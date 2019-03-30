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8 aydır atılan yalanlara bakıp, oyunuzu kullanın!

30 Mart 2019 Cumartesi

24 Haziran seçimlerinden hemen önce başlayan operasyonları şöyle bir hatırlayalım mı?

Yok yok..

Döviz ile başlamayacağım.

Çünkü dövizdeki operasyon, halen sürüyor..

Bitmiş değil..

Hâlâ günübirlik çıkarıyorlar, siyasi iktidar cevabını veriyor, indiriyor.. Tekrar bir operasyon ile yukarılara sıçratmanın atağını yapıyorlar..

Dövizde henüz pes ettiklerini söyleyemeyiz..

Seçim sonrasını beklemek zorundayız..

Peki diğerleri?

Ekmek ile başlayalım..

Her ailenin sofrasında, asgarisinden, her öğün bir tane bulunan ekmekten..

Doların 4.5 TL’ye, ardından 5 TL’ye, ardından 6 TL’ye.. Hatta çok kısa süreliğine de olsa 7 TL’ye kadar suni olarak çıkarıldığı dönemde..

Ekmek için ne dediler?

“Çok acil zam yapılmalı, Ekmeğin maliyeti, satışından % 20 pahalı..” dediler..

Fırıncılar odası başkanını çıkardılar ekranlara.. “Ekmek hemen bu hafta, 1.5 TL olmazsa, bir ay sonra yüzlerce fırın kapanacak. İşte o zaman, 2 TL’ye bile ekmek bulamazsınız..” dedirttiler..

Hatta, “Biz zammı yaptık.. Bugünden sonra ekmek zamlı fiyattan satılacak” dediler..

Canınız isterse dediler.

Hatırlayın..

Birkaç yıl önce değil..

6 ay önce yaşadıklarımızdan bahsediyorum..

Fırıncılar odası ekmeğe zam yaptığını ilan ederken..

İstanbul ve Ankara Valilikleri açıklamayı yaptı: “2019 yılbaşına kadar ekmeğe kesinlikle zam yok”.

Sonuçta ne oldu?

Yılbaşına kadar zam zaten yapılmadı..

Ve bugün itibari ile soracak olursanız, “Ekmek kaç lira?” diye..

Halkekmek’te hiçbir değişiklik yok. İstanbul için 75 krş.  Bakkal, market, fırınlarda satılan ekmek ise, kimi yerde değişmedi, kimi yerde cüzi bir artış ile satılıyor.. 

Asgari ücrete % 25 zam yapıldı ama..

Ekmeğe zam gelen yerlerde bile, artış oranı bu kadar değil. 

Asgari ücrete bir yıl için % 25 artış yapılırken, ekmeğe en son 2016 yılı başında zam geldiğine göre..

Asgari ücretteki artışın yarısı kadar, ekmeğe zam gelmiş oldu..

AK Partililer bile, bu yalın gerçeği, halka anlatmadı..

Ekmeğe en son 2016’da zam geldiğini..

Göz gözü görmeyen dolar operasyonu aylarında bile ekmeğe zam yapılmadan geçirildiğini..

2 senenin sonunda.. Cüzi bir zam ile yetinildiğini anlatmadılar..

Ama sizler..

Bu rakamları bilmiyorsunuz..

Ben, sadece hatırlatıyorum..

Ekmekte yapılmak istenilenleri..

“Fırınlar kapanıyor, iflas ediyorlar” diye estirilen rüzgarları..

Tehditleri, şantajları geçtik..

Bugün ekmekte geldiğimiz nokta, yapılan tüm kara progapandaların, siyasi iktidar tarafından nasıl bertaraf edildiğini gösteriyor..

O rüzgara ellerindeki imkanlarla hız vermek isteyenlerin ihanetleri, bugün daha iyi anlaşılıyor..

Ekmeği geçtik..

Peki domates?

Veya patates, soğan?

Tanzim satış mağazaları ile.. Son olarak da, marketlerde de tanzim satıştaki fiyatlardan ayrı bir reyon açılması ile domates, patates, soğanda fiyatlar makul noktaya indi mi?

İndi..

“Üretim gerilemiş.. Tarım iflas etmiş.. Kimse artık ekmiyormuş..” türünden yapılan kara propagandaların tamamının, bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı mı?

Çıktı..

Geçelim en hayati ürünlere: İlaçlara..

Unuttunuz değil mi?

Hatırlatacağım..

8 ay öncesinden başlamışlardı..

İlaç fabrikatörlerinden para alıp, ilaçlara zam yapılması için, manşet atıyorlardı..

“Eczacılar dertli” diye haber yapıyorlardı.

İddia ettiklerine göre, 300 ilaç yoktu. Aşı bulunamıyordu. 

Bir süre sonra, piyasadan kalkan ilaç sayısı 550 oldu. Hatta bulunamayan ilaç sayısını 1000’e kadar çıkaranlar oldu.

“Fabrikalar Türkiye’ye ilaç yollamıyorlar” yalanlarını uydurdular..

O günkü panikle, “Elimizdeki ilaç bitince ne yapacağız diye kara kara düşünenler mi dersiniz. 

Kenarda köşede bir parası var ise, “SGK’dan ücretsiz olarak ilacımızı almayı unutalım.. Biz gidip parasıyla ilacımızı alıp, dolabımıza koyalım. Yarın parası ile bile bulamayabiliriz” telaşına düşenler mi dersiniz..

O günleri bize yaşattılar..

Bugün geldiğimiz noktada..

“İlaç bulamıyorum” diyecek şikayetçi vatandaşı boşverin..

O kara propagandayı yapan gazetelerde bile, ilaç üzerinden tek bir haber görebiliyor musunuz?

İlaç gibi hayati bir konuda bile, yalan haber yaptılar, bu ülkenin insanlarına ihanet ettiler..

Yalanları ortaya çıktı..

Şimdi tüm uydurdukları yalanları, unutturmaya, hafızalardan sildirmeye çalışıyorlar..

Yine sağlık konusunda, bakın hangi ihanetlere imza attılar..

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı ile birlikte ortalığa salınan “şarbon” iddiaları vardı, ne oldu?

“Diyarbakır’da, toplu ölümlerle karşı karşıyayız” diye basın toplantısı yapan meslek odası yetkilisi sahtekarlar nerede?

“Türkiye şarbona teslim” başlığı atanlar nerede.

Tek bir kişi öldü mü, şarbondan.

“Dondurmada ve sütte şarbon tehlikesi” diye yazabilecek kadar seviyesizleşen yazarlar nerede?

Ülke insanının içtiği süte şüphe ile bakması, tedirginlik yaşaması için yapılan ihanetlerin organizatörleri nerede?

Ne oldu, şarbonlu etler, sütler, dondurmalar?

Geçelim tavuk üzerinden oynanan oyunlara..

Tavuk etlerinde mevsimsel durum sebebi ile biraz da fırsatçılar sayesinde fiyatlar birazcık değişince.. Sevindirik olup, “Tavukçular ardı ardına iflas ettiler. Piyasada tavuk eti üreticisi kalmadı. Beyaz et fiyatı, kırmızı ete yaklaştı” diyenler neredeler şimdi?

Hatta. “Bir aylık yumurta stokumuz kaldı.. Bir ay sonra, evimizin en temel besin kaynağı yumurtayı da bulamayacağız” manşeti atılmasının üzerinden 5 ay geçti..

Yumurta bulamayan var mı?

Dahasını söyleyeyim.. Bir sene önceki fiyattan bulamayan var mı?

Tüm bunları niye anlattım..

Yarın bir seçim var..

Bu kadar yalan dolanları; ekranlarında, gazetelerinin sayfalarında dillendirenlere bakın..

Onların oy verilmesini istediklerine bakın..

Onlara oy yerine, suratlarına tükürün..

Suratlarına tükürmek için de.. Sandıkta oyunuzu kullanın.. Yalancılara değil.. Yalanlarla işbaşından uzaklaştırılmak istenilenlere oyunuzu verin..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Ahmet koçAhmet koç33 dk önce
    Üst kademeyi yanıltmayın bari gerçekleri yaxınki halka hizmet etmiş olsanız zora girdinizmi biz gazeteciyiz ama dersiniz benim bildiğim gazeteciliğin tanımı halk adına bilgi toplayan eleştiren yada öven doğrular objektif şekilde yazan dır bir yere yaranmak için yalan iftira masa başı yada ısmarlanmış şeyleri kaleme almaz gazete yönetmi bu yorumu yayınlaya bilirmisiniz sanmıyorum ama yadım bilesiniz bu halk. Sandığınız kadar cahil değil koyun olanlar belki çoğunlukda. Olabir ama hak birdir doğru birdir saklasanız da görmesinizde efendilerinize şirin görünmek için kendinizi inkar etsenizde mutlaka doğrular ve hak kazanacak
  • Ahmet koçAhmet koç39 dk önce
    Ali karahasanoğlu türkiyede memur ,memur emeklisi, işçi bağkur ve diğer emeklilermi çok asgari ücretle. Çalışanmı? Memura ve diğer emekliye verilen zam oranın da yazarmısın rica gelelim ekmeğe benim yşadığım yer bursa gemlik ekmeğe yapılan zam oranı yüde yirmi eski fiat 1.25 yeni fiat 1.50 krş ilaca yapılan zam oranını da yaz yüreğin yetiyosa 26 enflasyonu da yaz yüreğin yetiyosa 21 tüfe 22 üfe cumbşkının zam oranını da yaz 26 memurunki 10.9 yüreğin yetiyomu yazmaya gazete yönetimi yüreğiniz yetiyomu bunu yayınlamaya
  • Köroğlu Köroğlu 43 dk önce
    Nereden başlasam bilemiyorum, ekmek zammı iktidarın baskısı ile özellikle tartı gramaj düştü zam yapılmadı görünüyor bu dürüst bir davranış değil bu akp iki dönem oy verdim günaha girdim Erdoğan bu ülkenin ekonomisini kendi yönetiyor ve bütün bu sorumluluk benim diyor ama sen hala milletin ne çektiğinden haberin yok istanbula ihanet etti fetöye her istediğini verdi soruları. Çalmasına göz yumdu hukuku kendine bağladı Erdoğan her zaman 1930,1950 lerden şikayet ediyor ama kendi 17,25 Aralık milat diyebiliyor tanzim kuyruklarını varlık kuyruğu yalanını söyleyebiliyor Erdoğan iktidarda kalması için her türlü yalan mubah dilipak gibi biraz onurlu olun o kadar yanlış varki zaten adam bir dediğini iki dakika sonra tersini söyleyebiliyor neresinden baksan tutarsızlık e ekliyim evim olduğu halde geçinemiyorum sanırım senin tuzun kuru keşke karşıma gelsende bunları bana yüz yüze söylesen Erdoğan neden hiç birmuhalif biriyle milletin gözünün önünde tartışmaz bu ülkenin meselelerini dürüst bir insan milletinden korkmaz onu o saray yıktı millet Aç susuz iken o itibar peşinde koştu Allah onu nasıl affeder sizde günaha giriyorsunuz ali bey dilsiz şeytan oluyorsunuz hatta gücün yanında yer alıyorsun Erdoğan kendinden başka kimseyi düşünmüyor o kendi bekası peşinde bir lider bütün medya yı kendine neden bağlar bu bile çok açık siz neyin peşindesiniz dürüst olun bizi yanlış yönlendirmeyin her akpli fetö ile et ile tırnak gibiydiler etrafımdan biliyorum fetöye yaslananlar işlerini yürütüyorlardı darbe başarılı olsaydı hepiniz fetöcü olacaktınız daha yazılacak çok şey var ama ne ise ellerim kırılsaydı oy vermeseydim şimdi yoksullaştık adam hoyratça peşkeş çekti ülkeyi dış güç falan hikaye 17 yıldır eğer sağlam temel ve onurlu müttefik olsaydın sana kimse birşey yapamazdı ekonomik olarak güçlü değilsin Rusya İran Suriye yi destekliyor Erdoğan esat a karşı abd esat a karşı abd Rusya pkk PYD destekliyor sen rusyayla iş tutuyorsun yalan yere bir dış işleri bakanıyla Rusya ya gidip geliyor yaptıkları bir iş yok ülkenin paraları heder oluyor Erdoğan'dan çok şey bekledik ama kalıbının adamı değilmiş yazık diyorum ve benim nazarımda bir hiçsiniz umarım anlarsın bir iki kelime cevap verirsiniz
  • TurgutTurgut53 dk önce
    Tebrikler Ali bey siz inanmıyorsanız ! bizde öyle yaparız
  • Ahmet Demir Ahmet Demir 1 sa önce
    Elbette biliyoruz bunu sekiz yıldır yapıyorlar ama yapanın yanına kar kalıyor olan aldanan insanlara oluyor daha dışarıda na dumenler çeviren ak partili var yargıda durun malum yanı yetkiler bunları seyrediyor olan vatandaşlara oluyor insan buna tepki veriyor sorun bu
  • aliali1 sa önce
    Vatanımız için Reisle beraberiz. Gazamız mübarek olsun.
  • AlperAlper1 sa önce
    500 milyar dolar dış borç,nerdeyse tefeci faiziyle +iç borç.Batı bunları bize zorla mı verdi?Bu paralar nereye harcandı? Bi say bakım,kimin iftira attığını,yalan söylediğini,aklı başında herkez bilir.Kuranın emir ve Yasakları ortada ama seçmen kendini seçer.
  • Sarı çizmeli Sarı çizmeli 1 sa önce
    Dedikleriniz doğru Ali hocamPeki erdoğan bu millet e ne kadar sahip çıktı hocam17 yildir tek basina iktidarÜstelik baskan25bin kisinafakadan haksiz yere icerdeErken evlendigi icin binlerce kisi hapisteHala 28 subat magdurlari icerdeBi baba kizinin giyimine esinin giyiminedahi karisamaz oldu sadece bi telefonla piskolojik şiddet uyguladiniz icin 6 ay evden uzaklaştırma aliyorsunuz Bosanma davalari tam bi rezalet haksizlik diz boyu kadin o. Luk bile yapsa haklierkek hep haksizElide iphonu sevgilisiylee mesajlasirkenetrafa emirler yagdiran bayan jandarma larniye destek vereyim hocam ? Hani nerde bekledigimiz inkilaplar hani nerde Bunca yazdiniz uyardiniz ne degisti hicbirsey sizide takmiyorlar bizide ama istiklaldeki feminist ahlaksizlar aile bakanligina gidince başköşede ağirlaniyorlar boyle bi parti oldular isteSimdi neden destek olayim bu zihniyete feminist kadem dahada azsin diyemi destek vereyimyeni Ayılı reklamlar çeksin diyemi kadinlarin kölesimi olalim diye miehveni şeri tercih etmekten biktik artik kaç yildir ve biz destek verdikce dahada bozuluyorlar duzeleceklerine dair de bi emare yok Ben bu haksizliga karsi susmak istemiyorum susamambelediye secimlerinde bile bi tepkigöstermiyeceksekne anlami var seciminsiz uyariyorsunuzbu köşelerden takan varmi ? 17 yil oldu hala Vahdettin hain ya hala hain verilen egitim buKadin fahiselik bile yapsa kiz cocugunun velayeti anneye veriliyor oda fahise olsun diyemiAdalet sistemi bu Avp insan hakları mahkemesi 3 yargıç gonderiliyor 2 si kadin bu işin şirazesi kaydiGazioğlu bunlarida görüyormusun nasil duzelecek bu durumda bu ülke osmanli yi osmanli yapan osman gazinin sırf Kur'an'ı Kerim var diye odada sabaha kadar yatmamasidir o ihlastir iyi yollar iyi silahlar yapmasi degil bu zihniyet bizi altyapiyi yapan ama üstyapiyi bozan bi zihniyet
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Hayatda herkesin,bir ilgi alani var dogrusu var yalanida var.dun bir video seyrettim ,ulke hindistan dunyada nufus olarak cinden sonra ikinci ulke insanlar uc tabaka da hayat suruyor bir ust tabaka ulkenu kaymagini yiyen altakiler onlara koleonlarin kirlettigi sular bir tuvaletleri dahi olmayan,halk arasinda acikda tuvalet ihtiyaci gidermek normal,ac sefil moderin gozukup sefil hayat yasanlar var bir izleyinki kendi yasantinizin degerini anlayin, eskiden,bir durumle ogun yapan ,sen ihtidar olsan ne yapan,son olarak hindistanda ,en rahat inekler,diyor.
  • AliAli1 sa önce
    Şaha kalkmak3600RefahBunlarıla ilgili de yazsaydınız samimiyetinize inanırdık
  • İbrahim akİbrahim ak1 sa önce
    Ekmek fiyatları dışındakilere katılıyorum vali ekmek fiyatlarıni belirleyemez bı videoda izledim fırıncının işyerini basiyolar adam isyan ediyor ikibin bilmem kaç yılından beri aynı fiyata satıyoruz o vali kaymakam kimse o tarihteki maaşını alsın ben de ekmeği o fiyata satayım diyor adam hakli
  • Yaziyorum Yaziyorum 1 sa önce
    Bir oy rakibini kazandirirakp den onceki yonetimler darbeler,simdi kayyum atansa,ona homurtuyor .darbelerde,secilmis hukumeti fesediyordu bunu akil edemiyecek kadar,bakar kor.uzun lafin kisasi sozun tamami ahmaga soylenirmis ,anlayanlar yalana bas vurmayanlara bu secim belediye diye dusunme, bu secim,partilerin hakkini verme yada hakkini yemekolur sen oyunu calisana ver,insafi merhameti imani olana ver vatan sevgisi imandandir ,bak bana altin kafes,de olsada ille vatan bisunami sehit oldu bunca kefensiz yatan kalk birseyler yapyoksa bizi izliyor netanyahu ve tramp.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Butun,yorumculara ve ayrica sayin ali beye tesekur ediyom. Allahim hakkimizda,hayirlisini versin ,yorumcu gazioglu basegmez dayi ve ramazan gorgulu ,yorumlaribenimde soyluyeceklerimin aynisi, isterimki gercekleri konusanin artsin,sayisi bu ulke bizim dosta saril dusmani,ezin.
  • AaaAaa1 sa önce
    Özal, Menderes dönemlerinde dış borca dayalı artan bir refah düzeyi vardır. Gazioğlu şunu unutmamalı AKP iaşe konusunda en başarılı partidir. Bu nedenle iktidardır. Sonuç olarak köydeki 75 yaşındaki ninem dahi aylığı kesilir diye ak partiye oy veriyor. Soğan patates almaya parası yetmezse ne yapar bilinmez. CHP sıkıntılı bir parti doğrudur. Kendi içinde birlik olma becerisi yoktur ancak biz bu seçimde partiye değil kişiye oy veriyoruz. 2 seçim dönemi hiç izin kullanmamış, ctesi pazar dahil. şahsi arsalarını hemşerileri için okul, yurt vb için bedelsiz vermiş. Maaş zarfını hiç açmayıp ilçe hayır kurumuna bağışlamış. Akpli belediyeden kalma borçları sıfırlamış. AKP nin adaylık teklifini de reddetmiş bir adayımız var. Bu durumda sayın gazioğlu oyunuzu kime verirdiniz.
  • Ahmet koçAhmet koç2 sa önce
    Alamadınız gerçekler o
  • NurullahNurullah2 sa önce
    Cahiliye Arapları elleriyle tapılacak put yaparlarmış, acıkınca da taptıkları putu yerlermiş. Millet aç kaldı Ali Bey. Herkes sizin gibi hazineden gönlünce bol para akıtılan şanslı tayfadan değil. Gerçek hayat sizin çizdiğiniz gibi tozpembe değil. Bir vatandaş aldığı tüm maaşları ortaya koysa, bacağındaki donu da satsa ev alamıyor. Araba alması için ömründen 10 yılı bankalara ipotek etmesi lazım. Fakir halkın ağzında dişi yok. Bir implant kaç para haberin var mı?
  • Ahmet ÖzAhmet Öz2 sa önce
    Ali Bey;Mesele ekmeğe yapılmak istenen zammın durdurulma mücadelesi ya da eczacıların ilaç stoku yapıp iktidarı ilaç zammına zorlaması meselesi değil.Esas mesele,yurttaşın ekmek ve makarnayla beslenmesi ve hayati önem arz eden,ülkemizde üretilmeyip de ithal edilen ilaçların,TL'nin yere çakılması sebebiyle ithal edilememe meselesidir.Tamamen ekonomik'tir.Siyaseti algı olarak gören kafalar,bu meseleyi Himalayalar derecesine yükseltirler.Sanki bu algı işini sadece muhalif kanat yapıyor.İktidar kanadı dikalasını yapıyor.Birileri provakasyona alet ediliyor.Kadının biri,yolda giden iki baş örtülü genç kızımıza saldırıyor,malum basın,baş örtülü kızlarımıza saldırdılar,diye yaygarayı basıyor.Klişe başlıklar bunlar.Saldırı,BAŞ ÖRTÜSÜZ kızlara yapılmış olsa,haber değeri olmayacak.İlla ki BAŞ ÖRTÜSÜ'nü ve ona yapılan saldırıyı zihinlere kazıyıp ALGI malzemesi yapacaklar.Ezan,bayrak siyaseti de böyle.Sen LGBT'li ahlak yoksunu güruhun iğrenç pankartlı yürüyüşüne ve taşıdığı mide bulandıran pankartlarına hoş görü göstereceksin,engellemeyeceksin.Polisin barikatına ıslık çalmalarının ortamını hazırlayacaksın.Zamanlamasınıezana denk getireceksin.Sonra da yeri göğü,ezana saldırdılar,diye inleteceksin ve ezan,bayrak söylemine geçeceksin.İnsanımız ekmek ve makarna ile beslenmeye,yurt dışından İTHAL EDİLEMEYEN ilaçlarını ALAMAMAYA devam edecek.Ülkenin içine düşürüldüğü durumu ezanla,bayrakla baş örtüsü ile geçiştirmek akıl ve iz'anla açıklanamaz.TL batıyor.Milletin geliri,yeterli gıda almaya,çoluk çocuğunun beslenmesine yetmiyor.Pahalılık diz boyu.Siz,fırıncının ekmek zammını nasıl da geri çektirdik,diye yazıyorsunuz.Ekmeğin ve tarımın girdi fiyatlarını,benzine saat başı yapılan zammını,TL'nin batışını,iktidar kanadının plansız harcamalarını görmezlikten geliyorsunuz.Hamaset ve dini duyguları ve milliyetçilik söylemlerini o kadar çok siyasete malzeme yaptık ki,artık gülünç olmaya başladı.Gelişmiş Avrupa bizdeki gibi bayrak ve kilise edebiyatı yapmıyor.Haç'ı var ama o haç kiliselerinde,yetimhanelerinde,belli başlı yerlerde görüntü veriyor.Kilise çanları,tıpkı bizdeki ezan saatleri gibi belli zamanların dışında çalmıyor.Adamlar,planlı proğramlı çalışıp üretiyorlar.Bizdeki gibi makam araçları yok.İsraf yok.Saltanat yok.Demem o ki,alt tarafı bir yerel seçime gidiyoruz.Bu kadar kıyamet koparmanın,insanları ayrıştırmanın,birbirlerine düşman yapmanın,kamplaştırmanın bir anlamı yok.Yapılacak şey bellidir.Ekonomik bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz.TL'nin alım gücünü yükseltmeliyiz.Benzin ve sair girdilerin verdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmalıyız.Yurttaş,sadece ekmek ve makarna ile beslenmemeli,arada bir et yiyebilmeli,kanser ilacına anınında ulaşabilmeli.Ekonomi düzelirse,ezan,bayrak,baş örtüsü söylemlerine ihtiyacınız kalmaz.Batı,bunu çalışarak,üreterek,israf etmeyerek,Ar-Ge çalışmalarıyla başardı.Biz de başarabiliriz.Saygılarımla.
  • Ramazan Görgülü Ramazan Görgülü 3 sa önce
    Doğru yazmışsınız, doğru söze ne denir,7 düvel bir oldu ülkemize saldırıyor amaçları sadece Tayyip Erdoğan'ı sendeletmek, dövizle , enflasyonla, fetöyle, PKK ile, işidle, dhkpc ile TİKKO ile işsizlik ile, yenizellandada camiye saldırıp taa oradan Tayyip Erdoğan'a mesaj veriyorlar. İçerde medyasıyla, cemaatiyle, CHP, ip, SP, hdp,DPsiyle saldırıyorlar ülke düşmanları ama toplumuz gelin basaramayacaksınız!
  • HakanHakan3 sa önce
    Aynen öyle. Her seçim öncesi işşizlik oranı ve hayat pahalılığı hariç herşey değişiyor. Seçim hilesi olarak düşünüyorum dövizi. 3600 ek gösterge neden seçim sonuna kaldı onu da anlamış değilim isteseler bir imzaya bakıyor. En kötüsü de bir AKPli seçmen olarak iki lafı bir araya getiremeyen MHP’li adaya neden oy vereyim. Keşke başka yerde ikamet etseydim. Allah herşeyin hayırlısını versin.
  • YorumcuYorumcu4 sa önce
    Evet; atılan iftira ve yalanlara bakarak, yüce dinimizin nasıl kişisel beka malzemesi yapıldığını görerek, aziz milletimizi ayrıştırmak için yapılan bu gayri ahlaki siyasi anlayışa bir ikaz vermek için oy kullanacağız. Hayırlı olur inşaallah... sayın yazar.....
  • DayıDayı5 sa önce
    Maalesef yalana dolana o kadar inanan varki . Şu pkk yla gozgore göre yapılan ortaklık bile bazı insanları ayiktirmiyor. Kürtler vazgeçti bizim Türk ler canını veriyor çok kötü bı durum.
  • BsşeğmezBsşeğmez5 sa önce
    RTE yi anlamayıp yanında olmayanların vicdanı kurusun diyorum. Başka söze gerek yok.
  • CanCan5 sa önce
    Hm bu kadar kolay hesap sn yazar bravo. Ama niye o zaman tarim ithal vergiler sifirlandi da simdi yunanistan nin rusya nin ciftcisine zengin ediyoruz ve bu halkin vergileri ile? Milli durus bu mudur? Ayrica enflasyon yüzde 20 issizlik artti ekonomi büyüme durdu. Bazilarin ellerinde hic bir maas gecmiyor ve maaslar da zamlanmadi.. Her sey güllük gülistanlik mi bizler mi yanlis his ediyoruz? Niye bu konularda bir yaziniz olmuyor? Bir de niye baska ülkelere operasyonlar cekemiyorlar da sirf türkiye ye? Acaba onlara güven ve ekonomileri saglam oldugu icin olmasin? Her seyi ört bas ederek düzlüge cikamayiz yoksa sovyetler de halen yerinde dururdu. Ayni hatalara düsmeyelim. Isler iyi gitse zaten halk eskisi gibi akp ye yüzde 50 destek olurdu.
  • GAZİOĞLUGAZİOĞLU6 sa önce
    Küstüm diyenler. Yolsuzluk, torpil diyenler. Siz gidin CHP li belediyeleri görün torpilin, adam kayırmanın, yolsuzluğun Kralı onlarda. Ama adamlar ne diyorlar İzmir'de Arsenikli şebeke suyu içeriz. Körfezin pis kokusunu çekeriz ama CHP den vazgeçmeyiz. İstanbul'da Avcılar İlçesindeki rezaleti görün .Onların Yanlış Adamları için gösterdiği azmin çeyreğini sağ seçmen göstermiyor. Hemde Belediyeleri bu CHP ve onun ortağı PKK ya teslim uğruna. Eğer Böyle olmasaydı küstüm lafınıza inanırdım. Ama Dolaylı olarak adeta PKK-CHP ittifakıyla Cumhur İttifakını aynı kefeye koymaktır bu. O zaman hizmet umurumuzda değil biz belediyelerde kepazeliğe razıyız demek istiyorsunuz. Hayır biz öyle yapmak istemiyoruz derseniz şu Ayet olmazdı. Kur'an da Hz. Musa ''İçimizdeki akılsızlar yüzünden bizi helak etme Yarabbi'' demezdi. Değil Tayyip gibi sıradan bir insan, Hz. Musa gibi Peygamber gelse dahi saçmalayacak milyonlarca insanvar bu dünyada. Kur'an da bir Ayet daha var. Hz.Musa 'ya kavmi şöyle dedi. ''Rabbine söyle bize bakla, soğan ve sarımsakta göndersin, biz Mısır'da onları da yerdik'' bunun üzerine diğer nimetlerde geri alındı. Ne garip değil mi? Kendilerini mucize üstüne mucize ile kurtaran Hz. Musa'ya dediklerine bakın. Söyledikleri de ilginç, bakla, soğan, sarımsak. Kur'anın bir mucizesi daha. 3000 yıl sonra insanlar aynı kelimeleri söylüyor. Sadece midesini düşünen insanlar hep yaşadıkları topluma kaybettirmişlerdir. Sıkıntılar olabilir ama alternatif PKK ile CHP ittifakı ise orada duracaksın. Zerre kadar vicdan ve iz'an varsa. 1989 Belediye seçiminde Özal'a ders vereyim diyenler SHP ye ( o zaman CHP nin yerine faaliyet gösteren sol parti) belediyeleri teslim ettiler. Sonraki 5 yıl yandım Allah dediler ama iş işten geçmişti. Bugün siyaset geçmişteki Özal-Demirel rekabetindeki gibi sağ ile sağ arasında değil. Bugünkü durum Menderes-İnönü rekabetindeki durum gibi hatta daha beter. Çünkü işin içinde HDP-PKK da var. Özellikle gençlere sesleniyorum. Biz geçmişi hatırlamıyoruz bizi ilgilendirmez diyorsanız. Şunu diyorum. Kaderde sizde beni ilgilendirmiyorsunuz derse ne yapacaksınız. YANLIŞLARA BİR ÖRNEK DAHA :40 yıl evvel gayet dindar ve geleneksel bir toplum olan Afganlar Komünistlerin bir yalanına meyledip başlarına onları geçirdiler. 40 yıldır düşman çizmesi altında inliyorlar. Sadece tek hata neye mal oldu. BİR İSPAT DAHA : 110 yıl evvel Sultan Abdülhamid'i Seküleri, Dindarı, Milliyetçisicoşkuyla İttihatçılarla bir olup devirdiler 1909-1918 arası sadece 9 yılda İmparatorluk çöktü. Millet bir lokma ekmeğe muhtaç oldu. 3 milyona yakın ölü, milyonlarca sakat ve yetim kaldı. Bugün 3. Dünya Savaşı çıkarılmak istenen bir Yüzyılda aynı hata yapılırsa son kale Anadolu'da riske girer. Armudun sapı üzümün çöpü dersek aynı akibete düşeriz. Hem de CHP- HDP İntikam ve Rövanş deyip dururken. Her gün dindarlara ve başörtüsüne adamlar nefret kusarlarken. Peygambere bile . Yallah Arabistana dediklerinde ne demek istiyorlar anlamıyor muyuz? Arabın dini derken ne demek istiyorlar anlamıyor muyuz?. İmam Maturidi ve İmamı Azam bizim Peygamberden Efendimizden sonra mürşidlerimiz. Nerdeyse Arablara bile dinlerini tekrar öğretmişiz (bu benzetmedir hemen sallamayın). Ama bu yalın gerçeği örtüp Araplaşma laflarıyla gerçek karın ağrılarını belli ediyorlar. O halde samimi olacağız. Dışarda Haçlılar bela çıkarmaya çalışırken kendi ayağımıza sıkmayalım. Bir an düşünün Tayyip gitti. Sonrayı bir hayal edin bakayım. Haçlılar sizi rahat bırakacaklar mı? İSPAT : Abdülhamid gittikten sonra çok Batıcı olan İttihatçılar geldi. Osmanlıyı rahat bıraktılar mı. Hayır. Sadece daha savunmasız yakaladılar bizi ve nerdeyse Anadoluyu bile kaybedecektik. Çünkü cevabı Kur'an veriyor. ''Siz onlardan olmadığınız sürece onlar sizden razı olmaz'' Yani ne imiş. Müslümanlığı bırakıp Hristiyan olmadıkça Batılılar bize saldırmayı bırakmaz. Sadece kendimizi kandırırız. Barış ve sükünet gelecek sandığımız şey ise onların Manda ve Vesayet rejimi kurma çabasıdır. Buna dolaylı da razı iseniz açık yüreklilikle söyleyin. İstemiyorum demek kafi değil. Çünkü ağzın istemiyorum derken, fiillerin isterse o zaman olmaz. SON SÖZ: Peygamberimiz ''Müslüman ferasetli olmalıdır iki defa aynı delikten sokulmamalıdır '' buyuruyor. 110 yıl evvel Haçlılar İmparatorluğumuzu içimizdeki akılsızlar sayesinde yıktı. O yüzden İkinci defa aynı delikten sokulacak mıyız? Bunun kararını verme zamanı.

Ali Karahasanoğlu

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