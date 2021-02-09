Boğaziçi, “Hukuk” istemiyor!

Öğretim üyesi ile öğrencisi ile..

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektöre itiraz edenler, kendi çektikleri videolarda, kendileri itiraf ediyorlar:

“Prof. Melih Bulu’nun, Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atanması, yasaya aykırı değildir. Ama meşru da değildir.”

“Atama, yasaya uygun. Kanuna uygun. Ama hukuka uygun değil”miş!

Boğaziçi Üniversitesi’nde, endüstri mühendisliği bölümü var, sosyoloji bölümü var, bilgisayar mühendisliği var..

Ama Hukuk Fakültesi yok..

Hukuk Fakültesi yok ama..

Neyin hukuka uygun, neyin hukuka aykırı olduğunu, Hukuk Fakültesi’ni ihtiyaç duymadan, oturdukları yerden söylüyorlar..

Cumhurbaşkanı’mız da şöyle düşünmüş olmalı:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin öğrencileri ve öğretim üyeleri, belki de kötü niyetli değillerdir. Onların kulağına, bazı provokatör hukukçular, ‘Yasal ama, meşru değil. Kanuni ama hukuki değil’ diye kafa karıştırıcı tezleri üflüyorlardır. Ben Boğaziçi Üniversitesi’ne bir hukuk fakültesi açayım da onlar da hukuk nedir, ne değildir, kendi üniversitelerindeki meslektaşları ile oturup, kararlaştırsınlar!”

Cumhurbaşkanı yine şöyle düşünmüş olmalı:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin hayli şöhreti var.. Türkiye genelinde acayip şehir efsaneleri oluşturmuşlar. ‘Boğaziçi’ deyince, hemen devamında gelen cümle, ‘Türkiye genelinde % 1’lik ilk paydan öğrenci alıyor’ tespiti oluyor.. Ama halkın inancı ile aralarındaki mesafeye bakınca.. Halkın dini ile inancı ile kavgalılar.. Bir sergi açıyorlar, sergideki Kâbe görselinin ortasına Şahmeran figürü koyup, tepkileri üzerlerine çekiyorlar.. Yetmiyor, Kâbe görselinin dört bir kenarına gay-lezbiyen bayrağı yerleştirip, halkın tepkisine sebep oluyorlar.. İletişim konusunda sıkıntılılar. Bunlara bir de İletişim Fakültesi açalım, sosyolojinin yanısıra, bilgisayar mühendisliğinin yanısıra, bir de halkla nasıl iletişim kurulur, yöneticilerle nasıl iletişim kurulur, iletişimde nelere önem vermek gerekir, orada hem öğrencileri eğitilsin, hem de öğretim üyeleri, birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarından, bedava bilgilensinler.”

Bu düşüncelerle, Boğaziçi Üniversitesi’ne bir Hukuk, bir de İletişim Fakültesi kurulması kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alınmış.

Boğaziçililer yine ayaklanmış:

“Biz hukuk istemiyoruz!”

Ya, bunu baştan söyleseydiniz ya..

Niye uğraştırıyorsunuz bizi böyle..

Tamam, kanuna uygun atamayı, reddediyorsunuz..

“Hukuk”u gerekçe gösteriyorsunuz..

Ama onda da samimi değilsiniz..

Nereden biliyorum?

Çünkü başörtü yasağında, AK Parti ile MHP birlikte anayasa değişikliği yapmak istediğinde, şu an rektör atamasına karşı çıkan kadronun hemen tamamı, “Anayasa ile bu özgürlüğün getirilmesi kargaşaya sebep olur” açıklaması ile maraza çıkarmışlardı..

Dikkat buyrun..

Başörtü yasağına ilişkin bir yasa yoktu..

Buna rağmen başörtü yasağı uygulanan bir Türkiye’de..

Bakılmış ki, işin içinden çıkılmıyor..

Anayasa’ya bir madde konulmak isteniyor.

Tam o sırada, suret-i Hak’tan görünen Boğaziçililer kafayı çıkarıyor, “Olmaaaz. Anayasa’da olmaaaaz” diyorlar..

Dertleri ne?

Kanunla düzenleme yaptırıp, Anayasa Mahkemesi’ne tekrar iptal ettirip, “yapılacak bir şey yok, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Başörtü yasağının kalkması artık mümkün değil” dedirtmek..

Başörtü yasağında “Yasal-hukuki” tartışmasına girmeden..

Böyle entel-dantel tezlerle, milletin aklını karıştırıyorlardı..

Şimdi de..

Üniversitelerini büyütecek, iki yeni fakülte açılmasına karşı çıkıyorlar..

İyi de baba..

Rektör atamasında demiyor muydunuz, ‘kanuni ama, hukuki değil’.

İşte neyin hukuki, neyin hukuki olmadığını anlamanız için, Reis efendi size bir hediyede bulunuyor..

Size Hukuk Fakültesi açıyor. Orada okuyup öğreneceksiniz. Niye itiraz ediyorsunuz ki?

Hem, ne zararı var, üniversitenize, bir Hukuk Fakültesi açılmasının..

Ne anlama geldiğini anlatmanız için, otuz saat dil dökeceğiniz “Temel eğitim bölümü”nün yanına, bir de tüm dünya üniversitelerinde en temel bölümlerden birisi olan Hukuk Fakültesi açılsa ne zararı var?

Yoksa, öğretim üyelerinin maaşını, sizden mi istiyor, Cumhurbaşkanımız?

Hazır eşantiyondan, bir de yanında İletişim Fakültesi de açılıyor..

O fakültenin öğretim üyelerinin maaşları da, devletten ödenecek..

Ne güzel işte.. Fizik, bilgisayar bölümlerinde dünya genelinde ilk 500’e girmek biraz zor olabilir..

Reis sizi düşünmüş, işinizi kolaylaştırmak için, size bir Hukuk, bir de İletişim Fakülteleri açmış..

Teşekkür edeceğinize, ona da karşı çıkıyorsunuz..

Kusura bakmayın ama..

İmam-ı Azam’ın bir tanımı vardır: “Fıkıh, kişinin hayrına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.”

Siz bu kafa ile hayrınıza olanı, zararınıza olanı da bilmiyorsunuz..

Ayırt edemiyorsunuz..

Her şeye itiraz, her şeye itiraz..

Olmaz ki böyle..

Bırakın, açılsın bir Hukuk Fakültesi..

Ordaki hukukçular da çıkıp size destek verirler belki..

“Yapılan atama, yasal olsa da hukuki de olsa da.. Yine doğru değildir” derler belki..

Yoksa, böyle bir açıklama için hiç ümidiniz yok mu?

“Biz burada öyle bir kadrolaştık ki. Bütün ekip, bizim kafadan.. Biz burada, ‘gaylere, lezbiyenlere bile özgürlük’ isteriz. Ama imam hatip liselerine kız bölümleri açılmasını istemeyiz. ‘Gaylik haktır’ deriz, ama din dersi hak değildir deriz.. A’sından Z’sine bakın, bizim öğretim üyelerinin hepsi, birbirinin kopyasıdır.. Hani kardeşler arasında görüş ayrılıkları vardır ama.. Bizim kadromuzda görüş farklılığı bulamazsınız” mı diyorsunuz?.

Siz demeseniz de biz bu gerçeği görüyoruz..

Biraz değişik görüşlerden de bilim adamları ile tanışmanız, dünyanın sadece kendinizden ibaret olmadığını görmeniz; bilimin, farklı düşüncelerin tartışılması ile yürütülen muhakemeyi teşvik ettiğini görmeniz için, iki yeni fakülte açılmış size..

Dikkat edin.

İki yeni fakülte..

İki yeni medrese değil.. İki yeni tekke değil.. İki yeni zaviye değil.. İki yeni dergâh değil..

Ama pardon..

İki yeni gay evi açılsa, hemen alkışlarsınız değil mi?

“Hah işte, bu çok iyi oldu” dersiniz, değil mi?

Hukuk Fakültesi yerine, bize gay evi açın dersiniz..

Hatta..

Gayler, lezbiyenler pratiklerini geliştirsinler diye, onların hepsine, ayrı ayrı özel mekanlar açılmasını bile isteyebilirsiniz..

Ama Hukuk Fakültesi, asla..

Değil mi, çok bilmiş, Boğaziçililer..