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Bir laikçi başkana bak, bir de dindar başkana!

27 Nisan 2019 Cumartesi

Anayasa Mahkemesi’nin iki eski başkanı, aynı gün birdenbire sahneye çıktılar ve ikisi de ayrı ayrı sebeblerle ana tartışma konumuz oldular..

Başörtü yasakçısı Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi başkanlığı sonrasında, cumhurbaşkanlığı da yapmıştı.. Dün internet sitelerine haber oldu..

Hangi sebeble?

Kendi mahallesindekilere iki çift laf ettikleri için mi?

“Biz kaç tane partilerini kapattık.. PKK’nın uzantısı dedik, kapılarına kilit vurduk. Siz kalktınız PKK’nın uzantısı konumundaki, yeni partileri ile birlikte seçimlere girdiniz.. Bu ne rezalet” dediği için mi?

Hayır!

“1980 öncesinde faşist deyip saldırdığımız ülkücülerle de ittifak ettiniz.. Ankara’ya ülkücü bir adamı, CHP’den başkan seçtirdiniz. Yetmedi.. İstanbul’a da yıllarca küfrettiğimiz Anavatan Partisi’nin bir adamını, partinizden aday gösterdiniz.. Tüm bu tavizlere rağmen, hâlâ AK Parti’nin aldığı oyun % 75’ini ancak alabiliyorsunuz” diye bir eleştiri ile mi?

Hayır.. 

Onlar batıl davalarında istikrarla yürüyorlar..

Her şeye rağmen, onlar ümitli..

Kendi mahallelerinde nifak çıkarma değil, birlik görüntüsü verme peşindeler.. 

Bir şekilde iktidara gelecek olurlarsa.. Başörtüyü de, İmam Hatipleri de nasıl yasaklayacaklarını, kapalı kapılar ardında görüşüp, organize ediyor olmalılar ki.. 

Yıllar süren mücadele sonucu, onlara rağmen elde ettiğimiz bu haklarımızla ilgili, şimdilik tek kelime açıklama yapmıyorlar..

Kafa yapılarının hâlâ eski Türkiye’de olduğunu ise, tavizsiz bir şekilde ifade ediyorlar..

Nasıl ifade ediyorlar?!

Şöyle:

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 30. yıl etkinliği düzenlemiş..

Necdet Sezer’i de davet etmiş ve kendisine bir ödül vermiş.

Necdet Sezer de, başörtü hakkında yasaklama kararları verirken dolmayan gözlerini buğulandırarak, “Bu ödül, benim için büyük bir onur. Bunu çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım” diyerek ödülü almış, kabul etmiş..

Laikçilerin Anayasa Mahkemesi Başkanı, batıl davasında bu kadar kararlı, bu kadar inatçı, bu kadar kendi mahallesinde fitne çıkarmayan bir tavır sergiliyor.

“Siz ne biçim derneksiniz? Ne biçim Atatürkçüsünüz. Son üç yılda, kaç tane başkan değiştirdiniz. Her yeni başkan, eskisi için demediği lafı bırakmadı. Aman aman.. Sizin ödülünüz, sizde kalsın” demedi..

Birlik görüntüsü verip, “Atatürk’ü kalkan ederek, bu ülkenin muhafazakar insanlarına ne çelmeler takabiliriz”i birlik içinde düşünmek için, ödülü aldı, bir de “İlk ve son ödülüm” diye de, kutsadı..

Peki ya bizim mahallenin Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, ne ile gündemimize geldi?

Başkanlığının son aylarında, rahmetli Hasan Karakaya abiyi, savcılığa şikayet edip, “cezaevine atın şu gazeteciyi” diye talepte bulunmuştu..

Hasan abi, şu eleştiriyi yapmış, bu eleştiriyi dile getirmiş..

Hiç önemli değil..

Sonuçta sen, Anayasa Mahkemesi başkanı olarak, twitter gibi ahlaksızlıkta da, rezillikte de, küfürde de hiçbir kural tanımayan bir paylaşım sitesine yönelik erişim engellemeyi bile bir hafta içinde, binlerce dosyanın önüne geçirip, kaldırtacak kadar  “özgürlük”çü idiysen..

Cezaevine attıracak, bir Hasan abiyi mi buldun!?

O eski defterlerde not ettiklerimiz..

Ya bugün, Haşim Kılıç, ne ile gündeme gelmiş?

Şu açıklaması ile;

“Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat’ diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar!”

Merak ediyoruz..

“Bu arkadaşlarımız ne yapmışlar da, pozitif kuralları yok etmişler, ahlakı yok etmişler?”

Öyle ya.

İşkembeden sallamak kolay..

Somut bir veri de aktarmak gerekir..

Ben, en rezil küfürleri edenlere karşı tek şikayeti olmayan Haşim Kılıç’ın, bu mahalleden Hasan abimize yaptığı şikayeti önüne koyuyorum..

“Sen nasıl özgürlükçüsün” diye soruyorum..

Kendisi de..

“Bu arkadaşlar” dediği kişilerin, hukuku bitirdiklerine, ahlakı yok ettiklerine dair bir iddiası var ise..

Gerekçesini de söylemesi lazım..

Söyleye söyleye, şunu söyleyebilmiş:

“Kamu İhale Kanunu, yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 defa değiştirildi. Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlaki tarafı terk ediyorsunuz.”

O kanun, 186 defa değiştirilmedi ama..

Varsayalım o kadar değiştirildi..

Bunların hepsinin, anamuhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne getirilme imkanı var mıydı?

Vardı..

Hatta bazıları da getirildi mi?

Getirildi..

Buna ilaveten, mahkemeler de anayasaya aykırı olduğu düşüncesi ile Anayasa Mahkemesi’ne bu kanun değişikliklerini getirme imkanı var mıydı?

Vardı..

Bazıları için bu haklarını kullandılar mı?

Kullandılar..

Haşim Kılıç abimiz de..

Varsayalım 186 defa değiştirilmiş olsun.

O değişikliklerin tamamını iptal etme yetkisi olan bir mahkemenin başkanı olarak görev yapmadı mı?

Yaptı..

Twitter’a erişimi engelleme kararı verildiğinde, bir haftada iptal ettiği gibi.

Şimdi şikayetçi gibi gözüktüğü, gerçekte algı oluşturmaya çalıştığı ihale kanunundaki değişiklikleri de iptal edebilecek bir makamda oturmuyor muydu?

Oturuyordu?

Gerek CHP’nin ve gerekse mahkemelerin açtıkları davalarda, -çok çok az sayıda değişikliğin, küçük küçük maddelerindeki iptallerin dışında- hepsinde “anayasaya aykırılık yok” diyen heyetin içinde, sen de aynı doğrultuda oy kullanmamış mıydın?

Kullanmıştın..

Peki şimdi, hangi kafa ile..

Hangi mantık ile..

Hangi pozitif kurala dayanarak.

Hangi ahlaka dayanarak..

Dün “anayasaya uygundur” dediğin değişiklikler için..

Bugün, sanki bir rant için, anayasaya aykırı değişiklikler yapılmış gibi hava estiriyorsun?

Söyle Haşim bey..

Söyle..

Savcılığa gidip, beni de şikayet etme..

Varsa söyleyeceğin bir şey, samimi olarak savunacağın bir şey...

Gel akit’te söyle..

Ama lütfen..

Laikçilerin bile göstermediği şekilde..

Yasakçıların, despot kafalıların bile rağbet etmedikleri şekilde..

Üç kuruşluk dünyalıklar için..

Ahiretini berbat etme..

Daha fazlasını da söylemek gerekiyor ama..

O Necdet Sezerlerin, “Başörtü yasak olsun” dediği yıllarda..

“Başörtü özgürlüktür” diye kullandığı oy hatırına..

Bu kadar ile yetinelim..

 

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YORUM YAZ

  • YozgatlıYozgatlı3 dk önce
    Dün “Fethullah Hoca Efendi” diyenler, bugün FETÖ diyor.Bunlara DÖNEK deriz.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut16 dk önce
    Sende haklısın, Haşim Kılıç da haklı...Sayın hakimin o eleştiri cümlelerine sonuna kadar katılıyorum. Bir yasa ancak ard niyet varsa bu kadar değişir. Hukuka gelince dün yoktu, bugün yok, yarın ise bugünleri de arayacağız...Düzelteceğiz dediğimiz her şeyi daha berbat ettik. Vesselam.
  • ŞükrüŞükrü16 dk önce
    Bunları adam yerine koyarsan böyle olur
  • gggggggg19 dk önce
    Basortusu yazilariniz baydi artik 17 yildir iktidarsiniz bir kanun cikaramadiniz sadece genelgelerle kalkti yasak sen kime neyi savunuyorsun
  • HarunHarun40 dk önce
    Ali İhsan bu kötülediğin adam 2007 de Sacit Adalı ile kapatma kararına evet deseydi ortada ne Ak parti kalırdı ne de Reis kalırdı.İnsaflı iz’anlı ol.Bir soğanla patatesi ithal edip bu ülkeye getiremeyenler onbin oyla İstanbul u kaybettiler git onlara kız.
  • ÖNDER DEMİRCİÖNDER DEMİRCİ1 sa önce
    Sen de sırf rantın kaymağını yemek için milleti bölen satılık kalemlerden birisin. Yazık. Beş paralık değerin yok.
  • FeylesofFeylesof2 sa önce
    Haşim Kılıç'ın söylediği şeyi milletin yarisi söylüyor. Vefat etmeden rahmetli Erbakan hoca da söylemişti. Erdoğan partiyi kurarken yanında olanlara bak bir de şimdi yanında olanlara..
  • erhanerhan2 sa önce
    Ve senbunu Abdurrahman abinehiç söyledin mi
  • emekliemekli2 sa önce
    eskiden sağ sol vardı çok azdılar millet her iki grubada kızardı ama şimdi çok farjklı durumdayız 82 milyon karpuz gibi ayrılmış birbirine kinlenmiş sokaklardatoplu taşıma araçlarında birbirine gülümseyen insan kalmadı akp nin felsefesi kindar ve dindar nesiller yetiştirmekti yetiştirmenin bedelini bu millete ödetmek için uğraşmayın adamlar birkaç belediye kazanmış uzun yıllardır bırakın çalışsınlar seçimlerden önce devlet yoktu seçim sonrası devlet ortaya çıktı bugün suç hile diye anlatılan masallar daha önceki seçimlerdede fazlasıyla vardı bırakın şu milletin yakasını zaten geçim derdiyle uğraşmaktalar bütün bu ülkede yapılan söylenen icraatlar ülkenin karışması için bu çatı çökerse enkazdan hiçbirimiz çıkamayız bizler kuş kadar aklımızla bunun farkındayızda aydın denilen hükümet yetkilileri yazar çizerler muhallefet aydınları sanatçılar beyaz yakalılarvs sizler nasıl bunun farkında olamassınız
  • MusabMusab3 sa önce
    Bismillahirrahmanirrahim deyerli hocam bizim mahalemiz deki bazı yazarları mızımı çizerlerimimizi mi diyelim hangi lerimizi demeyelim seyda mela musa nın her cuma vaizin sonunda okuduğu bu duayı mahalemiz deki lere edelim Yarabim müslümanlara akıl ver ? Hasan ağabeyimize yuce Allah tan rahmet dilerim mekanı cenet olsun Allahı mız yar yardım cımız olsun iç ve dış mihrak lara fırsat vermesin önder lerimizi muhafaza etsin amin hürmetlerimle .
  • CengizCengiz3 sa önce
    186 sefer degistirilen ihale kanunu savunmasi cok komikti bence.Ey Hasim Kilic sen kim oluyorsun.
  • CumhurCumhur3 sa önce
    Ihsan bey; selamünaleyküm Deniz Baykal çok onursuz bir şekilde Genel Başkanlıktan ayrıldı. Adam son durumu ile de soru işaretleri var.KK nin Allah kimseyi düşürmesin diye beyanı olduğunu basından okudum. Bu adam ne davasına ne Fetö ye ne de KK ye tavır koymadı. Hala 31 Mart zaferin (!)den lezzet alıyor. Bizin sinsi ve korkak Abdullah ve Davud'a ne oluyor acaba?Hiç mi vicdanları yok.
  • MamoşMamoş3 sa önce
    Haşim beyin dediklerini Dilipak abimiz ne zamandır yazıyor..Gidişat kötü diye..hiç mi bir araya geliyosunuz? Çığlığını duyuramıyor yazık..dinimiz der ki, işledikleri günahlardan, inkârlardan, zulümlerden kulaklı sağırlara çevirdik onları..artık işitselerde duymazlar...
  • Akitci Akitci 3 sa önce
    Sizi anlıyorum ama üç yıldır yasalarimiza kanunlarımıza TCK ya Anayasamıza hatta uluslararası hukuka göre yasal olmayan bir işim var mı diyorum yok ama sende niye buraya uyeydin falan filan vb cevaplar alıyorum. Bu durumunda artık bir an evvel düzeltilmesi gerekir sayın hocam. Selam ve dua ile......
  • KutluKutlu3 sa önce
    Kur 'an ı Kerimin bildirdikleri cevap anahtarıdır..eğer dindarlıktan bahsediyorsak..Onların tagutu ve sizlerin tagutuna zarar gelcek diye doğru gizlenmez..Dilipak abimizden azıcık örnel alın lütfen Hasan bey...dost acı söyler ama doğru söyler, uyarır, ikaz eder. Hak için hakkı tavsiye eder. Gidişat kötü ve malesef elimiz ile çıkardigimiz bu yasalar bahsettiğiniz zihniyette ki insanlarin eline er yada geç geçecek.. ve şimdiye kadar yaşadıgimiz zulümler devede kulak kalacak..çünkü düzelmek için gayretimiz yok. Aynaya bakmiyoruz, nefsimiz gerçeği gizliyor, müslümanlar olarak iktidar ve akçeye yenildik..kötü sınav verdik..Allah ın gazabı yakındır ve biz ellerimiz ile yaptık..
  • AHMEDAHMED4 sa önce
    H.Kılıç bizim mahalleden mi? Kendinibelli bir mahalleden sayan kişi orta yol izlemez. Korkak davranmaz. Kılıç suya sabuna pek dokunmayan birisi. Azgın azınlık bu ülkede Anadolu evlatlarını korkutmuş, sindirmiş.
  • Mızmız KeretaMızmız Kereta4 sa önce
    Ahh be. Bu adamların hepsi sizi desteklerken süper karakterli insanlarken, eleştiri veya karşıt görüş sunduklarında karaktersiz, şerefsiz, ahlaksız nankörler oluyorlar. Hatta içlerinde daha da abartıp terör örgütü olanlar var, tıpkı Fetö gibi. Bir zamanlar en değer verdiğiniz adamlardı. Biz ne diyoruz? Doğruya doğru, eğriye eğri demediğin sürece bu kazıkları çok yersin, hiç mızmızlanma
  • AliAli5 sa önce
    Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz herşeyi de görüyoruz, ak parti artık tamda haşim kılıcın eleştirdiği nedenlerden dolayı erimeye başladı, büyükşehirlerin kaybı bunun ilk adımı, düzelmezse maalesef parti çöplüğünde yerini alır
  • HancıHancı6 sa önce
    " Benim gibi koskoca AYM başkanının bile kıymetini bilmediler, şöyle bir bakanlık veya mebusluk falan verilmeli değil miydi? H.K. olmak kolay mı?" duyguları içinde saydırmış. Herhalde bir daha ki seçimde M. Bekaroğlu, A. Şener gibi CHP'den aday olur.
  • GemiGemi8 sa önce
    Gemi bir kere au aldı mı batma yakın demwktir. İlk terkwdenlwrde fareler oluyor
  • BAŞÖRTÜ'süneZulüm ne zaman biter-mi ?BAŞÖRTÜ'süneZulüm ne zaman biter-mi ?8 sa önce
    eskiden başörtü lülere zulüm vardı şimdi ise ne yaZıkki BAŞÖRTÜ'süneZulüm var
  • ChpChp8 sa önce
    En faşist parti.

Ali Karahasanoğlu

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