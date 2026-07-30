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Gündem AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak
Gündem

AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak

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AK Parti'den DEM Parti'ye sert ibadet cevabı! Zehranur Aydemir'den tarihi kapak

İstanbul Valiliği'nin okullarda başlattığı "Her Okula Mescit" uygulamasına destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili Zehranur Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milletin değerlerine saldıran DEM Parti'ye tokat gibi yanıt verdi. Valiliğin attığı adımı "Gayet yerinde ve hayırlı bir adım" olarak niteleyen Aydemir, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet özgürlüğünü hedef alan kirli zihniyete geçit vermedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Zehranur Aydemir, İstanbul Valiliğinin başlattığı "Her Okula Mescit" uygulamasının yerinde bir adım olduğunu ifade etti. Aydemir "İstanbul Valiliği'nin başlattığı 'Her Okula Mescit' uygulaması, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadetlerini okul içinde rahatça yerine getirebilmesi amacıyla atılmış, gayet yerinde ve hayırlı bir adımdır." dedi.

DEM Partinin eleştirilerine tepki gösterdi

Aydemir, uygulamaya yönelik eleştirileri de değerlendirerek DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit'in açıklamalarını eleştirdi. "Bu milletin inancıyla kavga eden kim varsa hüsran içindedir." ifadelerini kullanan Aydemir, geçmişte de benzer tartışmaların yaşandığını savundu.

Aydemir "Dünün Uğur Dündar'ları nasıl sustuysa; Gülistan Koçyiğit ve zihniyeti de er ya da geç bu milletin değerlerini kabullenecek." ifadelerine yer verdi.

Aydemir, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının ibadetlerini yerine getirebilecekleri uygun ortamların oluşturulmasının temel bir hak olduğunu belirterek, mescit uygulamasına yönelik eleştirilerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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