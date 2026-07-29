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Gündem Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi
Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Yeniakit Publisher
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Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaseti bıraktığını açıkladı. Davutoğlu, yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sona erdirildiğini ve partinin feshedildiğini bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kamuoyuna yaptığı son dakika açıklamasıyla aktif siyasi hayatını noktalandırdığını duyurdu. Davutoğlu, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nin tüm siyasi faaliyetlerinin sona erdirildiğini ve partinin resmen feshedildiğini ilan etti. Partinin dört milletvekili yoluna bağımsız olarak devam edecek.

Siyasete Veda Etti, Partiyi Feshetti

Türk siyasetinde Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi makamlarda bulunduktan sonra AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan beklenen haber geldi. Kameraların karşısına geçerek radikal bir karara imza atan Davutoğlu, aktif siyaset sahnesinden çekildiğini açıklarken partinin de kapısına kilit vurdu. 

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Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi
Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

Gündem

Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi

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Yorumlar

Yok ya

Kesin bir planı vardır onun. Almıştır bir teklif

Tuğrul

Bir ye de önce Allah (c.c) bin şükret, sonra da Reisimize müteşekkür et.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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