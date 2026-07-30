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Gündem Tarihi eserleri evinde saklıyormuş! Sikkeden kılıca tam 63 eser ele geçirildi
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Tarihi eserleri evinde saklıyormuş! Sikkeden kılıca tam 63 eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

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Tarihi eserleri evinde saklıyormuş! Sikkeden kılıca tam 63 eser ele geçirildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen “Anadolu Mirası” operasyonunda bir evde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 63 tarihi eser bulundu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sikkeden kılıca çok sayıda tarihi eser ortaya çıktı.

 

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbari faaliyetler sonucu, 28 Temmuz’da Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Anadolu Mirası’ operasyonu düzenlendi. Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 54 sikke, 2 tarihi eser niteliğinde taş, 3 tarihi obje, 2 tarihi alet ve edevat, eski döneme ait tarihi eser resmi ile eski döneme ait kılıç ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

 

Toplam 63 tarihi eser niteliğinde malzemenin ele geçirildiği operasyonda ev sahibi şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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