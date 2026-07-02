AJet'ten bir haftada 18 yeni dış hat

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarını ana üs olarak kullanan AJet'in, yaz sezonunda Milas-Bodrum Havalimanı'nı da operasyon ağına dahil ettiğini belirtti. Bu kapsamda Bodrum'un Avrupa'nın 14 farklı noktasına direkt uçuşlarla bağlandığını kaydeden Sarp, uygulamanın bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Başkent Ankara'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Sarp, Rusya'daki ikinci destinasyon olarak St. Petersburg'un uçuş ağına eklendiğini açıkladı. Sarp, 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayan Ankara-St. Petersburg seferlerinin haftada beş gün karşılıklı olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.

Balkanlar'daki uçuş ağının da genişletildiğini belirten Sarp, Ankara'dan 1 Temmuz'da Saraybosna'ya, 2 Temmuz'da ise Üsküp'e ilk direkt seferlerin düzenlendiğini ifade etti. Böylece Ankara'dan Balkanlar'ın iki önemli başkentine haftada ikişer gün uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

İstanbul çıkışlı yeni dış hatlardan biri olan İskenderiye seferlerinin ise 29 Haziran itibarıyla başladığını belirten Sarp, Mısır'ın önemli liman kentlerinden İskenderiye'ye haftada üç gün uçuş düzenlendiğini aktardı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, açılan yeni dış hatların Türkiye'nin turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, şirketin uluslararası uçuş ağını genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.