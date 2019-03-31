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Bugün işinizi ya hakkı ile yapın, ya da ömür boyu susun!

31 Mart 2019 Pazar

Kiliselerde yapılan nikahta papazın klasik tavsiyesidir..

“Bu evliliğe engel olacak bir şey biliyorsanız, ya şimdi söyleyin.. Ya da ömür boyu susun!”

Aynı şekilde.

Bugün Türkiye genelinde yapılacak seçimlerde, madem ki, anayasa, kanun ve YSK ilkeleri çerçevesinde, her partiden temsilcinin bulunduğu sandık heyeti kontrolünde oylar kullanılacak..

O halde..

Herkes, özellikle de siyasi parti yetkilileri ve temsilcileri..

Görevlerini hakkıyla yapsınlar..

Bugün ferağatta bulunarak, hakkıyla vazifelerini yerine getirsinler..

Hile idi, sahtecilik idi hiçbir şeye fırsat vermedikleri gibi..

Özellikle de..

Maddi hataya dayalı yanlışlıklara da fırsat vermeyecek şekilde işlerini yapsınlar..

Ki..

Yarından itibaren..

Ülke gündemini meşgul edecek, “Seçimde hile” şeklinde tartışmala fırsat vermesinler..

Bugün görevlerini hakkı ile yapsınlar..

Ya da..

Dalga geçeceklerse.. Vazifelerinin başında durmayacaklarsa..

Oylar sayılırken, akşam gidecekleri meyhanenin muhabbetini yapacaklarsa..

Yarından itibaren halkın huzuruna, kafa karıştıracak iddialarla çıkmasınlar..

4 aydır mahalli seçimlerle yattık, mahalli seçimlerle kalktık..

Artık hazırlığımız tamamlanmış olmalı..

Sandık başında kimlik nasıl tespit edilir..

Oy nasıl kullanılır..

Oylar nasıl sayılır..

Nasıl tutanaklara geçirilir..

Parti temsilcileri, gördükleri yanlışlara nasıl itiraz edebilirler..

Tutanak imzalanırken, kabul edilmeyen noktalara nasıl şerh düşülür..

Tutanaklara nasıl itiraz edilir..

Tutanaklar her parti temsilcisine nasıl verilir..

Hepsi ezbere biliniyor olmalı..

Dolayısı ile lütfen..

Parti temsilcileri..

Bugün işini yapın..

ki..

Bugünkü seçimi, günlerce tartışmayalım..

İlçe Seçim Kurulu.. İl Seçim Kurulu.. Yüksek Seçim Kurulu.. 

Hatta sonrasında Anayasa Mahkemesi..

Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemeis’ne gidecek lüzumsuz tartışmalara girmeyelim..

“Kediler trafoya girdi” türünden muhabbetleri ortaya atacak olanlar..

“Seçimde hile yapıldı” marazası çıkartacak olanlar..

Gözlerini dört açsınlar..

Kediler trafoya girerken, görüntülesinler..

“Oy pusulaları çöplükte bulundu” diye haber yapacak olanlar..

Sandıkların başında beklesinler, oy pusulaların sandıklardan çıkarılmasını önlesinler..

“Şu parti az aldı. Bu parti çok aldı. Ama sonuçlarda oynama yapılarak, farklı gösterildi” itirazı yapacak olanlar..

İtirazlarını medyaya değil, önce sandık başkanına, tutanak tutulmadan önce yapsınlar..

Kabul ettiremedilerse..

Sonrasında da..

Aynı itirazlarını İlçe Seçim Kuruluna yapmak üzere, belgelerini hazırlasınlar..

Bunun için de..

Sandık başından ayrılmasınlar.

Her sandıkta, her partinin müşahidi var..

Bu, seçimlerin temel kurallarından..

Lütuf değil..

Önlenmesi mümkün değil..

Önce, partilerin kendi görevlileri sandığa sahip çıkmalı..

Sonra, yanlışlık var ise, itirazlar yapılmalı..

Şehir efsanesi türünden yalanlarla, halkın kafasını karıştırmaya, kimsenin hakkı yok..

Henüz seçim yapılmadan bu yazıyı kaleme alıyorum..

Her seçimde benzer tartışma yapıldığı için..

Şimdiden hatırlatıyorum.

Bu tartışmaların tekrar etmemesi için hatırlatıyorum..

Partilerin müşahitleri, sandığın başından ayrılmasın..

Sorunlu her işleme, usulüne uygun şekilde itiraz etsin..

Kimsenin buna bir diyeceği yok..

Ama, sandık başında uyuyup..

Ertesi günü sokaklara dökülürseniz..

Kendinize de yazık edersiniz, ülkenize de yazık edersiniz..

Hangi çağda yaşıyoruz..

Kim, kafasına göre bir partinin oyunu az yazabilir? Diğerinin oyunu çok yazabilir?

Oylar, kapalı bir odada, hiçbir partinin yetkilisi olmaksızın, sandık başkanı tarafından, kendi başına sayılıyormuş gibi iddialarla, bu ülkenin gündemini meşgul etmeye, kimin hakkı var?

Oylar, o sandıkta oy kullanan sıradan vatandaşların da bulunabileceği ortamda..

Seçime katılan tüm partilerin temsilcilerinin huzurunda sayılır..

İtirazı olan da, itirazını yapar..

Pusula mühürlü idi, mühürsüz idi tartışmalarından kimse medet ummasın.

Çünkü bu itirazlar, her şeyden önce hiçbir partiye mutlak fayda getirmez..

Bu tür tartışmalar, bir ilçede şu parti lehine ise. Diğer ilçede karşı parti lehine neticeyi değiştirebilir..

Önemli olan, seçmenin özgür iradesi ile oy kullanmak istediği adaylara mührü basmasında bir usulsüzlük var mı, yok mu? 

Kullanılan oyun yönü, sonra masabaşı oyunlarla farklı şekilde gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu?

Bunun üzerine yoğunlaşalım..

Bunun için de, sandıklardaki parti temsilcilerini uyaralım..

Her partiden temsilciler, bugün akşam oylar sayılırken gerekli titizliği göstersin... Bugün akşam oylar sayılırken kaçamak yapıp, ertesi günü meydanlara çıkıp, “şu oldu-bu oldu” tartışması açmasın..

Şu kadar mükerrer seçmen, bu kadar Suriyeli oy kullanıyor tartışmalarını bir kenara bırakalım..

Artık seçmenler, kimlik no’ları üzerinden oy kullanıyorlar..

Kimlik no’ları ile belirlenen seçmen listesi ise, tüm siyasi partilere 2 ay öncesinden zaten verildi..

O listede olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil. 

Varsa itirazınız, bugüne kadar yapmalı idiniz.

O listede ismi olanlar yerine, başkaları oy kullanabilir mi?

İşte bu mümkün..

Ama..

Teorik olarak mümkün..

Sandık başında görevli olan farklı partilerin temsilcileri uyanık olurlarsa..

Oy kullanmak üzere sandık başına gelen kişinin kimliği ile oy kullanması gereken seçmenin kimliğini karşılaştırırsanız..

Hileyi de önlersiniz..

Sandık başında kebap yapıp, ertesi gün de, “Şu kadar seçmen yerine, farklı kişi oy kullandı. Parmağı boyama işi, işte bu hile için kaldırıldı” derseniz..

Doğruyu söylemiş olmazsınız..

Kendinizi kandırırsınız..

Seçimler, ülkemize hayırlı olsun..

İnşallah..

 

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YORUM YAZ

  • RmznRmzn28 dk önce
    Duman ekrem you tube attığın konuşma da kendi kapasiteni ortaya koyarak ve bukalemun kafalı şeytan ile birlikte köpekliğini yaptınız yahudilerin ve hıristiyanların yönlendirmesiyle seçimden bir gün önce havlamaya başlamışsın. Yazık çok yazık, ulan soysuz kansız ermeni dönmesi fetö ve piçi ekremsen değil tüm dünya bir olsa dahi bu millet hak yoldan ayrılmayacak boşuna bir yerlerinizi yırtarcasına sayın cumhurbaşkanını karalamaya çalışmayın. Layık olduğunuz haçlı ülkesinde ağzınızdan salyalar saçarak oradaki kilselere biat ederek bu milleti kandıramazsınız vazgeçin bu sevdadan. İyisimi biz hata ettik hainlik ettikyahudi ve hıristiyanlara uşaklık ettik tövbe ediyoruz deyin, ama nerde abd önünüze bir kemik atıyor havla diyor havlıyorsunuz.
  • Davut HacıbayramDavut Hacıbayram51 dk önce
    Hocam bakıyorum da kilise nikahında papazın klasik tavsiyesini çok iyi biliyorsun. Tecrübelisin demek, çok gittin yani. Acaba ne işin vardı kilisede papaz nikahında? Bu kadar iyi bildiğine göre çok gitmişsin ki papazın klasik sözü olduğunu anlayıp bir de koyu harflerle yazmışsın papazın sözlerini. Bilinçaltında bir mesaj mı vermek istiyorsun acaba? Papazlar bu işi doğru söylüyor doğru yapıyor, bugün biz de seçimde öyle papazlar gibi yapalım mı demek istedin acaba? Peki doğru iş yapmaya örnek verilecek hiç mi islam alimi kalmadı? "Eğri oturalım doğru konuşalım" gibi milli ve yerli sözlerimiz mevcutken neden papaz örneğiyle yazıya başlanır? İçimizden bu Avrupa, papaz, kilise hayranlığını ne zaman atıp gerçek milli ve yerli olacağız? Kafamız milli ve yerli olmadıktan sonra milli ve yerli uzay mekiği yapsak kime ne fayda?
  • Allah Büyük ŞüphesizAllah Büyük Şüphesiz1 sa önce
    Oğlu kumarhanede bu milletin helal parasını masaya koymayan Allah’ın izniyle seçilecek sandıkta olmasada kalplerde çünkü Allah böylesini ister..
  • SakallıSakallı1 sa önce
    Sen merak etme kardeşim basacağız mühürü ayrıştırmasız, baskısız, özgür Türkiye,zengin ülke işsizlik olmayan, emeklilerine değer veren Türkiye için hiç merak etme sen!!!
  • ermanerman1 sa önce
    Ùniversitede iken siyadi suçtan cezaevine girdigini duydugumuz komsunun oğlu birdebaktık sandık basında görevli seçim günü muhtemelen bölücü partiden. Düşünün sandık başkanı bu kişiye sayılmış oy torbasını al götür polis jandarma almadan bizde erkenden evimize gidelim dedigini. Adamlar provakosyonun kitabını yazmışlarsa torba çalındı deyip yeterki kaos çıksın isterse hiç yoktan şaibe yaygarasına fırsat verilmiş olabilir
  • MusabMusab2 sa önce
    Bismillahirrahmanirrahim sayın hocam ağrı doğubeyazıt ta ailece oyumüzü kulandık oyumuz ailece ak parti oldu inşAllah Ertuğrul eryılmaz abimiz kazanır selamlarımız Tayip Erdoğana size bütün inananlara olsun herzaman olduğu gibi hak taraftarı olduk inemel mümünune iğfe.
  • AliAli2 sa önce
    Oyda vermeyeceğiz , şirk toplumuna islamı tebliğde ömrümüzün sonuna kadarda konuşacağız inşaallah. Siz dalalet yolunuzu islamın hakim kılınmasında alternatifsiz kabul edemez ve ettiremezsiniz.İslamın amacı sandıklarda helal haram koyucu rabler! belirleyenlerin sistemelerini başlarına yıkıp sadece Allaha kulluk edilen islam toplumunun kurulmasıdır.Bu yolda da metod bellidir.Tebliğ,hicret,cihad... Rabbim size fırsat vermesin inşaallah....
  • Hasan şengül Trabzon-Hasan şengül Trabzon-2 sa önce
    İyiki varsin Ali abiyim allahu talala sana zeval vermesin seni çok seviyorum ben bir akit hayraniyim
  • YaxiyorumYaxiyorum2 sa önce
    Yilmaz ozdil,martin sonu bahar diyor,belli olmaz belki yagar kar benim aklim da,Akp srnin aklinda,avrups herkes bunun farkinda,yuruyelim gunes dogar ufukdan,akp ciksin sandikdan.
  • DüzelmeDüzelme3 sa önce
    bugün, bugüne kadar yapılanlar milletin ittifakıyla düzeltilecek
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Turkiyede31 mart belediye secimleri,hayirlara vesile olsun.dun son bir yorumcu abidin isimli ilkdefa okuyom yada bu kisi tanidik degisik isimlerle yorum yapiyor,Allahu alem.Ali agabisine yine yada 6 ay boyunca domades patlican yazanlar buda onlardan biri sanki fiyatlari Ali abisi belirliyor.derdi o deyi oyunu Akp verecekmisfakat chp fetoculer kazanirmis boyle ahmak yorum olurmu.bu kiside hangi zihniyete hizmet ettigi belli deyilmi bun sen deyil ,vatanini bayragini milletini sevenler belirleyecek.vatan icin sehitler ,patlican domates karsiligindami sehit oldular,yoksa benden sonra vatanima bayragima sahip cikanlar icindusmana,karsi koyup canini birdaha secdiklerini gormeme pahasina ruhunu,feda etmistir,Abidin.
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 3 sa önce
    Zillet ittifakı inşallah sandığa gömülecek
  • AK-LI SelimAK-LI Selim3 sa önce
    yaşım elliye (50) dayandı yaklaşık 30 küsür yıldır fanatik bir seçmen olarak siyasetin içindeyim defalarca da sandık başındagörev yaptım sayın yazarın dediği gibi sandıktan çıkan sonuçtutanağında bütün parti müşahitlerinin imzası bulunurve her partinin müşahidinde aynı tutanaktan bulunur yani sonradan değiştirilmesi imkansız ve mümkümsüzdür.lakin ülkemizdeki siyaset maalesef çok kirlendi "gayeye giden yolda herşey mubahtir "anlayışı demokrasiye gölge düşürmektedir, siyasette belden aşağıyavurmak olağan hale gelmemeliydi, hangi siyasi görüş olursa olsun tek doğru benim doğrum düşüncesinden kurtulamaz isek sonumuz fetö(Allahın laneti üzerinden eksik olmasın ) iblisi gibi olur çünkü o şeytanın karısı yahudinin uşağı pensilvanya faresi de tek doğru kendisinin olduğunu söyleyerek takiyye yapıp insanları kandırmıştı ve bugünkü rezil rüsva hali ortada"Ey Rakibim sen benim ifadem ve hızımsın;Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın!.." N.F.K. sözününutursak demokrasiye inancımızı kaybederiz, bu düşüncelerimherhangi hiç bir siyasi düşünce yada partiye değildir siyasetin geneli içindir, bugünkü yapılacak olan seçim.kazasız belasız ve demokrasiye zevalgetirmedenülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olsun İnşallah

Ali Karahasanoğlu

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