T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
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T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZLARIN
Özellikleri : Erzurum il, Aziziye ilçe, Ilıca mahalle, 3176 ada, 109 parsel, A blok, B blok, C blok, bodrum katlar zeminler, 1 nolu bağımsız bölümler, yüzme havuzları, 2 katlı betonarme ofis ve işyeri niteliğindeki taşınmazlar.
Adresi : Ilıca mahallesi, Yavuz Selim caddesi, Aquapark Sosyal Tesisleri no: 1,25,25/1Aziziye / Erzurum
Yüzölçümü : 11.470,87 m²
İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı içerisinde Ticari + Turizm alanı içerisinde E:2 Yençok:18,50 yapılaşma izni bulunmaktadır.
Kıymeti : 291.290.262,50 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:12
27/10/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02581978