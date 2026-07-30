Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber
Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber geldi.
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Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber geldi.
Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
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