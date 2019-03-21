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Başörtü yasağında “Tehlikenin farkında mısınız?”

21 Mart 2019 Perşembe

Müsaade ederseniz, isimlerini vermeyeceğim..

Çünkü olay, şahıslarla sınırlı değil..

Emekli Org. Tuncer Kılınç dört ay önce Akit TV’ye çıkıp, “Başörtü yasağı tekrar getirilebilir” dediği zaman, “Bir emekli paşanın hayalleri” dedik es geçtik..

Çetin Doğan üç hafta önce BBC’ye röportaj verip, 28 Şubat sürecindeki “başörtü yasağı”nı savunduğunda, “70’ini aşmış bir başka generalin şahsi düşünceleri” dedik, geçtik.

Ama bu örnekleri artık sıklıkla karşımızda buluyoruz..

2009 yılında yapılmış bir haber sebebi ile, açılmış davada, yine konu, başörtü yasakçısı bir rektör idi..

Aynı zamanda doktor olan rektörün başörtü yasakçılığı haberleştirilmiş, üniversitedeki başka hukuka aykırı uygulamaları da haberde yer almıştı. 

Beyefendi dava açmış..

O yıllarda bize gelen dava tebligatlarının haddi hesabı olmadığı için.. Ya karışıklık sebebi ile.. Ya da gerçekten usulsüz şekilde tebliğ edilmiş gibi gösterildiğinden, cevap verememişiz. 

Ama haberdeki isnatlar somut.. 

Hakim, davacı rektörü mahkemeye çağırıp sorsa: 

“Bana haksız saldırıda bulunuldu diyorsunuz ama.. Tazminat istiyorsunuz ama.. Başörtülü öğrencileri üniversiteye almadığınız iddia ediliyor.. Böyle bir vicdansızlığı yaptığınız doğru mu?” dese..

Olay çözülecek..

Veya..

Üniversitede devamsızlık yapmış gibi gösterilen kız öğrencilerden tombala usulü birkaç tanesi mahkemeye davet edilip, “Emek vermiş, üniversiteyi kazanmışsınız.. Şimdi devam etmiyorsunuz.. Niye ki? Yoksa başınızdaki örtü sebebi ile mi sizi almıyorlar” diye sorulsa..

Yapılan insafsızlık, tescillenecek..

Gerçek ortaya çıkacak.

Ama hakim de onların kafasından olmalı ki, hiçbir şey araştırmadan..

Basmış tazminat kararını..

Yıl 2012..

Kararla birlikte davadan haberdar olmuşuz, 5 sayfalık ayrıntılı temyiz dilekçemizi vermişiz.

O tarihte ortalama 3 üyesi, asgari 2 üyesi FETÖ’cü olan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 9 madde halinde verdiğimiz temyiz dilekçemizdeki itirazlarımızın tek bir tanesine bile cevap vermeden, onama kararını basmış..

“Başörtü yasağı haklı bir uygulamadır. Dolayısı ile haber yapmanız, rektörü eleştirmeniz yanlıştır” da dememiş. “Başörtü yasağı zaten insan haklarına aykırı bir uygulama. Bu uygulamayı yapan insafsızları deşifre etmek de, basının görevidir” de demiyor. 

Tazminat kararını klasik şablon ifadelerle onuyor.. Tarih; 17-25 Aralık operasyonundan tam bir ay sonra..

Yani FETÖ’cülerin, Yargıtay’da istedikleri gibi at oynattıkları dönemde..

O günden sonra, şu veya bu gerekçe ile.. Dosya öylece kalmış.. Şimdi tekrar dosyayı hayata geçirdikleri için haberdar olunca, merak ettim..

“Olayın üzerinden 10 yıl geçmiş.. Ne oldu da, başörtü yasakçılığı ile eleştirilen rektör yeniden meydanlara çıkıp, eski davasında ısrarcı oluyor” diye düşündüm..

Önce avukatlarını aradım..

Başörtü yasağında haksız bir uygulamaya imza atıldığını, bunun haber yapıldığını, Yargıtay’ın FETÖ’cülerin elinde olduğu bir dönemde, onama kararı verdiğini, Türkiye’nin artık başörtü konusunda adım attığını, özgürlük kararı verdiğini, bu gelişmelerin yargılamanın yenilenmesi sebebi olabileceğini hatırlattım..

“Müvekkiliniz, hem binlerce kız öğrenciyi üniversiteye almadığını kabul edip, hem de bugün geldiğimiz noktada dahi haklı olduğunu mu söylüyor” diye sordum..

“Ben müvekkilime bu konuda bir şey sormam” dedi..

Emekli rektörün cep telefonunu, açık kaynaklardan bulup aradım. İlk gün cevap vermemişti.

Dün telefonunu açtı..

Olayı kısaca özetledim..

Ben bekliyorum ki..

O dönemde bir korku imparatorluğu oluşturulmuş, birçok insan da o korku imparatorluğunda, istemeseler de başörtü yasakçılığına imza atmışlar..

Şimdi artık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile, “Başörtü yasağını biz kaldırdık” dediğine göre..

CHP’nin belediye başkan adayları, camilerde Yasin okuyup, oy istediğine göre..

Bekliyorum ki, rektörümüz de bana desin ki: “Evet o yıllarda böyle tatsız olaylar yaşandı. Ne güzel, Türkiye o kamburdan kurtuldu.. Bizim de başörtülüler hakkındaki önyargılarımız doğru çıkmadı. Herkes barış içinde üniversitede açığı ile kapalısı ile okuyor. Ne güzel!” 

Saflığımı kabul ediyorum..

Siz de aynı saflığı tekrarlamayın diye, rehavete kapılmayın diye aktarma ihtiyacı hissettim.. 

Rektörün cevabı şu oldu:

“Başörtü yasağı kaldırılmamalı idi..” 

Başımdan aşağı kaynar sular aktı..

Başörtü yasağı kalkalı 6 yıl olmuş.

Özgürlük noktasında kimsenin bir itirazı yok. Hatta solcular, yer yer homurdansalar bile.. “Bizim de yasağın kalkmasında katkımız var” diye halka şirin görünüp, oy talebinde bulunuyorlar..

Ama yaşını başını almış hem de mesleği doktorluk olan bir rektör, hâlâ yasakta ısrarcı..

Görüşmeyi uzatmadan, iyi günler dileği ile kapatmak zorunda kaldım.

İki saat sonra, bir telefon..

“Ben, iki saat önce aradığınız rektörün eşiyim. Av. ... Niye aradınız eşimi..”

İstemesem de, olayı tekrar özetlemeye çalışırken, aynı mantıkla, başörtü yasağının sürmesi gerektiğini, dolayısı ile haberin haksız olduğunu söylemesin mi?

Bir hayal kırıklığı daha.

Bir kadın, hemcinsleri ile ilgili kıyafet dayatması istiyor. Özgürlüğe geçilmiş olduğu halde, “Hayır, yasak sürmeli idi” diyor.. 

Devamında, biraz da suçlayıcı tarzda, “Bizim o haber sebebi ile ne çektiğimizi biliyor musunuz” deyince.. 

Artık söylemem gerekti..

“Hanımefendi, sizin kocanız yüzünden, binlerce kızın ne yaşadığını biliyor musunuz? Alın teri ile girdikleri üniversite kapısından geri çevrilen kızlarımızın neler yaşadığını biliyor musunuz” dedim..

“Atatürk Türkiye’sinde, laikliğin gereğinin başörtüyü yasakladığı” klasik sözleri ile, unuttuğumuz, eskide kaldığını sandığımız malum despot kafanın söylemini tekrarladı..

Hatta daha da ileri gidip, başörtüye özgürlük isteyenlerin bu toplumdan atılması gerektiği noktasında laflar da sarfetti..  

“Hukuk fakültesinde okuduğuna göre, Atatürkçü olmaya, laik olmaya mecbursun” deyişi, kulaklarımdan hiç çıkmayacak..

İşte bir yasakçı rektör.. O yasakçı rektörün, avukat eşi..

Ve 2019 Türkiye’sinde, hâlâ ellerine fırsat geçse, başörtülü öğrencileri üniversitelerden kovacaklarını söyleyen, “Siz zaten her gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiriyorsunuz” diyen kimlikler..

Burda görev, bizlere düşüyor..

Saadetlisi ile.. BBP’lisi ile.. MHP’lisi ile.. AK Partilisi ile.. Hatta CHP içindeki muhafazakarları ile..

Lütfen..

Şu yasakçılara, bir daha fırsat vermeyelim..

Tehlikenin farkında olalım..

 

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YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül9 dk önce
    sayın cumhurbaşkanımızın söz ettiği beka sorununu, 2 gündür serdar turgut tam yerinden bildiriyor. lütfen okusun herkes.
  • AhmetAhmet10 dk önce
    yaw he he birileri kaybettikleri oyları geri kazanmak için baş örtüsü yasağını geri getirip başkalarının üzerine atmasın? Sonra tekrar mağdur edebiyatı felan, yemezler boşuna uğraşmayın...
  • Ayşe Ayşe 14 dk önce
    Su uyur düşman uyumaz islam düşmanı haçlı siyonist kahpeler firsat kolluyor
  • Nuran Devres Nuran Devres 19 dk önce
    Allahașkına artık bașörtüsü diye bir sorun mu kaldı? Elbette herkes istediği gibi giyinir. Kimse kimseden hesap soramaz. 10 yıl önceki bir dava nedeniyle bu konuyu ısıtıp ortaya koymanın alemi nedir? Geçen gün TRT ye gitmiștim. Baktım bașörtülü kızlarla bașı açık olanlar öyle güzel anlașıyorlar, birlikte öyle uyumlu çalıșıyorlar ki. Çok mutlu oldum. Hepsiyle resimler çektirdik. Birbirimizi sevelim. Düșman olmayalım. Siz de bu artık olmayan düșmanlığı körüklemeye çalıșmayın. Geçen yıl da TRT TV nin 50. Kuruluș yıldönümünün Haliç Kongre Merkezinde büyük bir organizasyonla kutlaması vardı. Oradaydım. Zaten açılıș konușmasını da ben yaptım. En çok hoșuma giden neydi biliyor musunuz? TRT nin fotoğrafcı kızları. Kadrolu profesyonel fotoğrafcıları. Çoğu siyah çarșaflıydı. Evet tamamen siyah çarșaflı. Hepsi selvi boylu, incecik. Ve yüzleri çok güzeldi. Çok da bakımlı bir halleri vardı. Filmlerde gördüğümüz gibi yerlere yatarak falan resim çekiyorlardı. 20'li yașlardaki bu güzel, akıllı, donanımlı, becerikli kızlar. Ben bunu çok estetik buldum. Zarif ve güzeldiler. İșlerini en iyi șekilde yapıyorlardı. Bașörtü yasağı sürseydi bu kızları kaybedecektik. Buralara gelemeyeceklerdi. Yașlı ve sabit fikirli birinin inadını kaale almayın. Kızlarımız iyi yolda. Onlarla gurur duyuyoruz.
  • AraştırmacıAraştırmacı24 dk önce
    Başörtüsü yasağı kalkmadı, sadece geçici bir çözümle GENELGE ile durduruldu. Kanunla düzeltilmesi gerekiyor, daha geçen yıl Batman Üniversitesi Rektörü yasağı canlandırdı ve YÖK Kanununda var diye de savunma yaptı.Sahi bu yasağın savunucuları da bir anlamda beraat ettirilmedi mi Akp tarafından?
  • ŞahısŞahıs28 dk önce
    Olgulardan hareket edelim algılardan değil nokta.
  • vatandaşvatandaş40 dk önce
    Keşke yasak olsa. yasak olsa ki kim gerçek anlamda örtüyor, kim kendini perdeliyor, kim menfaat için takıyor, vb. belli olsun. Başörtüsü müslümanlar eliyle öyle bir hale getirildi ki "keşke başı açık olsa" dediğimiz müslümanlar var. Müslümanların samimiyet göstergesi olarak başörtüsü yasağının gelmesi taraftarıyım. kimse kimseyi kandırmasın. çevrenizde, komşunuzda, aile efradınızda, çalışma arkadaşlarınızda, eşimizde, kızımızda bu rezillik had safhaya ulaşmış. düşünün başörtülü fantazisi kurduran bir kadının düştüğü acziyet ve rezillik ancak böşartüsünün yasak olmasıyla son bulur.
  • MustafaMustafa51 dk önce
    Hak edene hak ettiği ceza verilmediği müddetçe, denetleme ve teftiş bakanlığı kurulmadığı haksızlıklara engel olamak halk ve def edilmediği müddetçe... müslümanlar çok ciyaklar. Hak edene hak ettiğini verin. Falası ve eksiği olmadan. Verin kardeşim elinizi tutan mı var? Yarın diyeceğiz 20-22 yıldır iktidarda kaldınız ne işle meşgul oldu vekilleriniz. Salla başı al maaşı, ihale kovala, rant devşir.
  • baskanlik sistemibaskanlik sistemi57 dk önce
    baskanlik sistemi var artik korkma bi sey olmaz yakinda uzaya gidecegiz insaAllah.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Basortusu,tekrar olursa yasak ,muslunan dusunemez,onsuz yasamak dosuza huriyet muslumana,yasak .yasaklar ulkesi islsm icin cogunun gitti kelkesi darbeler diyari bu insanliga sigarmi,zalim,zalimdir,bizi duyarmu nerde inac ozgurlugu.
  • Ubeyde Ubeyde 1 sa önce
    Sen müslümanların ne durumda olduğunun farkındamısın
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Ali bey gerçekten fiyatlar tehlikeli boyuta ulaştı.Bir başörtü 2.500-3.000 liralardan başlıyor.25-30 tl ye Pazar malı başörtülerde var fakat hem renkleri solgun hemde desen alternatifi çok az. Devletimizin , Aile bakanımız ve yahut Sayın Emine Erdoğanın bu konularla ilgilenip rantçıları önünü kesmeleri gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden başını örtemeyen bir çok arkadaşım var. Selam ve Dua ile.
  • MetinMetin1 sa önce
    Chpnin iktidar olduğu Hatay Büyükşehir Belediyesinde bir tek başörtülü çalışan yoktur, bu tesadüf değil chpnin politikasıdır. Üstelik başkanı da eski akpartili. Türkiyenin diğer illerindeki CHP belediyeleri de farklı değil sanırım. İktidara gelseler ilk uğraşacakları konu milletin başörtüsü olacaktır. Tabi millet başörtüsüyle meşgul olurken her zaman olduğu gibi devleti soyup soğana çevirecekler. Tüm yanlışlarına rağmen Tayyip beyi var gücümüzle destekleyeceğiz.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Sen uyuyorsun Ali bey. Akp o yasakları düşünmüyor artık, zaten hiç düşünmemişti. Oy getiriyor diye İLGİLENDİLER sadece. Anayasayı değiştirecek gücü verdik, netice YOK Bir kararname ile geçiştiriliverdi, o kadar. MHP de aynı, bu gün oylasınlar yine çıkmaz. Siyasilerimiz YIPRATILMAK için idealsiz, paragözlerden oluşturuluyor. Haçlılar sadece fetöden ibaret değil, onların kadim yoldaşı kamalist laikçi müşrikler KÖŞE BAŞLARINDA tam kadro bekliyorlar. Siyasilerimiz iyice yıpratılacak ve YİNE kahraman müşrik paşalarımızidareye el koyacak. Zannediyorsan yanılıyorsun! Çünkü artık o devir de bitti, şimdi yeni trend İÇ SAVAŞ. Mısır’da yaptıkları darbeden umduklarını bulamadılar. Oysa Suriye’ ve Libya da damaklarına KAN değdi, Venezuela’da aynı şekilde darbe değil iç savaş istiyorlar. FETÖ kalkışmasında eğer isteselerdi asker el koyardı, onlar iç savaş istedikleri için muvaffak olamadılar. Ancak siyasilerin çürümeleri devam ediyor ve kamalist laikçi müşriklerin de iç savaşa EVET diyenleri iş başına TAŞINIYOR. AK parti ve MHP siyasi ÇETELEŞME de CHP seviyesine gelmek üzere, o olduğu zaman basacaklar düğmeye. AK parti müslümanların oylarını ÇAR ÇURetti, sağlam temeller atmadı. Özgürlük umutlarımız bir başka nesile, bir başka bahara kaldı. Hesap günü herşey ortaya çıkacak.
  • HamzaHamza1 sa önce
    kivo denen zat , anlaşılan zat ,konunun secimle bir alakası yok ,basörtüsü istismarı yapanları arıyorsan , yıllarca basörtüsü düşmanlığı yapıp , seçim zamanındabaçörtüsü dagıtan chpya bakman yeterli.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Başörtüsü yasağı kalktı mı zannediyorsunuz, sadece geçici bir çözümle GENELGE ile durduruldu. Kanunla düzeltilmesi gerekiyor, olmadı referanduma götürülmeliydi..... Ayrıca, konumuz başörtüsüyken birileri hala bilim sanattan bahsediyor, sen bilim sanat yaptında başörtülüler mi engel oldu...
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    bazı saftirikler kendilerine her tür imkanı sağlayan partiye sırt çeviriyorsa illaki bunun gelecekte ilahi bir cezası olacaktır. chp ve onun yandaşı diğer görüşler pusa yatmış bekliyorlar, şimdi umutları patates, biber ,patlıcan. ben şahsen hiç almam bunları kışın. ana baba usulü beslenirseniz gayet ekonomik gidersiniz. ALLAH rızası için her tür nefsi kırgınlıklarımızı bırakalım ve ALLAHın emrettiği gibi birlik olalım yoksa nimetler elden gider.
  • OsmanlıOsmanlı2 sa önce
    syın ali ihsan bey bunların dışarıdan beslenen tekfurlar olduğunu sizde biliyorsunuz bunlar kıyamete kadar islama ihanet edecekler ...
  • OsmanlıOsmanlı2 sa önce
    syın ali ihsan bey bunların dışarıdan beslenen tekfurlar olduğunu sizde biliyorsunuz bunlar kıyamete kadar islama ihanet edecekler ...
  • kivokivo2 sa önce
    Yine iki üç dayanağınız, başörtüsü paketini açtınız.Ama bunda artık çok ekmek yok.Daha üretken olmanız gerek.Sizde yalan iftira din sömürüsü bitmez.Sen ekonomiden ,bilimden ,sanattan bahset bakalım birşey bulabilecekmisin?Ülkeyi bunlar büyütür.Basortusu meselesini halletiniz diye demokrasi geldi sanıyorsunuz.
  • Uğur Uğur 2 sa önce
    Bana göre mesele kişinin mevcut dini sembolleri( Başörtüsü, sakal, namaz takkesi, haç v. s) değil, özellikle kamuda çalışanların kendilerine verilen görevleri layığı ile yerine getirmeleri, kamu çıkarına zarar gelmedikçe bırakın nasıl inanmak istiyorşarsa öyle inansınlar, vatandaş ise inanma şekliyle diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlamadığı sürece seçimlerinde özgürdür.
  • osman özka osman özka3 sa önce
    ali bey bizler tehlikenin farkındayız hemdeateş çemberinin tamortasındayız can kardeş lafı hiç uzatmaya gerek yok her dağın kendine göre kışı olurmuş sözünün gerçeklığini bu yazıyı okuyunca şu kahpe alçak vede izzet ve şerefsizlerin kıtalar gezdiği bir dünyada bende size 28 şubat süreçlerinde kan kusan bedel ödeyen hala bu bedelleri ödemeye manevi olarak ödemeye devam eden bir kardeşiniz olarak evlatarım bu kıtalar gezen kahpelerin vurdukları darbelerle hayata tutunmaya çalışırken şimdide kılık ve kıyafetleri bizden olan bizim oy verdiğimiz vekillerın hemde yakını olması hesabıyla desteğiyle vede buyuk ihtimallede torpiliyle ankarada yüksek puanla öğrenci alan anadolu kız imam hatıp lısesi ve proje okuluna mudire olan bir hanım efendi tesettürlü bir kısım öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinden rahatsiz oluyor baş örtülerinin siyah renkli vede gögüslerinin üzerlerine kadar uzun olmaması konusunda uyarıda bulunuyor ve böyle hareket edenlerin derslerde yok yazılacağını ilan ediyor. şimdi can kardeşim şurada dönem sonu yaklaşan lise öğrencisi kız evlatlarımıza bu sözleri söyleyen kendisi,de baş örtülü bir müdiremi izet ve şeref sahibi yoksa kemal kılıçdar oğlumu daha fazla izzet ve şeref sahibi.ali kardeşim can kardeşim bu durumda baş örtüsü yasağı kılçdaroğluna bile gerek kalmadan ak partili vekiller eliyle uygulamaya konulabilir.
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe3 sa önce
    15 Temmuz denmesinden rahatsızlık duyan- o kahramanlığı duyunca milleti tehdit eder olmuşlar.Sahi millet bunlara fırsat vermez ancak Yapılan her şeyi yıkacaklarını ifade edenler için tedbirhatırlatmasıçok yerinde olmuştur.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Kesinlikle doğru en ufak fırsatı kolluyorlar hemen hortlayip yine Müslümanlara kan kusturacaklar sadece Erdoğan'a bütün ümitleri bağladık tek başına sonsuza kadar ülkeyi yonetemeyecegine göre bu işe çözüm bulmamız lazım azgın azınlık yeniden ülkeyi ele geçirirse bı sefer yaşam hakkı dahi tanımaz işte bunak kadının söylediği söz ortada
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Bu..cüreti..nereden..alıyorlar..Tahminim..Siyonist..dostları..ve.."Üst..akıl"..bunlara..tekrar..eski..günlere..döneceksiniz..merak..etmeyin..Yakında..GELECEĞİZ..falan..diyorlardır..Nasılki..Hapisteki..fetöcüler..çok..rahat..ve..pişkin..bir..şekilde..savunma..yapmayıp..AÇIKÇA..YALAN..söylemekten..çekinmiyorlar..Onlar..da..aynı..yerlerden..gelen..suflelerle..umut..içindeler..
  • pınar demirpınar demir7 sa önce
    ALLAH fırsat vermesin zalimlere .....Reisten ALLAH razı olsun şu memleketi yaşanılır hale getirip ülkemizi kalkındırdığı için... sersefil perişan insanlar köprü altlarında yatar güvencesi olmayan insanlar hastanede rehin kalır uzun elektrik su yokluğunda karla kaplı yollarda saatlerce araç bekler kazalarda hasta karga tulumba hastaneye gidebilirse gider yoksa kan kaybından ölür ilçelerde ne ambulans ne sağlık ocağı ne helikopter bulunurdu...yakup kadri yabanı yazarken eski türkiyeyi özleyenler görebilirler....ses gelmiyor ANKARA demiş gariban insanlar ....şimdi her yerde muhatabınız var sorunlar için...şu memleketi karanlık günlere döndürmek kardeşliğimizi dirliğimizi birliğimizi bozmak isteyenleri ALLAHA havale ediyoruz....müslüman ülkede başörtümüzle ders anlatıyorhasta muayene ediyor kamuda çalışıyoruz....biz mutluyuz hemde çok emeği geçen reisimizle birlikte bu özgürlükte katkısı olan herkese ALLAHIN selamı olsun....
  • ENDERUNENDERUN7 sa önce
    Bendenizde yıllarca başörtü yasaklarına karşı mücadele etmiş birisiyim.Eşimde başörtülü. Lakin Bazı kamu kurumlarda başörtülü memurlarin durumu hemen dikkat cekiyor.Artık is başörtü den çıktı kara çarşafa döndü. Bukadar mazbut ve muhafazakarsan Amme vazifesine aday olmayacaksın diye düşünüyorum.Halbuki kara çarşaf giyildiginde daha fazla dikkat çekiyorlar bunu idrak etmeleri gerekiyor.Özellikle Sağlık sektöründe çalışanlar.
  • Şanlıurfa Şanlıurfa 7 sa önce
    Teşekkür ali kardeş 1997 99yıl lösemi hastamı urfadan Çapa töp Fakültesine getirdi güneydoğulu hastaçoktu orda sağlık raporu sağlık çözdanı hastanın resmi başörtülü olmayacak yeniden gitçek resim başürtüsüz olacak bunu çapa söylüyordu ssk Okmeydanı hastanesi eczanekuyruğu kuyrukta yaşlı kiişleri gördükçe bürokratlara beduha ediyordum birde ssk ilaç ihale ilaç alıyordu 10 tl ilaçı 30tl alıyordu onuda gördük şimdi kimlikle gidiyorsun. Hiçunutmam.

Ali Karahasanoğlu

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