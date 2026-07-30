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Gündem Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi
Gündem

Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerinin kamuoyuna yansıması, daha önce HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Özel'e yönelik dile getirdiği "dini siyasete alet etme" eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

Siyaset gündeminde son günlerde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesi tartışma konusu oldu. Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun daha önce Özel hakkında yaptığı "dini siyasete alet etme" değerlendirmeleri yeniden hatırlandı.

Yapıcıoğlu'nun Sözleri Tekrar Gündemde

Zekeriya Yapıcıoğlu, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Nisa Suresi'nin 58. ayetini okumasını eleştirmiş ve bunun samimi bir yaklaşım olmadığını savunmuştu.

Yapıcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Özel bugün Meclis kürsüsünden Nisa Suresi'nin benim çok sık atıf yaptığım ve dikkate sunmaya çalıştığım bir ayet-i kerimeyi okudu. Nisa Suresi'nin 58. ayeti... Hani bazen bize derler ya 'dini siyasete alet etme' diye. Biz dini yaşamaya çalışan insanlarız. Ama ben iddia ediyorum, Özgür Bey dini siyasete alet etmeye çalışan kişinin ta kendisi olmuştur.

Öyle ya, Meclis kürsüsüne çıkıp ayet okuyup ayete referans veriyorsa... Yeri geldiğinde ayete, yeri geldiğinde o ayetlerin hükmüne 'irtica' deyip, 'gericilik' deyip, 'Biz bu zihniyetle mücadele edeceğiz', 'Siz bu adamları nasıl Meclis'e taşırsınız?' diye itiraz eden bir partinin genel başkanı —hatta idare eden şahsın bizzat kendisi— çıkıp Meclis'te ayet okuyorsa bu düpedüz dini ve Kur'an'ı, o ayeti istismardır."

Abdest Görüntüleri Tartışmayı Yeniden Başlattı

Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesiyle birlikte, Yapıcıoğlu'nun bu açıklamaları yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerin siyasi iletişimin bir parçası olarak servis edildiğini öne süren bazı yorumcular, bunun dini sembollerin siyaset malzemesi haline getirildiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdiğini savundu.

Muhafazakâr çevrelerde yapılan değerlendirmelerde ise, dini değerlerin seçim dönemlerinde veya siyasi tartışmaların yoğunlaştığı süreçlerde görünür hale getirilmesinin samimiyet tartışmalarını beraberinde getirdiği ifade edildi.

Öte yandan konuya ilişkin farklı değerlendirmeler yapılırken, kamuoyundaki tartışmaların merkezinde, dini değerlerin siyasi iletişimde nasıl kullanıldığı ve bunun seçmen nezdindeki karşılığı yer almaya devam ediyor

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