ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı! Hürmüz Boğazı hedef alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden elde ettiği gelirleri hedef alan yeni yaptırım paketini duyurdu. Karar kapsamında Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler, İran petrolü ve petrokimya ürünlerini taşıyan gemiler ile bunların işletmecisi olan şirketler yaptırım listesine eklendi.
ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracak yeni bir yaptırım paketini yürürlüğe koydu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden elde ettiği gelirlerin hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu desteklediği öne sürülen iki şirketin yaptırım listesine alındığı ifade edildi.
Bunun yanı sıra, İran'ın ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin uluslararası taşınmasında rol oynadığı belirtilen sekiz gemi de yaptırım kapsamına dahil edildi.
8 şirkete de yaptırım uygulandı
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan gemilerin sahibi veya işletmecisi olduğu belirtilen Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli toplam sekiz şirkete de yaptırım uygulandığını açıkladı.
Washington yönetimi, söz konusu adımın İran'ın enerji ihracatından elde ettiği gelirleri sınırlandırmayı amaçladığını belirtirken, Tahran yönetiminden ise yaptırımlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.