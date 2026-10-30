T.C. YEŞİLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO: 2026/57

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı için talep edilen koruma tedbirlerine karar verilmesini, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılması ve evlilik birliğinin devamına imkan kalmaması nedeniyle boşanmalarına, ağır kusurlu olan davalının davacıya yaşattığı manevi ızdıraplar ve yaşattığı maddi kayıplar nedeniyle 300.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesine ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin Davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce yapılan yargılamada tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamadığından ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK 122, 127 ve 128. Maddeleri uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşma öncesi sulh hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede gösterdiğiniz belgeleri sunmanız, başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, kesin süre içinde yerine getirilmemesi durumunda o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız,

Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat aşamasına geçileceği, tahkikat duruşmasında geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150.madde hükmün saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

Bu nedenle 03.02.2027 günü saat 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususu ihtarı ile dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16.10.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02581452