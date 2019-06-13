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CHP de Nasreddin Hoca gibi: “Eee o kadar da aptal değiliz”

13 Haziran 2019 Perşembe

YSK kararından hemen önce..

İstanbul seçimleri ile ilgili verilecek kararın, hem ayrıntılı olması gerektiğini..

Hem de vatandaşın anlayacağı dilden ve net olarak ifade edilmesi gerektiğini belirtmiştik..

Benim, sonucun hukuka uygun olduğu noktasında bir tereddüdüm yok ama..

Görüştüğümüz bazı kişiler..

Televizyondaki tartışmalar..

Bu noktada biraz daha açıklayıcı bakış açısının zorunlu olduğunu gösteriyor..

Bu bağlamda..

“Hemen her şeyi yazdık. Daha ne yazalım ki” diye düşünürken..

Karşıma bir Nasreddin Hoca fıkrası çıktı..

Hemen belirteyim..

Hocalara saygımız sonsuz.

Nasreddin Hoca üzerinden, olumsuz bir algı operasyonu yapıldığının da farkındayız..

Nasreddin Hoca fıkraları ile, hoca unvanlı insanlara olumsuz sıfatlar yüklenilmeye çalışıldığının bilincindeyim.

Bu açıdan yapılacak eleştirileri önemsiyorum..

Ama “bir günlük beni affedin” diyorum.

Diğer taraftan ise..

Nasreddin Hoca’nın, bir küçük kelime ile, yüzyıllar öncesinden, bugünkü insanlığa bile nice dersler verdiğini, kara yüzleri deşifre ettiğini..

Aslında kendisinin özelliği gibi gösterdiği o olumsuz sıfatların hiçbirisi ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını..

Başkalarındaki riyakarlıkları, çelişkileri deşifre etmek için, o olumsuz sıfatları kendi üzerine bilerek yüklediği bakış açısını da hatırlatarak..

O Nasreddin Hoca fıkrasını aktarmak istiyorum..

Fıkra bu ya..

Veya diğer bakış açısına göre..

Nasreddin Hoca bizlere, ders verecek ya..

Nasreddin Hoca, riyakârlara, hırsızlık yapıp, sonra masum gibi gezinenlere, “Aptala yatma.. Biz aptal değiliz.. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz” diyecek ya..

Bunu kendi üzerinden gösterecek ya..

Rolünü oynamaya başlıyor, Nasreddin Hoca..

Hoca, değirmende başkasının çuvalından kendi çuvalına un aktarırken, değirmenci yapılanları görüyor.

Hoca’ya soruyor:

“Ayıp değil mi Hoca? Ne yapıyorsun öyle?”..

Hocanın cevabı, sonradan vereceği dersin hazırlığı niteliğinde..

“Ben aptalın biriyim, ne yaptığımı biliyor muyum ki!”

Saf rolünde..

Dürüst pozunda..

Yaptığı hırsızlığı lafazanlıkla bastıran bir kimlik profili çiziyor.

Değirmenci pes edecek biri değildir..

Tekrar soruyor, Nasreddin Hoca’ya:

“Tamam, anladım.. Aptalın tekisin. Saf birisin. Ne yaptığını bilmiyorsun.. İyi de.. Aptalın teki isen. Safın teki isen.. Ben seni dakikalardır izliyorum.. Niye kendi çuvalından diğerine hiç koymuyorsun da.. Hep ondan kendininkine koyuyorsun?”

Dünya tarihindeki tüm hırsızların, kendilerini savunurken, köşeye sıkıştıklarında gerçek yüzlerini gösterdikleri üzere..

Nasreddin Hoca da..

O kimliği tarihe not düşecek şekilde, deşifre edecek şekilde cevabı verir:

“Eeee, o kadar da aptal değilim!”

**

Fıkra, bugünlerde birilerine cuk oturuyor değil mi?

Haftalardır tartışıyoruz..

Edebiyat yapıyoruz.

Hukuki terimlerle konuşuyoruz.

Olmadı, kanunlardan tanımlar veriyoruz.

Yargıtay içtihadlarından bahsediyoruz..

“Olurdu-olmazdı” tartışması yapıyoruz..

Ama..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, yaşanılanları bu fıkradaki netlikte açıklayamıyoruz..

Bu fıkrayı, haydi bugüne uyarlayalım..

CHP’li arkadaşlara soruyoruz..

31 Mart seçimlerinde izah edilemeyen bazı sorularımız var..

Bu kadar geçersiz oy..

İlçede farklı partilere verilen, büyükşehirde farklı adaylara verilen oy karmaşası var..

İlçelerde bir ittifakın aldığı oy toplamının çok ötesinde..  Büyükşehirde alınan oy toplamı var..

Yıllardır ilçede belediye başkanlığı yaparak yıpranmış isimlere oy verildiği halde. Aynı partinin, yıpranmamış ve herkesin sevdiği büyükşehir belediye başkanına verilmemiş gibi gözüken oy var..

Burda bir sıkıntı var, gelin, şu seçimdeki oyları, güzelce bir şekilde, hakimlerin nezaretinde birlikte bir sayalım..

Herkes sonucuna razı olsun..

CHP’li arkadaşlar hemen itiraz ediyorlar:

“Yok yok. Hiçbir sıkıntı yok.. Bu tür eleştiriler, her seçimde olur. Her seçimde hatalar olur. Geçersiz oylar olur.. Bunlar normaldir.. Anormal hiçbir şey yok!” diyorlar..

Zar zor.. 

Tüm oyların değil de.

Büyük hataların olduğu ilçelerdeki oylarını tamamının değil de..

Sadece il genelindeki “geçersiz oylar”ın sayılmasına karar alınabiliyor..

“Geçersiz oylar” tekrar değerlendirildiğinde de..

Esenyurt’ta bakıyoruz.. AK Parti lehine sonuç değişiyor..

Fatih’te bakıyoruz. AK Parti lehine sonuç değişiyor.

Şimdi Kadıköy’de, Nasreddin Hoca’nın çuvalına değil, diğer çuvala ekleme yapıldığı ortaya çıkar, diye ümit ediyoruz.. Ama Kadıköy’de de netice AK parti lehine değişiyor...

38 binden başladık. Hep AK parti lehine.. Hep CHP aleyhine netice değişti..

En sonunda 13 binlere kadar indik..

Geçersiz oylar incelendikçe, AK Parti lehine sonuç değiştiği gibi...

Maddi hatalar düzeltildikçe de.

“Sıradan maddi hata” denilenlerin, hep AK Parti aleyhine yapıldığı ortaya çıktı..

Yani hep Nasreddin Hoca’nın çuvalına fazladan un konulmuş..

Hep, komşunun çuvalından alınmış..

Başlangıçta CHP’liler de Nasreddin Hoca gibi..

“Biz iktidarda değiliz ki. Biz nereden bilelim, diğer partinin oylarını geçersiz yapmayı.. Sandık görevlilerini biz atamadık ki.. Biz nereden bilelim, hataları AK parti lehine nasıl yapılacağını.. Biz aptalın tekiyiz.. Ne yaptığımızı biliyor muyuz ki” modunda idiler..

Ama her sandığın sayımında, hep CHP lehine hırsızlık yapıldığı ortaya çıkınca..

Niçin maddi hataların, bazen de AK Parti lehine olmadığı soruldukça..

Niçin, geçerli olduğu halde, sandık başkanlarının dalaveresi ile geçersiz sayılan oyların, aslında AK Parti’ye ait olduğu gördükçe..

Nasreddin Hoca’yı sıkıştırdık.

Yani CHP’yi sıkıştırdık.

“Niçin maddi hatalar, bazen de AK Parti lehine yapılmamış?” diye.

Nasreddin Hoca. Pardon.. CHP cevap verdi: “Eee. O kadar da aptal değiliz!”

 

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YORUM YAZ

  • selmanselman59 dk önce
    Chp itiraz ederek yeniden sayıma engel olduysa, neden itiraz ederek seçimin yenilenmesine engel olamadı? Demek ki işlerin nasıl yürüyeceğine Chp karar veremiyor.Anladın mı kurnaz adam?
  • Toprak KARAToprak KARA1 sa önce
    Sayın Yazar kendisine ulaşamadğım için size yazmak sorunda kaldım, aşağıdaki satırları Sayın Ahmet Hakan COŞKUN Bey'in 13.06.2019 tarihli yazısından alıntıladım, Nevzat TANDOĞAN'ın odasında geçtiğini belirttiği diyalog gerçekten bu kadar yumuşak ve naif mi geçmişti, daha önce başka kaynaklardan okuduğumuza göre pekde öyle yumuşak bir diyalog değildi sanki, lütfen mahsuru yoksa, sizcede uygunsa bu konuda Sayın Ahmet Hakan'a bir iki satırla doğrusunu anlatabilirmisin biz kendisine ulaşamıyoruz da (sosyal medya hesaplarından hiç birisini kullanmıyoruz (e-meil hariç, oraya yazıyoruz cevap gelmiyor pek çok yazardan).İşte o satırlar;"Tek parti döneminde komünistlik yaptıkları için yakalanan bir grup genci makam odasına çağırıp nasihat etmeye çalışan Vali Tandoğan, şöyle demiş: “Gençler! Siz bu işlere karışmayın... Bu memlekete komünizm gerekiyorsa biz getiririz... Bize bırakın bu işleri.”" konuşma gerçekten bukadar yumuşak mı geçmiş yoksa darp ve şiddet varmı mı imiş.
  • Erkan Erkan 1 sa önce
    Hocam tebrik ederim yazı mukemel ne diyelim ALLAH var endişe yok çalışacağız dua edeceğiz bu CHP ,HDP, IYI ,PKK, FETO, HAÇLI ,hepsine birde OSMANLI TOKADI ŞART oldu zaten en çok IYI,partiye şart oldu ALLAHIM SEN YARDIM ET BU düzenbazlar bırakma CANIM ISTANBULU, her yarim satte bir yalan söylüyor bu CHP, ni adayı yalan makinası kim akıl veriyorsa yalan üzerin herşeyi kurguluyor demek kendi seçmenlerini iştahını getirmek için zinde tutmak için yalan la kandırmaya çalışıyor kendi secmenleride artık pes dedi bu yalan makinasına ALAHIM BU ZALIMLERE TESLIMET BU GUZELIM VATANI BILIYORUM MÜSLÜMANIN GAFLET UYKUSUNDAN UYANDIRMAK ISTIYORSUN BU BAŞIMIZA GELEN MUSUBETLERLE BIZLERI UYANDI ALLAHIM BU UYKUDAN IMANIMIZI KURTAR selâm ve DUAAile
  • Toprak KARAToprak KARA1 sa önce
    Sayın Yazar; "İlçede farklı partilere verilen, büyükşehirde farklı adaylara verilen oy karmaşası var." demişsiniz ancak, maalesef bu bir karmaşa değil bir gerçek, Seçimin geçerli sayıldığı Çok Büyük Bir İlde, oylar sayılırken biz de oradaydık, zarf açılıyor, İlçede Vatandaş oyunu MHP'ne vermiş, Büyük Şehirde CHP'ne vermiş, böyle onlarca oyun olduğuna gözlerimizle ve kulaklarımızla şahit olduk,Ha, bu bir çelişki mi evet çelişki, ancakgerçek, insan hem MHP'ne hem CHP'ne nasıl oy verir diye düşünüyorsunuz amavermiş, herhalde partiye değil adayın ismine odaklanmış.
  • İşte CHP buİşte CHP bu1 sa önce
    1946’da tek partili döneminde “açık oy gizli tasnif” komedisi ile iktidar olan CHP 1950 de gizli oy açık tasnifi kerhen kabul etti.Sonuç DP ezici çoğunlukla iktidar.4 yılda ne değişmişti. Aradan 70 yıl geçti .Yıl 2019. Sadece geçersiz oylar kontrol ediliyor. 32 bin fark 12 bine iniyor . CHP işte bu.
  • DermanDerman1 sa önce
    Yanlis hesap bagdatdan,doner guvenilmeyen insan hem oylari hem ulkeyi boler,durust deyilse pervane gibi doner. Boylesini insan nasil sever.bir hirsizdan yardim beklemek beyhudeo senden calacagi yukunu azaltir.onlar toplumda toplumun istedigi , gibi gorunur.adamin karisi olmus,ertesi gun baska kadinla evlenmis bazi tanidiklar taziye icin gelenler sairir sorar bu kadin da kim oyleya komsusunu,taniyacak.adam bu benim yeni hatun der iyi ama hanin rahmetli yeni oldu bu yakistimi hic saygi yokmu,adamin cevabi,cektigim acidan ne yaptigimi biliyommu demis.bu kurtulus deyil,durustluk hic deyil .secimin yenilenmesine,sebeb onlar23 haziranda kim kimden yana eger bunca anlatilanlara ramen chp farkli olursa bunda hirsizi guc verenden kabahat niye hirsizlik olmazda oy kimden yana kisi kendiisi gibi olani bulur.
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli1 sa önce
    Sayın yazar, biz de aptal değiliz......
  • erhanerhan2 sa önce
    madem öyleCHP tekrar sayılmasına itiraz etmeseydi veyasal dayanak olup olmadığını YSKyabıraksaydı. Oysa tekrar saymak seçimi yenilemekten çok daha kısa, kolay ve masrafsızdı Baktılar ki foya çıkacak,Ki bu kendileri için çok daha kötü olacaktı. Yoksa " hodri meydan tekrar sayılırsa sayılsın " derlerdi.
  • KayamanKayaman2 sa önce
    YSKsandık başkanı seçme yetkisi var, onun bir sucu varsa topu HSKatıyor onlar soruşturma açsın diyor. Görev verme yetkisi olanı suçlu ise görevden al, başka yere gönderme.Soruşturmayı yine başkaları yapsin.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Chp’nin oyların sayımına itiraz etme nedeni kazandığı seçimin yasal dayanak olmadan tekrar sayılmak istenmesidir. Sadece oyların yüzde 10unu saymak ne kadar sürdü bir düşünün. Hepsi sayılana kadar geçerdi, kazanmış olduğunuz seçimde siz bunu yaptırır mıydınız? Ayrıca yine yasal dayanak olmadan Ysk’nın bu seçimi iptal edeceğini düşünmemişlerdir çünkü Ysk’nın gerekçeli kararı biraz garip 3 gerekçe var üçü de tek başına seçim iptal sebebi sayılamıyor, ysk bunları birleştirip iptal sebebi saydı.
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM4 sa önce
    CHPliler HAKLI "BİZ İKTİDAR DEĞİLİZ OYLARINIZA SAHİP ÇIKSAYDINIZ" diyorlar. Adalet bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu olaylarda İHMALİ, KUSURU, KASTI OLANLARI DERHAL VE ACİLEN DEŞİFRE EDİP gereken cezaların verilmesini sağlamalıydı. Çağlayan Adliyesindeki, 2 Nisandaki görüntüler nasıl bir tezgahın CHP İL BAŞKANI canan karısı tarafından İL SEÇİM KURULU BAŞKANI VE 2 BAYAN üyesinin meydana getirildiğini göstermeye yetiyor. Bu karılar emekli değil İHRAÇ EDİLMELİ ve seçim masrafları başta olmak üzere BÜTÜN ZARARLAR BUNLARA RUCU ETTİRİLMELİDİR. Emniyet ve MİT bu işe odaklanmalıdır.
  • Hakkı YenenHakkı Yenen5 sa önce
    Memleket hırsız kaynıyor,oy çalan, para çalan,milletin hakkını çalan,adaletten çalan...
  • OkurOkur6 sa önce
    Evet. O kadar aptal değiliz

Ali Karahasanoğlu

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