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Gündem Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı! İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi
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Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı! İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi

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Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırılmıştı! İzmit Belediye Başkan Vekilliğine Lütfü Obuz seçildi

Tutuklanan Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırılmasının ardından İzmit Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li Lütfü Obuz belediye başkan vekili seçildi.

İzmit Belediye Meclisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanan Hürriyet'in görevden uzaklaştırılması sonrasında başkan vekili seçimi için toplandı.

İKİ ADAY YARIŞTI

Belediye binasındaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için CHP’li Lütfü Obuz ve AK Partili Hayrettin Ünlü aday oldu.

 

Üç turlu gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 13 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı. İkinci turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 15 oy aldı.

Bu turda 1 oy geçersiz sayıldı. İlk iki turda adaylardan birinin Meclis üye sayısının üçte ikisi kadar oy alamaması üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü 15 oy aldı. Böylece CHP'li Lütfü Obuz, İzmit Belediye Başkan Vekili oldu.

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