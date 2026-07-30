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Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

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Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber geldi.

#1
Foto - Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

#2
Foto - Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

#3
Foto - Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

#4
Foto - Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildi.

#5
Foto - Çanakkale'den yürekleri ferahlatan haber

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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