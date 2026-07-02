Kuş pisliği boyaya düşman: Yanlış temizlik daha zararlı

BOYA NEDEN RİSK ALTINDA? Kuş dışkısının aracınızda kalıcı hasarlar bırakması, hızla müdahale etmeyi zorunlu kılıyor. Dışkı içerisinde yüksek yoğunlukta ürik asit barındırıyor ve bu kimyasal yapı, aracınızın vernik tabakasını neredeyse anında aşındırabiliyor. Özellikle yaz aylarında durum daha da vahim bir hal alıyor. Güneş altında ısınan metal ve boya genleşirken, gece hava soğuduğunda büzülüyor. Bu süreçte boya, kuş dışkısının etrafında sıkışarak asidin yüzeyin derinliklerine işlemesine neden oluyor. Burada en sık yapılan hata, panikleyip lekeyi hemen kuru bir bezle silmeye çalışmak. Dışkı içerisinde bulunan sert parçacıklar ve çekirdekler, silme esnasında zımpara etkisi göstererek boyanızı çizebiliyor. Önce yumuşatma aşamasını tamamlamak, ardından silme işlemine geçmek yüzeyin ömrünü uzatacaktır.