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Gündem Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu
Gündem

Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu

Yeniakit Publisher
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Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin başlattığı dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 113 milyon 841 bin lira bağış toplandığını açıkladı.

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur." bilgisini paylaştı. 

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Kampanyaya katılan tüm vatandaşlara destekleri için yürekten teşekkür ettiğini belirten Ceylan, "Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bilal

Parti görünümlü 2.ahbap vakası, yakında patlar.
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