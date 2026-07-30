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Gündem İngiliz basını: Netanyahu’nun tutuklama kararını geciktirmek için taciz suçlamasını devreye soktular
Gündem

İngiliz basını: Netanyahu’nun tutuklama kararını geciktirmek için taciz suçlamasını devreye soktular

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İngiliz basını: Netanyahu’nun tutuklama kararını geciktirmek için taciz suçlamasını devreye soktular

İngiltere merkezli The Middle East Eye (MEE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında gündeme gelen cinsel taciz iddialarını, Netanyahu hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını geciktirmek amacıyla kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.

Haberde, söz konusu iddianın, İngiliz belgesel yapımcısı Alex Holder'ın yaklaşık üç yıl boyunca kaydettiği telefon görüşmelerine ve bu kayıtlarla ilgili New York Times tarafından yayımlanan habere dayandığı belirtildi.

"Kararı erteletmek için fırsat olabilir"

MEE'nin aktardığına göre Netanyahu ile Lindsey Graham arasında 29 Ekim 2024'te yapılan telefon görüşmesinde Netanyahu, UCM yargıçlarının hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını kısa süre içerisinde açıklayacağını söyledi.

Habere göre Netanyahu, Başsavcı Karim Khan hakkında gündeme gelen cinsel taciz iddialarının mahkeme sürecini yavaşlatabileceğini belirterek, bu gelişmenin tutuklama kararının ertelenmesi için kullanılabileceğini ifade etti.

İddiaya göre Netanyahu, Graham'dan ABD Senatosu'ndan destek mektubu hazırlanmasını isterken, mahkemeye "Tutuklama kararı verilmeden önce tüm sürecin yeniden değerlendirilmesi" yönünde başvurulabileceğini dile getirdi.

ABD'li senatörlerden destek arayışı

Habere göre Graham da Demokrat Partili Senatörler Richard Blumenthal ve Ben Cardin'in desteğini almaya çalıştı. Aynı gün yapılan ikinci telefon görüşmesinde Graham'ın Netanyahu'ya, "Ne söylemek istiyorsanız gönderin." dediği öne sürüldü.

UCM kararını değiştirmedi

Haberde belirtilene göre hazırlanan mektup 1 Kasım 2024'te UCM'ye gönderildi. Ancak söz konusu girişim, mahkemenin kararını değiştirmedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Graham'ın baskı girişimi iddiası

The Middle East Eye, Lindsey Graham'ın daha önce de Başsavcı Karim Khan üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Habere göre Graham, 1 Mayıs 2024'te Khan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunulması halinde ABD'nin yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

Öte yandan UCM Başsavcısı Karim Khan, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturmasının ardından geçtiğimiz hafta Taraf Devletler Meclisi'nin kararıyla görevden alındı. Khan ise suçlamaları reddederken, avukatları iddiaların somut delillere dayanmadığını ve sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü savundu.

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Yorumlar

Mustafa

75 binden fazla insan katletmiş taciz çok daha önemli
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