başkanına mı. Asıl mesele bu . Diğer mesele memlekette iş ahlakı kalmamış. 
  • Ömer KalenderÖmer Kalender7 sa önce
    Beyefendi , siz CHP ye oy veren insanlarımüslüman olarak görmüyorsunuz galiba . Bu konuda çok yanılıyorsunuz . Evet bazı CHP lilerdindar olmayabilir amabüyük çoğunluğu , yüzde sekseni, en az sizin kadar dindardır . Muhafazakardır , vatanseverdir .Sadece , özgürve laikdüşüncelidirbireyseldir, bir cemaatin peşine takılıp gitmez .
  • Arif sen akit okumuyorsunArif sen akit okumuyorsun7 sa önce
    Arif isimli kişi sen akit okumuyorsun sinsi sinsi iş yapıyosun. Akit okuru bunu yemez. Akitin tarafı nettir. Ekremi kim kıskansın 
  • ArifArif8 sa önce
    Ayinesi iştir kişinin lâfı güzâfa bakılmaz... Ben yılların vakit okuruyum,akit oldu yine okuyorum. Bu gazeteyi ve yazarları nı önemsiyorum... Rahmetli Hasan Karakayayaşasaydı kimbilir neler yazardı... Ancak şunu ifâde etmeliyim ki Ekrem İmamoğlu da Allah'ın kullarından bir kuldur... İnsan oğlu için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor Rabbimiz... O halde bu seçimleri kazanacak kimse de en çok çalışan , halkın arasına karışan kimse olacaktır... İnsanların niyetlerini ancak Allah bilir, ama şunu ifade etmeliyim ki adayların namaza gitmeleri sahur yapmaları iftar açmaları benim hoşuma gidiyor...Mümkünse Cem evlerine de gitsinler orada semah yapsınlar, deyiş okusunlar, kiliseye de havraya da gitsinler ve insanları iknâ etmeye çalışsınlar... Çok güzel şeyler bence bunlar... Rahmetli Tahir Büyükkörükçünün hocası icazet merasiminde ona şöyle duâ etmiş, evlâdım hasedçin çok olsun...Şaşıran Tahir hoca ben hiç böyle bir duâ duymadım efendim deyince Hocası evlâdım hâsedçisi çok olanın Nimeti büyük olur demiş... Bana öyle geliyor ki Ekrem İmamoğlu nun hâsedçisinin çok olduğunu görüyorum her halde başkan O olabilir, ne dersiniz...
  • Süleyman Demir.Süleyman Demir.9 sa önce
    Allah razı olsun. Çok güzel yazıyorsun. Ama bu millete Allah korusun bir musibet gelecek ki kafasını duvara ellerini dizine vurun. O şahıs:Bir elde kadeh; Bir elde KUR'AN , Bir haramdır işimiz bir helal Şu yarım yamalak dünyada Ne tam kafir Ne tam müslüman. Selam,muhabbet ve DUA
  • Mehmet A Mehmet A 9 sa önce
    Ali hocam. Bravo ne kadar güzel bir tespit!!! Ya arkadaş Adam projenin daniskasi bunu ak parti cenahindan bilmeyen yok. Bunu Rahmetli Mısıroğlunun cenazesinde ibb den taziye yayinlarken de görüyoruz. Fakat gelelim asil elestirilmesi gereken mevzunun aslına; Firavunlaşmış Her işi ben yaptim ben bilirim diyen， enaniyeti zirvede Akpartili Siyasilerin ve Bürokratlarin köküne kibrit suyu dökmedikce; yolsuzluk yapip kendi keselerini dolduran zerre kadar islam ve ümmet bilincine hakim olmayan köşe başlarini tutmuş karakterleri temizlemedikce，yapilmasi gereken hizmetleri elinde yetki oldugu donemde yapmayip (su indirimi， dogalgaz indirimi， ögrenciye bilet indirimi İBB memurlarina toplu is sozlesmesi primleri) İmamoglunun vaadlerinden sonra yapmak gibi sersemce tutarsız hareketler bu secimi maalesef kurtarmayacak. Bu tip yanlislarin bir kisminin müsebbibinin maalesef başta Tayyip Erdoğan ( Ya da onu yanlis yonlendiiren yalaka danismanlari) olmasida ayri bir elem veriyor bizlere. Yani isin özü yok karar gazetesine kandil ilani vermis yok sozcuye niye vermemis yok bize verse almazmisiz gibi hamasi nutuklarla çözüomez veya düzelmez bu iş. Not: Bir de Ankara temsilciniz Haci Yakiskli  haberler yapip tweetler atiyor. ABB hakkinda size tavsiyem olani muhakkak yazin ama olmayani da sirf davam hakli diye  yazmayin. biz akiti böyle sevdik ama simdi o guvenini kaybetmekte nazarimzda
  • Mikail okurogluMikail okuroglu10 sa önce
    Allah CC gonlundekileri önlerine koyacak inşaallah .
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe11 sa önce
    “Ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden riyakârlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur.) [Tirmizi]” bir günde ondan fazla yerde iftar açanlar- her gün Cuma namazı kılanlar dini bilmedikleri halde bu milleti Tatlıdil Güler yüz İle kandırıyorlar
  • 12 sa önce
  • 12 sa önce

Ali Karahasanoğlu

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