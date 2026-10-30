T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/296 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/296 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :Adana İl, Çukurova İlçe, KARALARBUCAĞI Mahalle/Köy, 6596 Ada, 1 Parsel, 8.KAT 16 NOLU BB. Nolu taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Karalarbucağı Mah. 6596 Ada 1 Parsel 8. Kat 16 No. Bağ. .Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Konu taşınmaz Çukurova İlçe Belediyesi sınırları dahilinde, Çukurova İlçe Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşların hizmetlerinden yararlanmakta ve alt yapısı bulunmaktadır. Dosya konusu bağımsız bölümün bulunduğu ana bina, Turgut Özal Bulvarına cepheli, Aksagaz kavşağı olarak bilinen kavşaktan 100 metre batı yönüne giden T. Özal Bulvarı üzerinde konumludur. Dosya konusu bağımsız bölümün bulunduğu ana yapı, Güzelyalı mahallesi içerisinde yer almakta ekseriyette 1990 lı yıllarda şehrin, yüksek katlı apartman tarzı binaların inşaa edildiği bölgelerdir. Bulvara cepheli binaların zemin katları iş yerleri, üst katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın 28.12.1989 tarih ve 12/23 sayılı yapı ruhsatı, 15.09.1995 tarih ve 28/10 sayılı yenileme ruhsatı ile 25.12.1996 tarih ve 31/13 sayılı iskan belgesinin olduğu sözlü olarak ilgili belediyesinden öğrenilmiştir. Tek bloklu ana yapı, bodrum+zemin+10 normal katlıdır. Mimari projesine göre; Bodrum katta sığınak, hidrofor ve iş yeri ekleri, zemin katta 21-22-23-24-25 nolu iş yerleri ve her katta 2 meskenden toplam 25 adet bağımsız bölüm vardır. Bina girişi doğu cepheden ve açık otoparklıdır. Bina dış cephesi boyalı, bina giriş kapısı alüminyum doğramadan imalat, merdiven zeminleri seramik kaplamalı, korkuluklar alüminyumdur. Binada bir adet asansör vardır. Bağımsız bölüm mimari projesinde ve yerinde 8 katta konumlu olup, G.D.B. Cephelidir. 3 oda+salon+wc+banyo+ 3 adet balkon projelendirilmiş ve imal edilmiş olup, brüt 170,00 m², net alanı ise 155,00 m² dir. Bağımsız bölümde elektrik, su ve doğalgaz kullanımının olduğu görüldü. Daire giriş kapısının çelik kapılı, zeminler kısmen seramik kısmende lamine parke kaplamalıdır. Duvarlarda saten alçı boyalı, iç kapılar dekoratif amerikan panel kapılı, tavanlarda alçıpan süslemeli ve led spot ışıklı, pencereler PVC doğramadan imalat, ıslak zeminlerde tabandan tavana seramik ve fayans kaplamaldır. Banyoda duşakabin, lavabo, alafranga tuvalet taşı mevcuttur. Mutfakta hazır mutfak dolabı ve tezgahı mevcuttur. Pencereler ve balkonlarda demir korkulukludur. Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı "HASARSIZ" dır.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi 81056 Sokak A.Erim Akran Apt. No:8, K:8, D:16 Çukurova-Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 1.450,00 m2

Arsa Payı : 65/1450

İmar Durumu: Çukurova İlçe Belediyesinin göndermiş olduğu imar durum belgesine göre; Ticaret+ Konut, ayrık nizam, T:0,40 E:2,00 imar şartlarına haizdir.

Kıymeti : 7.310.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:58

23/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02580262