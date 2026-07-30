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Cem Küçük gözaltına alındı

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Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük, “halkı yanıltıcı bilgiyi alan yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yandaş yazar Cem Küçük'ün gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık, Küçük hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlamalarıyla yakalama ve gözaltı talimatı çıkarıldığını duyurdu.

Soruşturma talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Küçük’ü yakalayarak gözaltına aldı.

Küçük'ün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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