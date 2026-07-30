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Spor Mardin 1969 Spor geleceğe yatırım yaptı! Senegalli golcüyle 3 yıllık imza
Spor

Mardin 1969 Spor geleceğe yatırım yaptı! Senegalli golcüyle 3 yıllık imza

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Mardin 1969 Spor geleceğe yatırım yaptı! Senegalli golcüyle 3 yıllık imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2006 doğumlu Senegal asıllı santrfor Sekeo Sonko’yu kadrosuna kattı.

Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro yapılanmasına genç bir golcüyle devam etti. Kırmızı-lacivertli kulüp, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sonko’nun potansiyeli, karakteri ve kalitesiyle gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıldığı belirtilerek, yeni sezonda takıma önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edildi. Kulüp, genç oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.

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