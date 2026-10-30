T.C. TÜRKELİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/436 Esas

DAVACI : İLKNUR İPEK, OSMAN ÇAYLI

DAVALI : ALİ ÇAYLI ve diğerleri

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

CEVAP SÜRESİ : 2 HAFTA

DURUŞMA TARİHİ: 15.12.2026

DURUŞMA SAATİ :10:05

Davacı İlknur İpek, Osman Çaylı ve davalılara ait bulunan Sinop İli Türkeli İlçesi Güzelkent Mahallesi 153 Ada 2 Parselde bulunan taşınmazdaki ortaklığın taşınmazın satışı suretiyle giderilmesi talebini içerir Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında;

Davalı 10994980684 T.C. Kimlik nolu Ali Çaylı ve 44647859232 T.C. Kimlik nolu Osman Çaylı'ya mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız HMK 122, 127, 128 ilânen tebliğ olunur.

Duruşmanın 15.12.2026 günü saat 10:05'e bırakılmasına karar verilmiştir.

İşbu yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra yapılmış sayılacağı İLÂN OLUNUR.

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Basın No: ILN02581155