Zulüm bitmedi! “Faşizan putçuluk, faşizan laiklik” İdris Günaydın’dan çarpıcı analiz

Yazar İdris Günaydın, " Zulüm bitmemiş ki!” başlıklı yazısında, üniversite eğitimini tamamlayan başörtülü genç kadınların iş hayatında yaşadığını dile getirdiği sorunları değerlendirdi.

"Başörtüsü nedeniyle iş kapıları kapanıyor"

Günaydın, başarılı bir eğitim hayatının ardından mesleğine uygun iş arayan başörtülü gençlerin, bazı özel sektör firmalarında yalnızca kıyafetleri nedeniyle olumsuz yaklaşımlarla karşılaştığını dile getirdi.

"Yılların emeği gözyaşına dönüşüyor"

Yazısında, inancı ile mesleği arasında tercih yapmak zorunda bırakılan genç kadınların yaşadığı psikolojik yıkıma dikkat çeken Günaydın, bu durumun sadece bireysel değil toplumsal sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Başörtüsü nedeniyle iş bulamayan gençlerin büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Günaydın, yıllarca verilen emeğin karşılığında umutsuzluk ve kırgınlık oluştuğunu dile getirdi.

"Pozitif ayrımcılık yapılmalı"

Devletin bu konuda daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini savunan Günaydın, özellikle başörtüsü nedeniyle istihdam sorunu yaşayan kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulanmasının önemine işaret etti.

Erkeklerin benzer bir sorunla karşılaşmadığını ifade eden Günaydın, kadınların ise inançları sebebiyle iş hayatında dezavantaj yaşayabildiğini öne sürdü.

"Bu tablo değişmeli"

Yazısında Türkiye'deki uygulamaları bazı ülkelerle de kıyaslayan Günaydın, Almanya ve bazı Arap ülkelerinde başörtülü kadınların kamu görevlerinde yer alabildiğini belirterek, Türkiye'de benzer sorunların yaşandığını savundu.

Toplumun bu mesele üzerinde daha fazla düşünmesi gerektiğini ifade eden Günaydın, kaleme aldığı yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Hayır! Bu ilanihaye böyle gidemez. Ya bu durum değişmeli ya da toptan inancımızdan dönüp kurtulmalıyız. İkincisi zor. Birincisi için uyuyanların uyanma vakti ne zaman gelir bilinmez vesselam."

İDRİS GÜNAYDIN’IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>