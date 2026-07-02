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Spor Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti
Spor

Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti

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Yeni Kartal Ouattara, sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezona iddialı hazırlanan Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Kassoum Ouattara, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde detaylı kan tetkikleri yapılan 21 yaşındaki sol bekin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Ouattara'nın sağlık kontrolünün akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

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