Davutoğlu, çalışanlara sordu! "Siz daha gitmediniz mi?"
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Ahmet Davutoğlu'nun aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek için kurduğu Gelecek Parti tepetaklak oldu. CHP'nin gölgesinde girdiği seçimlerde bozguna uğrayan Davutoğlu'nu kapattığı partisini Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ziyaret etti. Kendisini kapıda karşılayan parti çalışanlarına "Siz daha gitmediniz mi?" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.
Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezine geldi.
İki lider ve heyetleri yaklaşıl bir saat görüştükten sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Balanı Ali Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
"Siz daha gitmediniz mi?"
Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tokalaştı. Çalışanlara "Siz daha gitmediniz mi?" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.
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