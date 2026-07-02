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Ekonomi Memur ve emekliler enflasyon rakamına kitlendi! İşte 5 farklı senaryoya göre zam oranları
Ekonomi

Memur ve emekliler enflasyon rakamına kitlendi! İşte 5 farklı senaryoya göre zam oranları

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Memur ve emekliler enflasyon rakamına kitlendi! İşte 5 farklı senaryoya göre zam oranları

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. TÜİK'in duyuracağı rakamla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve maaş zam oranları kesinleşecek. İşte 5 farklı senaryoya göre en düşük emekli ve memur maaş zam oranları…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş zammını belirleyecek. Ekonomistlerin beklentilerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1,04 seviyesinde gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,58'e ulaşırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı da 6 aylık enflasyon verisi doğrultusunda netleşecek. 5 farklı enflasyon senaryosu ise maaşlarda oluşabilecek yeni tabloyu ortaya koyuyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memur, sözleşmeli ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam oranı yarın belli oluyor. Ekonomistlerin yüzde 1,04'lük beklentisine göre en düşük memur maaşının 70 bin 293 TL'ye, en düşük emekli maaşının ise 23 bin 564 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için nefesler tutuldu. TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,71 artarken, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık dönemde ortaya çıkan bu tabloyla birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 11'lik toplu sözleşme zam oranı aşılmış ve enflasyon farkı verilmesi kesinleşmiş oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı uyarınca; 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında doğrudan zamlı alacak.

MASADAKİ 5 FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor. Bu beklentinin yanı sıra, enflasyonun yüzde 1 ile yüzde 1,71 arasında gelmesi durumunda oluşacak olası zam oranları ve taban aylıklar tablosu şu şekilde:

BEKLENTİLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Ekonomistlerin genel tahmini olan yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu (Yüzde 13,58'lik toplam memur zammı) gerçekleşirse, bazı temel meslek gruplarındaki memurların 2026 Temmuz dönemi yeni maaşları şu şekilde hesaplanıyor:

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Yorumlar

Mehmet

TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emeklilerimizin maaşlarına etki edecek önemli bir gelişme. Ekonomistlerin beklentilerine göre enflasyon yüzde 1,04 civarında gerçekleşirse, memurların zam oranı yüzde 13,58'e yükselecek. Allah'tan bu zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve iktidarımızı destekleyenler sayesinde milletimiz ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu zam oranları memur ve emeklilerimizin yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla yapılıyor, bu anlayış bizleri gururlandırıyor.
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