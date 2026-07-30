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Gündem İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu
Gündem

İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu

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İran Bahreyn'deki ABD üssünü İHA'larla vurdu

İran ordusu, "Yıldırım Operasyonu"nun 26'ncı aşaması kapsamında Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada saldırının, İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İran ordusu, Bahreyn'deki ABD askeri varlığına yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 26'ncı aşaması kapsamında Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, operasyonun daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kritik noktalar hedef alındı

İran ordusu, saldırıda kamikaze İHA'ların üssün elektrik jeneratörleri, seyrüsefer sistemi ile idari ve lojistik binalarını hedef aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, saldırı sonucunda ABD üssünün harekât ve lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü.

ABD veya Bahreyn makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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