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Dünya Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti
Dünya

Katil Netanyahu’nun yüzüne dahi bakmadı! Şortlu senatör Bibi’yi rezil etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD temasları kapsamında Senatör John Fetterman ile bir araya gelen Netanyahu, diplomatik protokollerin yerle bir edildiği anlara tanıklık etti. Şort ile geldiği buluşmada katilin yüzüne dahi bakmayan Fetterman’ın, Netanyahu konuşurken bacak bacak üstüne atıp telefon ile oynaması dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı bulan görüntülere, “İblis hak ettiği muameleyi görmüş” yorumları yapıldı

Gazze'deki katliamlar ve işgal politikaları nedeniyle tüm dünyada nefretin odağı haline gelen Netanyahu, ABD Senatörü John Fetterman karşısında adeta yok sayıldı.

Salona ciddiyetten tamamen uzak bir şekilde, salaş bir şort ve kapüşonlu üstle giren Fetterman, görüşme başladığı andan itibaren Netanyahu’yu hiçe saydı.

Telefonundan kafasını kaldırmadı!

Diplomatik nezafet ve protokol kurallarını tamamen çöpe atan ABD’li senatör, toplantı boyunca gözünü elindeki cep telefonundan ayırmadı. Netanyahu’nun hamlelerini veya anlattıklarını hiç umursamadığı gözlenen Fetterman’ın o anları, saniye saniye kameralara yansıdı. İsrail Başbakanı’nın karşısında sergilenen bu derece ilgisiz ve alaycı tavır, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

 

"Hak ettiği muameleyi görmüş"

Görüntülerin basına sızmasının ardından internette yorum yağmuru başladı. Birçok kullanıcı, insanlık suçu işlemekle suçlanan Netanyahu’nun diplomatik masada bu şekilde "takılmamasını" ve muhatap alınmamasını keyifle karşıladı.

Kullanıcılar, "Netanyahu'ya verilecek en güzel yanıt yüzüne bile bakmamaktır", "Diplomasi tarihinin en rahat rezilliği" şeklinde yorumlarda bulundu.

Skandal görüntülere ilişkin Senatör Fetterman’ın ofisinden veya İsrail kanadından henüz resmi bir açıklama gelmezken, Netanyahu’nun yaşadığı bu "şortlu ve telefonlu" hezimet ABD ve dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

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