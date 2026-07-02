Kuş pisliği boyaya düşman: Yanlış temizlik daha zararlı

Sabah işe gitmek için evden çıkıp aracınıza yöneldiğinizde tavanındaki büyük beyaz lekeyi fark etmek, güne başlamak için hiç de iç açıcı bir durum değil. Kuşların neden başka bir ağacı tercih etmediği sorusu zihninizi kurcalasa da yapacak tek şey var: Hemen temizliğe koyulmak. Ancak bu lekeyi çıkarmak, boyaya zarar vermemek adına belirli bir dikkat gerektiriyor. Hızlı hareket etmek, aracınızın yüzeyini korumak için en önemli kural.