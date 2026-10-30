T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/413 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/413 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Şakirpaşa Mahallesi, 11336 Ada, 3 Parsel, B-1 Blok, 2. Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Bina kapısı alüminyum doğrama camlı kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden güney cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda 2 adet asansör bulunmaktadır. Değerlemeye konu, B-1 Blok 2.kat, 3 numaralı mesken, güney cephede yer alan bina girişine göre üst sol tarafta konumlu olup, kuzey, güney ve batı cephelidir. Seyhan Belediyesi İmar Arşivinde mevcut 30.11.2012 tarih 15/15 sayılı yapı ruhsatına esas ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan ve konum tespiti yapılabilmiştir. Taşınmazın mimari projesinde yapılan tespitlerde; 2 oda, mutfak + oda, salon, 2 banyo, wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 148 m2 kullanım alanına sahiptir. Odaların zemini parke kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boya kaplıdır. Mutfak duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta mermerit tezgâh ve ahşap kapaklı mutfak dolabı mevcuttur. Banyo ve wc mahallerinin zemini ve duvarları seramik kaplamalıdır. Mesken iç kapılar ahşap panel doğrama kapıdır. Pencereleri pvc doğramadır. Konu taşınmaz genel olarak iyi iç teknik özelliklere sahiptir.

Adresi : Aydınlar Mahallesi 49100 Sokak No:1/3 B-1 Blok Kat:2 Daire:3 Seyhan / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 25.415,00 m2, Mesken Bürüt:148 m2 kullanım alanına sahiptir. Arsa Payı : 94/25415

İmar Durumu :Konut Alanı, Ayrık Nizam, Emsal: 1.20 Yapılaşma Koşullarına Sahiptir. Kıymeti: 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1, Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Beyannamesinde gösterildiği şekilde parsel içerisine tesis edilen 88,81m2 lik trafo binası ve emniyet sahasının irtifak hakkı TEDAŞ genel müdürlüğüne aittir. Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:55

26/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02580252