Davutoğlu, çalışanlara sordu! "Siz daha gitmediniz mi?"

Ahmet Davutoğlu'nun aklınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi devirmek için kurduğu Gelecek Parti tepetaklak oldu. CHP'nin gölgesinde girdiği seçimlerde bozguna uğrayan Davutoğlu'nu kapattığı partisini Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ziyaret etti. Kendisini kapıda karşılayan parti çalışanlarına "Siz daha gitmediniz mi?" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.