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Bu; nankörlük değil de nedir?

02 Haziran 2019 Pazar

Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı..

İşin kaymağını yiyecek olan baroların açıklamalarına bakıyorum..

İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu..

Hepsi, kendi havalarında..

Sanki yeşil pasaport sözü, avukatlar için değil de.. Başka bir meslek için verilmiş..

KDV indirimi, avukatlar için değil de, doktorlar için verilmiş gibi..

Bugün için tarafların rahatlıkla, avukat olmaksızın  yaptığı kira akitlerinin bazılarına, artık avukatların imzası şartının gelmesi, bu baro üyelerini paraya boğmayacakmış gibi..

Konuya tamamen yabancılarmış gibi..

Tek açıklamaları yok.

Hani genel olarak, günlük gelişmeleri zaten takip etmiyorlardır..

“Abisi, Ramazan’dalar ya.. Mahmurluk çökmüştür üzerlerine” deriz..

Ama bakıyorsunuz..

Yüksek Seçim Kurulu kararı için, günübirlik açıklamalar..

İstanbul’da yenilenecek seçim için, ardı ardına etkinlikler..

Her sandık için bir avukat görevlendirileceğine dair duyurular..

Soyut geçmeyelim.

Her birinden ayrı ayrı vereyim..

İstanbul Barosu’nun sitesinde ana sayfada, ilk 5 haber:

“Sandığa sahip çık”

“Bu bir rezilliktir”

“Demokrasi nöbeti”

“Basın açıklaması”

“3-7 Haziran tarihleri arasında adliyeler arası servis yapılmayacak” 

İlk beş haberden üçü, İstanbul seçimleri ile ilgili..

“Her sandıkta avukat bulundurma”sından, “Demokrasi nöbeti”ne kadar..

Sözde sivil toplum kuruluşları ile yapılan ve YSK kararını hakaretler eşliğinde itibarsızlaştırmak istenildiği “basın açıklaması”na kadar..

Bir tanesi de..

Mini etekli avukat ile ilgili. 

Onda da yine, HSK’ya ve Adalet Bakanlığı’na tehditler var..

Yargı Reformu Strateji Belgesi nerede?

Görmemişler, duymamışlar, bilmiyorlar..

Ankara Barosu’na bakalım..

Onların da ana sayfalarındaki haberler şöyle:

“Minik kardeşlerimize hediyeleri teslim edildi.”

“Türkiye’den ‘LGBTİ+ Kısa Filmler Seçkisi” etkinliği ile ilgili valilik kararına açtıkları davada, homoseksüellerle ilgili verilen karar!

“Halk sağlığı” bahanesi ile, Bülent Şık isimli Tayyip Erdoğan karşıtı birisinin açıklamalarına destek..

“Mini etekli avukata destek.”

“İftar yemeği etkinliği..”

Gördüğünüz gibi, Ankara Barosu’nun ilgilendiği konular da, güncel konular ama..

LGBTİ için açılan dava gibi, avukatların değil, toplumun yüz binde birisi konumundaki homoseksüellerin sorunu ile ilgili. Hükümet karşıtına destek ile ilgili.. Mini etekli avukatla ilgili.

Nerde Yargı Reformu Strateji Belgesi?

Ankara Barosu da görmemiş, duymamış, bilmiyor..

İzmir Barosu’na bakalım..

En militan olanı İzmir..

“Gezi isyanı”nı överek birinci başlığa koymuşlar..

“Gezi hep var olacak” diyerek, devamında da “Doğayı katledenler gidecek” diyerek, meşru hükümete tehditlerini savurmuşlar..

İkinci haberleri, “Mini etekli avukat ile hakim tartışması”na yönelik..

Bir avukata anma etkinliği..

YSK kararına karşı halka açıklama.. 

İstanbul Seçimleri için avukatlara eğitim semineri..

Sizin anlayacağınız, İzmir Barosu’na da, yeşil pasaport uğramamış..

Mevcut avukatlar lehine düzenlemeler görülmemiş..

Yeni avukat olacakları engelleme, onlara zorluk çıkartarak, mevcut avukatların pastadan daha fazla rant devşirmesi, yıllardır baroların söylemi olmasına rağmen..

Şimdi bu yöndeki düzenleme çalışmasına hiç ilgi göstermemişler..

Sadece Barolar Birliği, “Yargı reformu strateji belgesi neler getiriyor” başlığı altında, uzun bir analiz yapmış..

Hatta Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu gördünüz, “Yeşil pasaport sözü” verildiğinde, çılgınca alkışlıyordu.

Şimdi bu tablo karşısında, söyler misiniz?.

Bu baroların yaptıkları, nankörlük değil de nedir?

Onlarca yılın sorunları çözülmek üzere adım atılıyor..

“Görevsizlik kararları verilen kararların % 4’ünü teşkil ediyor. Gereksiz bir oyalanma” deniliyor..

Bu oyalanmayı sona erdirecek adım atılıyor..

Barolar hiç tınlamıyor bile..

Teşekkür ederiz. Gerçekten olumlu bir adım” diyeni bile yok..

Avukatlara daha fazla para kazandıracak türden, yeni alanlar açılıyor.

Şu an iki şirketin rahatça yapabildiği kira akdine, avukat imzası şartı getirilmek isteniyor..

Bu da hali ile..

Avukatlara yeni bir para kazanma aracı oluyor.

Ama siyasete o kadar dalmışlar ki..

O kadar parti taraftarlığına soyunmuşlar ki..

Gözleri hiçbir şey görmüyor..

Ceplerini dolduracak yeniliğe bile, “Biz dahi kendi cebimizi bu kadar düşünemeyiz” bile demiyorlar..

Vergide indirimler geliyor..

“Zaten doğru dürüst vergi vermiyoruz.. Bir de üstüne üstlük, KDV’de indirim mi? Oooo.. Çok güzel” diyeceklerine..

Her şeyi İstanbul seçimlerinin yenilenmesi üzerinden okudukları için, o yeniliği de görmezden geliyorlar..

Hani belediye seçimleri için..

Refah’lı başkanlara, “Bizim suyumuzu getiriyorlar.. Bizim çöpümüzü topluyorlar.. Bizim yollarımızı yapıyorlar.. Bizim hizmetçilerimiz” diyerek tahkiratta bulunuluyordu ya..

Adeta şimdi de baro yönetimleri, “Bize tabii yeşil pasaport verecekler. Vergilerimizi indirecekler. Para kazanma yollarımızı artıracaklar. Ülkeyi yönetenler, bizim hizmetçilerimiz” bakış açısı ile reforma bakıyorlar..

Yıllardır yapılmamış yenilikleri, her gün düşmanlık yaptıkları siyasi iktidar gerçekleştirmek için çaba sarfediyor, “Hay Allah razı olsun” diyeceklerine..

“Siyasi iktidara çakmak için neler bulabiliriz” arayışı ile, küçücük sorunları devasa sorun haline getirmeye devam ediyorlar..

Ben bunların yaptıklarına, “Nankörlük” diyorum..

Siyasi iktidara da çağrıda bulunuyorum..

Nankörlere, fazladan hizmet..

Kendi ayağınıza çelme takmak demektir..

 

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YORUM YAZ

  • Aslan akbey Aslan akbey 1 sa önce
    Bu akparti vallahi adam olmaz . Bunları bilmiyordum yeter artık.hukukun ustunlugunden hukukçunun üstünlüğüne gitti memleket . Ben eşşek miyim ya. Bana neden yok bu indirimlerden.Bende bu devlet için çalışıyorum.Yazıklar olsun
  • m.ali tokpinarm.ali tokpinar1 sa önce
    aç canavara tahabbüb( muhabbet)iştihasını artırır döner dişinin kirasınıda ister demiş bediüzzaman ne güzel söylemiş tamda bu gibi durumlar için..
  • UzeyirUzeyir2 sa önce
    Yani siz iktidarın milletin kendi elindeki parayı avukatlara peşkeş mi cekiyar diyorsunuz benim bu yazıdan anladığım bu yoksa ben yanlış mi anladım
  • MuratMurat2 sa önce
    Karahasanoğlu. Nankörde olsa Allah kâfire bile çalıştığın karşılığını veriyor. Sende müslüman olarak kafirden alıyorsun. 
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Zaten ekonomik durumumuz sıkıntılı bir de hiçbir anlamı olmayan haklar vererek insanların işini zorlaştırmanin ne faydası var neden kira sözleşmesinde avukat imzası olacak neden şirketlerde avukat bulindurma zorunluluğu var iş güvenliğini bakkal amcaya neden uyguluyorsun yok terazi ve tartilarin bilmemnesinin son günü yok yazarkasalari güncelle yok poşet beyannamesini ver zaten büyük marketlerin şubeleri zavallı küçük esnafın canina ot tikamis bı de bu saçma sapan şeylerle hepten esnafı batirmayin
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut2 sa önce
    Şimdi birde nurtopu gibi AF meselimiz (kıyak) oldu...RTE ne yapıyor?1 Milyonu memnun edeceğim diye 80 Milyonun vicdanını kanatıyor...
  • mümtazmümtaz2 sa önce
    Bunlar yakında sek? işçilerine kdv indirimi de getirirler.
  • isa keskinisa keskin2 sa önce
    Ağzına sağlık Allah razı olsun Ali Bey.
  • Kahya Kahya 2 sa önce
    Sn yazar başkan Erdoğanın bir bildiği vardır seçimde kim kimi destekledi biliyordur da bu arada sn Demirel her türlü yolsuzluğu yapsaydı lakin başörtüsü mutlak serbest olmalı deseydi hala hayırla yad ediyor olurdunuz dindarlık sadece siyasi açıdan bakmamak gerek çalana çırpana yolsuzluğa sırf parti zarar görmesin adına göz yuman dindarlar var hocam
  • kibarcikkibarcik2 sa önce
    ustad nankörlük sıfatı besmelısiz zıhnıyetının tezahürü olanlara cok hafıf bır yakıstırma daha layıkları varda yerımız dar anla işte veselam
  • Rıfat Rıfat 2 sa önce
    Ben hükümetin yerinde olsam barolar gibi bu nankörler bellidir zaten bunlara zırnık koklatmam, tam tersine ellerindeki hakları da alırım ki tam viyaklasınlar!..
  • Rıfat Rıfat 2 sa önce
    Nankörlük sadece barolarda değil toplumun her kesiminde; tek dertleri AK parti kaybetsin, Erdoğan gitsin,Erdoğan gidince de ülke güllük gülistanlık olacak ya, kafaları ancak bu kadar çalışıyor demek ki!
  • SinanSinan2 sa önce
    Aç canavara tahabbüb iştihasını artırır. Döner dişinin kirasını da ister.
  • BilalBilal3 sa önce
    Barolarin yaptigi nankörlük degil sizin yaptiginiz nankorluktur. Seçim öncesi yetimin öksuzun vergilerini 3-5 oy için çarçur ediyorsunuz. Milyonlarca işsiz varken avukatlarin daha cok para kazanmasi için iş sahaları açilmasi nankörlüğün daniskasidir. Fabrika açmak yerine seçim zamani muhalefete paralari yediriyorsunuz asıl hain sizsiniz. Rakiplerinize yaptiginiz bu kolayliklarin kiymetini biliyorlar mi saniyorsunuz? Enayilerden yine kopardik diyorlar.
  • Z.SZ.S3 sa önce
    Hükümetin yaptığı reform dediği şey avukatlara haraç ödemeden zaten hakkımızı alamıyorduk şimdi de nefes alırken bile haraç ödetecekler ben hakkımı helal etmiyorum..
  • AHMEDAHMED5 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Bizim ülkemizde hiç bir kurum, kuruluş, dernek bilmem ne... tarafsız, haktan, adalettenyana tavır takınmaz. Hep solcular başkan ve yönetici seçilir. Kafalarına uymayan Hükümetlere veryansın ederler. İşin başka bir yanı, üniversite bitiren biri mecbur Atatürkçü,, laik olacak.Ve de...laik biri CHP zihniyetini temsil edecek. Yoksa ona bu ülkede ekmek yok. Azgın azınlık her zaman muktedir. Bir zamanlar ne demişti T.saylan"Biz asılız, AK Parti %70 oy alsa da bizim dediğimiz olur"Bunlarda ne mantık ne de ruh var. CHP li bir arkadaşıma, YOUTUBE da yerliİHA nın uçuşunu göstermiştim. Baktı, baktı"Ne İHA sı yahu, kartal o, kartal." dedi.
  • recairecai5 sa önce
    Eger barolar konuyla ilgili aciklama yapsaydi o zaman Ali Bey soyle bir yazi yazardi: bakin su edepsizlere, muhalefet edip duruyorlar, ama islerine gelen bir sey olunca da nasil seviniyorlar... Yani her turlu barolarla ilgili kotu bir sey yazacaktiniz, sizi taniyoruz artik Ali Bey. Boyle anlamsiz seyleri yazmayi birakin artik. Mesela okuyuculariniza bu yargi reformunda neler var, ne degisiklikler geliyor, onun bir analizini paylasin. Birakin bu didismeyi, biraz katki saylayin.
  • HasanHasan7 sa önce
    Bunlara yapılan her şey haram..nankör bunlar..besledikçe azan azgın azınlık
  • Bir garip Bir garip 7 sa önce
    On numara bir yazi ali bey
  • DermanDerman8 sa önce
    Bizim ulkede,her kesimden nankor,gercek kor olan,gormeyen ya gorupde inkar,eden taraf guden,yogurdun. Kaymagini ustunden almaya tenezul eden her firsatda ,kanularin kendi leyfine olmasini arzulayan birkisim avukatlat ,kazanci ikiye katlar,bunlar uste altda kalan halk havasizlikdan catlar.hele,baldir bacak show yapan bu onurlu meslegi inat meselesi yapan, kadini saygin yapan baldir bacak deyil meslegi hic deyil ahlak ve saygisi,enguzel ornek olmayi onlardan bekleriz,sanmasinlar isteddigimizi destekler,istemedigimizi tekmeleriz olmasin.
  • AliAli9 sa önce
    Doğruya doğru demek artik cesaret istiyor. Mecliste vekillerin yuzde 70 i avukat ileriyi dúşunmek gerek geçim,seçim dunyasi;
  • ZazaZaza9 sa önce
    Demek bizim BAROLAR, Hükümetin Verdiği  TINMIYORLAR.
  • ŞenerŞener9 sa önce
    Öyleyse, 'biz asılız' diyenler haklı çıkarıldı. Tarih tekerrür edecek demek ki: Dost, dost olarak kalmadı, düşman asla dost olmadı.
  • Muammer Muammer 10 sa önce
    Nankör olursa insan Ahde vefa bilmeyenler koyun olmadığı yerde keçilerin Çelebi olmaları gibi.sayın başkanım ben nakliyeciyim yüksek yakıt fiyatları düşük nakliye ücretleri yüksek sigorta bedeli K1 belgesi ücreti ister çalış ister çalışma her ay ortalama 3000.lira gider birde bizim sıkıntılarımızdan bahsedin Ama bize kim sahip çıkacak
  • abdullahabdullah10 sa önce
    gercekten ADALETLI, DURUST, TARAFSIZ, BAGIMSIZ ve MESLEKI/YARGISAL KAYGILARI ONCELIKLI OLAN bir BARO, cumhuriyet tarihinde yenlikler ve kazanimlar saglayacak bu DEVRIM NITELIGINDEKI DEGISIKLIKLERE KÖR-SAGIR-HABERSIZ KALAMAZDI... YAZIK ADALETIN ONUNDEKI TAKOZLARIN EN BUYUGU BU KANSERLESMIS DURUMDAKI SIYASI-IDEOLOJIK VESAYET HIZMETINDEKI BAROLARDIR!!!!!onlara da el atilsaydi tekelcilik onlenseydi keske

Ali Karahasanoğlu

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