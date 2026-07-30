İşte Özgür Özel’den fonlanan ünlü gazeteci! Her şeyi itiraf etti

CHP'de yaşanan iç tartışmalar sürerken, İstanbul'daki üye katılım programının ardından gündeme gelen "figüran" polemiği bu kez medya-finansman tartışmasını beraberinde getirdi.

Fon tartışmasına yeni açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bazı basın kuruluşlarının Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP Genel Merkezi'nden maddi destek aldığını öne sürmüştü. Tekin'in ismini verdiği kuruluşlardan biri de Gazete Pencere olmuştu.

Yavuz Oğhan ödemeleri açıkladı

Gazete Pencere'nin kurucusu gazeteci Yavuz Oğhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den alınan ödemeleri doğruladı.

Oğhan'ın paylaşımına göre Gazete Pencere'ye;

2024 yılında: 500 bin lira,

500 bin lira, 2025 yılında: 3 milyon 939 bin 806 lira,

3 milyon 939 bin 806 lira, 2026 yılında: 2 milyon 924 bin 758 lira

ödeme yapıldı.

"Görevim profesyoneldi" dedi

Yavuz Oğhan, CHP bünyesinde yürüttüğü görevin gizli olmadığını belirterek, bu çalışmanın profesyonel bir iş olduğunu ifade etti.

Oğhan açıklamasında, aldığı ücretin emeğinin karşılığı olduğunu, bu gelirleri Gazete Pencere'nin yayın faaliyetleri için kullandığını, kişisel kazanç amacı taşımadığını savundu.

Maaş miktarı açıklanmadı

Açıklamasında CHP'de ücretli görev yaptığını ifade eden Oğhan, partiden aldığı maaşın tutarına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kitap gelirleri yeniden gündemde

Öte yandan Yavuz Oğhan'ın Ekrem İmamoğlu hakkında kaleme aldığı "Millete Emanet" isimli kitap da yeniden tartışma konusu oldu.

Kitabın tanıtımı sırasında elde edilecek gelirin İBB soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin ailelerine aktarılacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Kitabın satışından elde edilen gelirin nasıl kullanıldığına ilişkin ise kamuoyuna ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmadı.