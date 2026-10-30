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Resmi İlanlar T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/29142 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29142 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZLARIN

Özellikleri : Erzurum il, Aziziye ilçe, Ilıca mahalle, 3176 ada, 109 parsel, A blok, B blok, C blok, bodrum katlar zeminler, 1 nolu bağımsız bölümler, yüzme havuzları, 2 katlı betonarme ofis ve işyeri niteliğindeki taşınmazlar.

Adresi : Ilıca mahallesi, Yavuz Selim caddesi, Aquapark Sosyal Tesisleri no: 1,25,25/1Aziziye / Erzurum

Yüzölçümü : 11.470,87 m²

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı içerisinde Ticari + Turizm alanı içerisinde E:2 Yençok:18,50 yapılaşma izni bulunmaktadır.

Kıymeti : 291.290.262,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın kaydında ipotek ve haciz şerhleri mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:12

27/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02581978