‘Zulmün yaraladığı çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çeşitli sebeplerle zulme uğrayan çocuklar için daha çok insanlık üretilmesi gerektiğini söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü herkesi derinden sarstı.
Sosyal medya hesabın paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dünya Çocuk Hakları Günü’ne #Müslüme’nin acısıyla girdik. Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için… Terörün hedefi olan çocuklar için… Her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için… Daha çok insanlık üretmeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü” ifadelerine yer verdi.