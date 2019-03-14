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Bir berber, bir berbere, gel beraber!..

14 Mart 2019 Perşembe

 

Tekerleme şöyle:

“Bir berber, bir berbere.. Gel beraber, bir berber dükkanı açalım demiş.”

Uyarlarsak.

Bir çocuk pornocusu, “Ben avukatım ama.. Bir yılda 3 bin liracık parayı ancak kazanıyorum” diyen hukukçu abisine.. (“Çocuk pornocusu” ifadesini ben demiyorum.. 4 yıl birlikte iş yapan, milyon dolarlık işi birlikte kotaran arkadaşı, dostu, abisi söylüyor. Ben de onun dediğini aktarmış oluyorum.)

“Gel seninle çok temiz bir iş yapalım” demiş.

5 yılda bir, adaylığını açıklayıp, Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na soyunan hukukçu abimiz de, “Çok merak ettim. Nedir bu temiz iş.. Başımıza devlet kuşu mu konuyor, ne!” demiş..

Çocuk pornoculuğu ile suçlanması bir yana, aynı zamanda hukuk fakültesine de sahte belge ile kayıt yaptıran bu uzman çavuşluktan emekli olmuş kişi (uzman çavuşluk hikayesi de kişinin kendi anlatımından) demiş ki, “Kayseri’de bir şeker fabrikası var.. Şeker gibi bir iş.. Bu şeker erimeden, cepleri doldurmamız lazım..”

Sormuş; işi kotaracak abi, “Şekeri eritmeden, nasıl cebe dolduracağız?”

Pazarlamacı teklifçi anlatmaya başlamış:

“Benim danışmanlık hizmeti verdiğim bir şirket var. Adı Samaş.. Samaş’ın bir patronu var. Adı, Talat Sam. Talat abim, oğluna, altınlı pastalı bir düğün yaptırmak istiyor. (İnternette “Altınlı pastalı düğün” diye aranırsa, kolaycacık bulunur.) Altın pastalı düğün yapmanın tek çıkar yolunun da, bir dönem iş yaptığı Kayseri Şeker Fabrikası’ndan 50 milyoncuk bir vakumlama ile olabileceğini düşünüyor. İşte biz bu işi organize edeceğiz!”

Beypazarı’nda bir süre Belediye Başkanlığı yapmış olsa da..

Hukukçu kimliği olsa da..

Abimiz olayı kavrayamaz..

“Hımmm. Tam anlamadım ama.. Süreç içinde anlarız herhalde” der işin kendisini ilgilendiren bölümünü düşünmeye başlar..

Şimdilerde şizofren olduğu hatırlatılarak, “Bakmayın siz ona. İtibarsız birisidir” diye suçlanan danışman şirketinin sahibi, emekli çavuşumuz, izah etmeye başlar..

“Sen sadece işin Ankara ayağını halledeceksin abi.. Dosyaya vekalet falan koymaya gerek yok..  Kimse çakmasın, anladın.. Anladın di mi, kanka” demiş..

Koymuş önüne dosyaları..

Kanka, bakmış dosyalara.. “Bunlar çok kabarık dosyalar. Benim hukukçuluğum 35 yıla merdiven dayadı ama.. Bu işlerden pek anlamam. Asliye ticaretten hakim abilerimiz var, bir yemek ayarlar, onlara gösteririm bunları..” demiş..

Devamla sormuş: “İyi de, benim kazancım ne olacak bu işten?”

Emekli çavuş, danışman, iş teklifçisi, bir koltuğunun altında otuz karpuz taşıyan şizofren, “Kanka sen işi hallet.. Paranın lafı mı olur” cevabını vermişse de..

Yedirilecek yemeğin faturasını düşünen asgari ücretliden az kazanan avukatımız ısrarcı olmuş..

“Bu işi bir kurala bağlamamız lazım.. Ama vekalet sözleşmesi yapamıyoruz. Dosyaya vekalet koyamıyoruz. Nasıl bir iş bu, ben anlamadım.. Bari bir senet ver de.. Alacağımızı bilelim..” demiş.. 

Danışman arkadaş uyanık..

“Kolay o.. Ben sana şimdi yanımda getirdiğim dandik bir senedi veririm.. Senin paran garanti olur” demiş.

Yılların avukatı ama.. Garibim, nereden bilsin, adamın kendi ismini yazdırıp, imzayı başkasına attırdığını..

“Oooh. Gelsin milyonlar” diye sevindirik olmuş..

“Tam da kızım doğum yapacaktı.. Ona bir ev alacaktım. Tam zamanında imdadıma yetişti bu sahte senet” demiş.

Muhatabımız emekli çavuş ise..

“İnsanları sevindirmek ne güzel bir şey..” diyerek, kahkahayı basmış..

Ha unutmadan hatırlatayım..

Bakmayın siz ortalıkta dolaşan, hukukçu abimizin mahkemedeki beyanında “Senedi benim yanımda imzalamıştı” sözlerine...

Ne yapacaktı 34 yıllık hukukçu abimiz?

“Sadece karşındaki iş kotardığın adamın değil.. Galiba senin de hukuk diploman sahte.. Senet, dışarda imzalanmış şekilde getirilip, verilir mi hiç? Ne komik adamsın sen. Aldığın senedi, veren kişiye, yanında imzalatmadın mı?” diye güleceklerini düşünerek..

“Hakim beg. İnanın bak.. Senedi benim yanımda imzaladı” demek zorunda kalmış..

Ama, bilirkişi raporları ile gerçek ortaya çıkmış..

Senetteki imza, borçlu gözüken kişiye ait değil..

İşte tam o sırada, 34 yıllık hukukçuluğunun kazanımını konuşturmuş, dosyaya vekalet koymadan avukatlık yapan abimiz; “Bak bende bir tane daha 600 bin dolarlık senet var. Madem diğerinin imzasını sen atmadın.. Ben de bu senedi icraya koyarım” demiş..

Haa bu arada..

Biz de atladık, yaşanan gelişmeleri..

Yavaş yavaş Ankara’ya belediye başkanı olacağını müjdeleyen hukukçumuz, asliye ticaretteki hakim abileri ile yemekleri yemiş..

Yargıtay’daki; dosyanın gideceği dairede kimlerle, neler görüşüleceğinin ince planları yapılmış.

Altınlı pasta ikram edilen düğün sevdasına düşen Talat Sam abimize, Kayseri Şeker Fabrikası’ndan 50 milyoncuk almasının yolunun taşları itina ile döşenmiş..

Ve istenilen karar çıkartılmış..

Şimdilerde sürekli “Aman özelleştirilmesin. Özelleştirilmesin ki, emekli çavuşlar, özel yemeklerle iş kotaran hukukçu abilerimiz, ve dahi oğluna altın pastalı düğün yapmak isteyen işadamlarımız parasız kalmasın” denilen fabrikalardan en önemlisi olan Kayseri Şeker Fabrikası’ndan paralar tahsil edilmiş..

Sıra; kararı aldıranlara para dağıtımına gelmiş..

Oğluna altınlı pastalı düğün yapmak isteyen işadamımız emeline kavuşmuş. Kayseri Şeker Fabrikası’nın kasasından Yargıtay kararı ile tahsil ettiği paralarla 2014’de oğluna o düğünü yapmış..

Emekli çavuşumuz, biraz dolaylı da olsa, erken yaşta milyoner olmanın zevkini yaşamış..

Sıra, “Yavaş yavaş Ankara Belediye Başkanı oluyor” denilene gelince..

Adam fıttıracak hale gelmiş.

“Bak gecenin 4’ünde yazıyorum bu mesajı, çabuk paramı getir” diyecek hale düşmüş..

İşte uzun hikayenin kısa hali bu..

 

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YORUM YAZ

  • bekir okcubekir okcu5 dk önce
    Sayın makale yazarının dedikleri doğru ise,ki bence de doğru.Sayın Mansur BEY,bizim buraların tabiri ile,eşşekten düşmüşe dönmüş,zavallıcık milyonları beklerken,avucunu yalamış.Mansur Bey,sanırım yeterli dini kültüre ve derinliğe sahip,bazı şerlerin içinde büyük hayırlar gizlidir.Muhtemelen,hak etmediği haram parayı alacaktı ve daha büyük günaha girecekti.
  • karamanlıkaramanlı15 dk önce
    Ali bey, bir de kendini çok akıllı zannedenler varmış ( bunlar çok kişi bir değil), zarrap diye bir adam bunlara gelmiş kendini saygın bir işadamı diye tanıtmış, cari açığını ben kapatırım demiş. akıllılarda bu adamı millete saygın işadamı, hatta açığımızı bu kapattı diye tanıtmışlar. Yine ülkenin millete akıl veren gazetecileri bu adamı tvlere çıkartıp, saygınlığını vatana hizmetlerini anlattırmış. adam abd ye tüyüp, bizimkilerin hepsini satmış önceleri bizimkiler bu herif tutuklanınca abd ye iki tane nota vermiş. Anlamışlar bunun ne olduğunu bizi kandırdı, hainmiş demişler. Akıllıların elinde mit emniyet istihbaratı olduğu halde hepsi uyumuş…bunlara inanıyorsunda, mansura mı inanmadın. mesela bu güzel yazınızı bir de böyle birşeyler yazıp zarrap hakkında da güzel bir yazı bekliyorum Ali bey….
  • Mehmet AliMehmet Ali27 dk önce
    Mansur Yavaş farkı açtı anlaşılan.
  • CanerCaner27 dk önce
    Mansur a mahkeme karar vermiş olay ayan beyan ortada ama bizim muhalefet vay efendim iftira çamur atılıyor vs. lan olum siz gerizekalımısınız. Adam iddialar yalandır iftiradır diyemiyor ki. kaçamak cevaplarla olayı kapatmaya çalıyor. Eğer şu olay özhasekinin başına gelmiş olsa ortalığın anasını ağlatırlardı. Allah (cc) bu zihniyete fırsat vermesin.
  • kemalkemal37 dk önce
    bu adam ankarayı mı yönetecek.. hah hah hah haaa.
  • MehmetMehmet37 dk önce
    Bazen delile gerek kalmaz yakasındaki rozet ne olduğunu belli eder ikile ikile hadi velevkiler bekler..
  • CoskunakademiCoskunakademi50 dk önce
    Sizin gozunuzde saygin bir isadami var ya cocuk tacizcisi onun avukati davadan cekildi ....a haber utanmadan o saygin!isadamini madur edilen isadami diye yayina cikartip mansur beyi karalatiyorlar...madem oyle omer celik mansur beyin cevsbina olumlu cevap versin ve canli yayinda aciklasinlar yapabilir mi tabiki hayir..boyle iftira attikca mansur beyin oyu artiyor
  • Ayşe Ayşe 57 dk önce
    Ağzına sağlık kardeşim işte bu ülkede adiler böyle hırsızlık yapıyor
  • sukrusukru58 dk önce
    YAVA$ YAVA$ gidici gibi.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Demek Ankarada durumlar gerçekten sizin için can sıkıcı
  • Can AlkanCan Alkan1 sa önce
    '''Şimdilerde sürekli “Aman özelleştirilmesin.''' Bu konuyu da tutup ozellestirme bahanesi ile 3-5 kurusu peskes cekilen fabrikalara getirip , iktidarin ne kadar hakli oldugunu ispatlamaya calisiyorsunuz. Sirf bu yuzden uretimde disa bagimli kaldik. Bu bir kenara, ayrica yazinizda Yavas ve onun yaptigindan bahsetmissiniz ve anlasilan parayi alma konusunda cok etkili olmadigi icin payini da alamamis. Peki AK Parti hukumetinde bulunan Kayseri seker fabrikasindan 50 milyoncuk hupleten adamlara hukumetten kim yardim etmis ? Yardim almadiysa sorusturma nerede ? Devlet neden calinan parasinin pesine dusmuyor? Eger duserse altindan baska agalar cikacak diye mi korkuyor ?
  • Havuz isinzorHavuz isinzor1 sa önce
    Maas kira faturaya yetmiyor besleme havuz panike kapilmis rejim yolcu halk iktidara rejim ve havuz dan sömürge hesabi sorulacaktır iste havuz panigi bi pornocuhavuz pacavralari kitlik acligi haber yapmiyor çünkü arazi balya dolar almaya cak rejimden ya Mansur oylari yüzde 80 e dayandi çamurluk kirli itifak in dümen leri hilesi tutma z halk iyi cozdusizi havuz rejimin borozanligini yapmak tan baska ne yaptiniz
  • BarisBaris1 sa önce
    Edebiyat ogretmeniyim.islami kesimden populer kitap yazan yazarimiz yok.kitap evlerine bir bakin hepsinin vitrinleri sosyal demokrat yazarlarin kitaplariyla dolu .okunan kitaplar onlarin.muhafazakarkesimin coculaklarida onlari ukuyor.!!!!!!!!
  • sahravansahravan1 sa önce
    gılıçdaroğlu : optimal genel başkan - mansur yavaş: optimal belediye başkan adayı..... optimal seviye - optimal kombinasyon... (alçak , aşağılık ilişkiler zemini optimizasyonu)
  • ahmetahmet2 sa önce
    34 yıllık hukukçu olduğunu yeni öğrendiğimiz M.Yavaşın 4 yıldır arkadaş olduğu söylenen senet borçlusu hakkında "bu adam %80 şizofrendir, itibar edilmez" savunması olan-bitenin üzerine tüy dikmiiş. Akli dengesi yerinde olmayan adamla iş yapılır mı, senet imzalatılır mı, imzalansa bu senet geçerli olur mu, hadi bunları yaptın. Ankara gibi devlet bütçesi gibi bütçesi olan bir şehrin belediye başkanlığına aday olunur mu
  • OkurOkur2 sa önce
    Bir de 17 Aralık yazısı bekliyoruz.
  • molieracmolierac2 sa önce
    "Necmettin Kesgin, en son 21.02 2019 tarihinde, savcılığa verdiği ifadede bir mahkeme hakiminin kendisine söylediği şu sözleri aktarıyor:"Mansur bu işi yanına bırakmaz. Abi olarak beni dinle, sana kötülük yaparlar. Daha önce birkaç işadamına yaptıklarını biliyorum. Ankara'yı sana dar ederler. Önce Baro stajını iptal edecekler. Genelkurmay'da Milli Savunma'da bunların arkadaşları var. Parayı vermezsen çok sıkıntı yaşarsın..." Bugünkü bir makaleden alıntı ne kadar büyük bir tehlike, güçlü bir yapılanma ve ilişkiler ağını gözler önüne seriyor. Kanunları takmayan, maddi-dünyevi zaafları olanlar siyasete girmemeli... Siyasette mafya-aşiret-paralel yapılanma benzeri ilişkilerle "yasaları takmayan, milleti tehdit eden, devlete meydan okuyan" tiplerin yeri olmamalı, ACABA KARŞILIKSIZ HİZMET EDER Mİ BU TİPLER?
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Gunaydin yorumcu dede ,tesekurler gun gelirde demedi deme,yavas haram yemedi deme ,bakmadan imza atarim deme,islami o kadar onusuzlastirdilarki yetmedi islami yasamasa dahi musluman gorunduler eskiden geclerde sakal goremezdi ,sakal yaslilardaydi. Yeri gelir yuzde99 musluman deriz hergun haram yeriz yemeyene keriz derizbirde alay eder guleriz isimiz bu gunumuzu gun ederiz tesekurler dede.
  • abdullahabdullah3 sa önce
    Sn.Mustafa Şahin isinli yorumcu arkadaş, hukukçu olan ve milletin hizmetinde 20 yıl Başkan 4 yıl bakanlık yaparak ve üstelik KK nın iftiralarından kazandığı hakkı olan paraları dahi cebe atmayıp kayseriye-ankaraya DÖNER ZİYAFETİ çeken Sn.Özhasekinin kalitesi ve ahlakıyla Yavaşın skandalını mukayese etmek büyük hata olmuş...hala haladır, amca amcadır:)
  • molieracmolierac3 sa önce
    beterin bateri vardır misali bu durum.... mal varlığında bel.başkanı seçildikten sonra anormal artış olan kişinin İstanbul Maltepede tekrar aday gösterilmesi nedeniyle Maltepe CHP ilçe teşkilatı komple istifa etti ve "TEMİZ SİYASET, ADALET" için Ankaraya yürüyüş yaptı.... Bizim TEMİZ MEDYA!?! pek ilgi göstermedi tabi, şimdi bu KİRLİ/ŞAİBELİ olay onu da geçti... yazık temiz, lekesiz, şaibesiz, güvenilir ve liyakatlı insan hiç mi yok bu partilerde yahu????
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    MANSUR YAVAŞ'IN AYAĞINA KENDİ ARZU VE İSTEĞİ İLE DOLADIĞI BU PİSLİK BULAŞMIŞ İPİ ÇÖZMESİ MÜMKÜN DEĞİL GİBİ..BUNU ŞU SAATTEN SONRA TOLERE EDEBİLMELERİ DE PEK MÜMKÜN DEĞİL.İNKAR İLE VESAİR LAFLARLA SEÇİMİ GÖRECEKLER.BURADA ÖNEMLİ OLAN HALKIN,ALAVERE DALAVERE YAPAN ADAYLARA NE KADAR OY VERECEĞİ..O NA BAKIP BU MİLLETİN NE KADARI"TEMİZ TOPLUM"İSTİYOR O NU GÖRECEĞİZ.GÜN OLA HAYR OLA..BUNLARDA MALZEME GANİ.YAZMAYA DEVAM .ELLERİNE SAĞLIK.
  • Senolinge selamSenolinge selam3 sa önce
    Kapı gibi mahkeme kararı var daha ne istiyorsunsunuz acaba siz bu hızla mahkeme-i kubraya itiraz edersiniz tövbe tövbe bu kadar da olmaz yahu adam vekaletsiz iş kotariyor bunu kendisi de inkar etmiyor bildirimleri de ortada sen neyi savunuyorsun hapli falan misin kafan bı milyon olmuş galiba
  • DEFOLU, SİYASİ FIRILDAKLARIN SONUDEFOLU, SİYASİ FIRILDAKLARIN SONU3 sa önce
    Chp aday bulamadığından diğer partilerin dışladığı, partiden çöpe attığı, DEFOLU, TESCİLLİ SAHTEKAR ADAYLARLA HALKIN ÖNÜNE ÇIKIYOR.Diğer partilerde tutunamayan, ahlâkî erezyona uğrayan, defolu tiplerin, siyasi fırıldakların buluşma, kaynaşma noktası olmuş bay keMALin yönettiği Chp. Çarkçı Kemale sormak lâzım, HANGİ ÜSTÜN NİTELİKLER ya da HANGİ KRİTERLERİ DİKKATE ALARAK bu Mansur yavaşı Ankara'ya aday yaptın.Adam olana sormazlar mı? Chp İÇİNDE DEFOSUZ, AHLAKLI, DÜZGÜN, ... HEMDE KEMALİST, atatürkçü BİR ADAY BULAMADIN MI? Bu tescilli SAHTEKARLARA 90 yıllık Chp yi mahkum, mecbur kıldın.
  • Mustafa ŞahinMustafa Şahin4 sa önce
    Yavaş'ın düştüğü duruma Özhaseki düşmüş olsaydı, Yavaş'ın tüm ittifak dostları, yazar, çizer ve sosyal medyacıları neler neler yaparlardı, yazarlardı, şimdi ne yapıyorlar.
  • AHMEDAHMED4 sa önce
    Fabrikadan para alıyorlar ama ne için? Ne alınıp-satılmış?Bahane ne? Asıl merak ettiğim konunun cevabı yok.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Hukuk devletlerinde sizin yukarıda koyu harflerle yazdığınız gibi o altın pasta yemiş o da ona şöyle demiş gibi birinci ağızdan anlatımlar olmaz. Bu hukuk değil magazine girer. Varsa bir suçu kanıtları ile gidersiniz mahkemeye işi bitirirsiniz. Ankara’da bu kadar güçlü bir aday varken işi hukuk yoluyla çözebilselerdi zaten çoktan çözerlerdi. Gerisi ancak magazin ve karalamaya girer. Ankara’daki diğer aday da mal beyanında bulunsaydı da onun da kazancını öğrenseydik, asgari ücretten ne kadar eksik ne kadar fazla baksaydık.
  • DedeDede6 sa önce
    Hacı ne yazarsan yaz CHP ip HDP ye oy verenler hipnoz olmuş varsa yoksa Tayyip saray gözleri başka hiçbir şey görmüyor isterse PKK gelsin ailesini yedi sülalesini kursuna dizsin tek düşman Tayyip Erdoğan.

Ali Karahasanoğlu

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