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Cari açık sıfırlanırken, haçlı uşakları özür diler mi?

12 Haziran 2019 Çarşamba

“Patlıcan, biber” diyorlardı..

“Soğan, patates” diyorlardı..

Kanatlı hayvan üreticileri iflas etmişti.. İflas etmeyenler de, konkordato ilan etmişti..

2018 yılının Ekim aynıda verdikleri habere göre, bir aylık yumurta stoku kalmıştı..

Bir ay sonra, yani 2018 Kasım’ında, bilemediniz Aralık’ında.. Artık piyasada yumurta bulmak mümkün olmayacaktı..

Her evde tüketilen, zorunlu beslenme ürünlerinin başında gelen yumurta, tarih olacaktı..

Döviz başını almış gidiyor, 31 Mart seçimleri hemen öncesinde veya sonrasında, dolar 10 TL’yi aşacaktı..

Siyasi iktidar sürekli yalanlasa da.. 31 Mart’ın hemen ertesi günü, IMF’nin kapısı çalınacaktı..

Ahancacık işte şuracığa yazıyordu, ekonomi profesörleri..

1 Nisan sabahında, IMF ile yapılan anlaşma deklare edilecekti..

Cari açık tablosunu, artık sürdürme imkanı yoktu..

15 yıldır hazır para yeme alışkanlığı, gelmiş duvara toslamıştı.. Gavurun parası ile kalkınma, her daim devam edemezdi..

Her gün “Bittik, bitiyoruz” ile geçirdik günlerimizi..

 Artık sokaktaki vatandaş bile ezbere konuşuyor: “Bu ne ya, domatesi bile ithal ediyoruz. İthal edemesek, domates bile yiyemeyeceğiz.”

Bugün itibari ile, geldik mi 12 Haziran 2019’a..

Bu tartışmaların başlamasının üzerinden, nerede ise bir yıl geçti..

Geldiğimiz gün itibari ile..

Bu kadar yalana, bu kadar iftiraya rağmen, iddialı şekilde söylenenlerin hangisi gerçekleşti?

Beyaz et üreticilerinin iflası mı doğru çıktı?

Yumurta bulamayacağımız mı?

Bu vesile ile öğrendik..

Yumurta üreticileri, aslında yoğun şekilde ihracat yapıyorlarmış.

Bu bilgiyi alan uyanıklar, üreticilere ihracat tatlı geldiği için. Tüm üretimleri ihracata yönlendirecekleri varsayımı ile.. Bize önceden “Yumurta bulamayacaksınız, 1 aylık stok kaldı” müjdesi(!) vermişler..

Ama..

Irak’a yapılan ihracatta, bazı sorunlar çıkınca..

Şimdi iç piyasada, yumurta fiyatları yarı yarıya inivermiş..

Yanlış okumuyorsunuz..

Cumhuriyet’in, Sözcü’nün, 6 ay önce yaptığı haberlerde iddia ettikleri, “Bir ay içinde yumurta stokları sona erecek” mavalları boş çıktığı gibi..

Yumurta fiyatları bir de..

Yarı oranında ucuzladı..

Patlıcan, biber?

“Ucuzladı” demeyelim..

Şişkin fiyatı normale döndü..

Patates ve soğan, hakeza..

Hemen her gün, manşetlerden yapılan algıların tamamı, boşa çıktı..

“Bu bir operasyon” dediğimizde söylediklerimiz, büyük oranda doğru çıktı..

Operasyonu çektiler..

Başaramadılar..

Son ümit olarak, 31 Mart seçimlerinde % 40’lara indirmeyi hedefledikleri AK Parti-MHP ittifakının, çöküş sahnesini izlemeye hazırlanırlarken..

Ertesi günü IMF ile uyanıp, 10 TL’lik dolar ile son vuruşu yapmayı düşlerlerken..

Ne IMF’nin geldiğini..

Ne de doların yeniden yükselişle,  7’lere, 8’lere tırmandığını gördük..

Bu kadar çok iç düşmanımıza rağmen..

Bu kadar dış düşmana rağmen..

Söylenilenlerin büyük kısmı gerçekleşmedi..

Dönemsel olarak gerçekleştirebildikleri de, uzun vadede normaline döndü..

Şimdi artık..

Bir sene önce tepemizde boza pişirenlerin..

“Yapısal reform şart azizim.. Boşver dış güçleri falan.. Senin ithalatın ne, ihracatın ne? Bu cari açık ile, neyin iddiasında bulunuyorsun? Üretimin bu halde iken, ihracatını nasıl artıracaksın? Yeni yeni fabrikalar açmadan, ithalatı nasıl azaltacaksın? Sonunda da cari açığı nasıl kapatacaksın? Cari açığı kapatamayınca, aradaki farkın sana, dövizde fiyat yükselişi olarak dönmesini nasıl önleyeceksin? Zor azizim zor.. İyi günler bitti.. Bundan sonra, her gelen rakam, daha kötüyü.. Daha kötüyü.. Daha kötüyü verecek.. Enflasyon daha kötü, daha kötü, daha kötü olacak” diyenlerin..

Şimdi yüzlerinde küçücük bir utanma izi görebiliyor musunuz?

“Milyarlarca dolarlık cari açık olan bir ülkede, mümkün değil döviz fiyatlarının durmayacağını.. Enflasyonun düşmeyeceğini, üretim ile ilgili hiçbir adım atılmadığı için de, bu verilerin daha iyiye kesinlikle gitmeyeceğini” iddia edenler..

Şimdi cari açığın nerede ise sıfırlanmaya doğru gittiği.. Döviz fiyatlarının küçük küçük kafa kaldırmalar sonrasında, yeniden durgunlaştığını, enflasyonun 24’lerden 18’lere indiği ve inme seyrinin devam ettiği.. Nüfus artışı ile birlikte değerlendirdiğinizde, üretimin arttığını..

Domates ihracatının, meyve sebze ihracatının rekor üstüne rekor kırdığı son dönemde yaşanılanları malum “her şeyden şikayetçi olanlar” nasıl yorumluyorlar?

“Azizim.. Dolar fiyatı yükseldikten sonra.. TL değeri ucuzladıktan sonra. Tabii ki ihracat artar. Bunda şaşılacak ne var?”

Hani şöyle olsa..

İhracatımız dolar cinsinden değil de..

TL cinsinden artar..

Biz de deriz ki..

Ürün ve miktar bazında aynı ihracatı yapsanız bile..

Döviz cinsinden satış yaptığınız için..

Onu TL’ye çevirdiğinizde.. 

İhracatınız artmış olur..

Ama ihracatımız, döviz cinsinden artıyor..

Hem de..

Hammaddelerin de bulunduğu ithalatın azaldığı bir dönemde, ihracat artıyor..

Yani..

Dün de ihracatımız 10 ton domatesti.. 

Bugün de 10 ton domates. 

Ama döviz değerindeki değişiklik sebebi ile, ihracatımız artmış olmuyor..

Hem ürün çeşitliliği artıyor. Hem miktar artıyor..

Zorunlu olarak da, yurda giren döviz artıyor..

Aynı zaman diliminde, bir de ithalat azalınca..

“Cari açık” iniyor..

Yerli görünüp, Amerikancılık yapanları da.. Hafakanlar basıyor..

Solcu görünüp, Batılı kapitalistlerin değirmenine su taşıyanları da bir telaş alıyor..

“Dolar için ‘10 TL olacak’ dedik.. Tutturamadık” diyorlar.

“31 Mart’ın ertesi günü için, ‘IMF ile anlaşma yapılacak’ dedik.. Tutturamadık” diyorlar..

“Yumurta stokları için ‘Bir aylık kaldı’ dedik. 6 ay geçti.. Ne yumurtanın kendisinde sıkıntı var. Ne de fiyatında.. Tam aksine, fiyatları yarıya indi, yine tutturamadık” diyorlar..

Ama şu andan sonra da olsa, “Biz bu millete ihanet ettik. Amerikancılık yaptık. Haçlı uşaklığı yaptık. Özür dileriz” demiyorlar.. Diyemiyorlar!

 

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YORUM YAZ

  • SelamSelam1 sa önce
    İthalat azaldığı için cari açık düştü, bu da yatırımların azalması demek, bu da işsizliğin artması demek. Bu işi bilen, ülkesini seven insanları bunun için hafakanlar basıyor, ancak ekonomiden anlamayanlar uçuyoruz zannediyor. Size göre hava hoş, ekmek elden su gölden. Bu ülkede ilk defa devlet karneyle soğan, patates sattı, unuttun mu? Bunu haçlı uşakları mı yaptı a be şaşkın:))
  • serdar61serdar611 sa önce
    NE İYİ OLDU DA SEN BU YAZIYI YAZMA GEREĞİ DUYDUN..TABİ SİZLER EVET SİZLERİ KAST EDEREK KONUŞUYORUM SIRTINI YASLA SİYASETE ONLAR ZATEN ŞAAŞALI YAŞAMDAN LÜKS YAŞAMADAN KENDİLERİNİ ALAMIYORLAR..SÜREKLİ FAKİR CENNETE EN ÖNDE GİDECEK DİYENLERİN HEPSİ ŞAAŞALI YAŞAMDALAR..BİZ HALK OLARAK NEYİ İYİ GÖRDÜK BİDE BUNU ANLATSANA..İNGİLTEREDE FAİZLİ PARALAR KİMLERDEN ALINDI..İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDEN İLK DEFA AÇIK VERDİ..GİDER GELİRDEN FAZLA OLDU..MERKEZ BANKASINDA VATANDAŞIN KEFEN PARASINDAN KAÇ LİRA ÇEKİLDİ..BİRDE MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNECEKSİNİZ YAZIKLAR OLSUN..
  • kadirkadir1 sa önce
    yormumcu mehmet içi boş yazıları yıllardır niye okuyup duruyorsun.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    İsraf önleme kamunun kullanımına yerli arabayı bir an önce mecbur edilirse başlar. ATAK HELİKOPTERİNİN MOTORUNU BİZ ÜRETİLİRSE ZİRVEYE ULAŞIR israf önleme
  • mehmetmehmet2 sa önce
    ayıptır yahu ayıp! cari açık düştüyse başarıdan değil döviz yükseldi ithalat azaldı. böylece cari açık dengelendi. nasıl olsa inananlar var di mi yazdıklarınıza. hayır ekonominin iyiye gittiğine dair bir gösterge mi var ki bol keseden sallıyosun? sırf laf sokacam, ne yazarmış bee derdirtecen diye kendine bir üslup takınmışssın yıllardır aynı içi boş yazıları yazıyosun. değişmiyorsun da be
  • Zekeriya GÖKÇE Zekeriya GÖKÇE 3 sa önce
    Ben özür dilerim Dolar bir Türk lirası olacak bir liranın altına düşecek dediğim için.Hesap edemedim(batının köpeklerini)pkkpydfetö ,ve onun çapulcularını geziyi, mit krizini, 17 25 aralığı, 15 Temmuz’u... zannettim ki Türkiye büyüdükçe güçlendikçe herkes vatan millet sevdası alıp başını gidecek.Her şey çok güzel olacak . Ama köpekler boş durmadı. Yanaşacak bir kapı ve azıcık ananasa( kemiğe) sattılar . Köpekleri hiç sevmem hatta korkarım onlardan...
  • DRDR3 sa önce
    KULLANDIĞIN DİLE BAK.ŞEKLİNE BAK,ŞEMALİNE BAK.SAVUNDUKLARININ YAŞANTISINA BAK,2002 DEN BERİORTADOĞUNUN HALİNE BAK,AMERİKA VE RUSYA İLE MÜTTEFİK OLANIN KİME OLDUĞUNA BAK..KADROLAŞMAYA MEDYA İLE ALGI ABLUKA DEVLETİ HERŞEYİ İLE SİYASETTE ÇIKAR İÇİN KULLANMALARA SALTANATA BAK.LAN SİZ İNSANMISINIZ???
  • Muammer Muammer 4 sa önce
    İyi güzelde bunların amacı iç piyasayı pahalandırmaktı faizleri yükselttiler Acımasız ahlaksız para Babaları insanlarımızı soyup paralarıda Mason babaları nereye isterse oraya götürüyorlar seçim kavgası bahane Kese doldurup gavur babalarını beslemek şahane.
  • ALİALİ9 sa önce
    BİNALİ YILDIRIM'A AÇIK ÇAĞRI:BİNALİ BEY DÜN RUM PATRİĞİNE EKÜMENİK DEDİNİZ TWİTTER'DA. SONRA SİLSENİZ BİLE BUNUN NE BÜYÜK BİR HATA OLDUĞUNUN FARKINDA MISINIZ? TÜRKİYE'NİN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİĞİ HERŞEYE TERS. YUNAN İDDİALARINA DESTEK VERİR VE RUM PONTUS'A KADAR GİDER BU HATA. SİZ Kİ BAŞBAKANLIK YAPMIŞ BİR KİŞİSİNİZ. ÇIKIN LÜTFEN ÖZÜR DİLEYİN. BİR HATA YAPTIM DEYİN.

Ali Karahasanoğlu

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