Avrupa’ya erken veda etti! Başakşehir’e Finlandiya’da ağır darbe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Konferans Ligi 2’nci eleme turunda Inter Turku’ya deplasmanda 2-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir, ilk maçtaki 1-1’lik beraberliğin ardından Avrupa kupalarına veda etti.
Başakşehir’in Avrupa yolculuğu Finlandiya’da sona erdi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu.
Sahasında oynadığı ilk maçta Inter Turku ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüremedi ve Avrupa kupalarına veda etti.
47. dakikada Inter Turku farkı 2'ye çıkardı. Essomba'nın sağdan ortasında arka direkte topu kontrol eden Jephta, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gönderdi: 2-0.
Inter Turku, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı.
Inter Turku-İstanbul Başakşehir: 2-0
Stat: Veritas
Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi (Dk. 81 Amankwah), Niska, Tuominen (Dk. 66 Ahiabu), Laine, Ampofo (Dk. 81 Jarvinen), Essomba (Dk. 66 Tauriainen), Jephta, Conteh (Dk. 73 Botue)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 57 Berkay Özcan), Yusuf Sarı (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Brnic (Dk. 46 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 78 Da Costa), Selke (Dk. 46 Bertuğ Yıldırım)
Goller: Dk. 18 Tuominen, Dk. 47 Jephta (Inter Turku)
Kırmızı kart: Dk. 88 Laine (Inter Turku)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ba, Dk. 80 Onur Bulut (Başakşehir), Dk. 55 Tuominen (Inter Turku)