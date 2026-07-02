Öğrenci affı Meclis’te: AK Partili Özlem Zengin düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekflifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Düzenlemenin detayları hakkında bilgi veren Zengin "Daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisans üstü tüm öğrenciler faydalanacak" dedi. Düzenleme ile üniversiteyle ilişiği kesilenler ile 1 Temmuz 2022'den sonra kendi isteğiyle kaydını sildirenlere yeniden eğitim hakkı tanınacak. Kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da düzenlemeden yararlanabilecek. Başvuruların kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde yapılması gerekirken, öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek.
Kamuoyunda uzun süredir beklenen öğrenci affı Meclis gündemine alındı. AK Parti Grup Başkanlığı 28 maddeden oluşan YÖK Kanunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan üniversite öğrencileri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
Düzenleme, belirli suçlardan hüküm giyenler ile terör bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenleri kapsamıyor.
Yükseköğretim Kanunu'na eklenecek geçici madde ile üniversite öğrencilerine yeni bir af düzenlemesi getiriliyor.
4 AY İÇİNDE BAŞVURU
Buna göre, ilişiği kesilenler ile bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek. Düzenleme, daha önce çıkarılan öğrenci affından yararlanamayanları da kapsarken, 1 Temmuz 2022'den sonra kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenciler de aftan faydalanabilecek.
TERÖR SUÇLULARI YARARLANAMAYACAK
Ancak af tüm öğrencileri kapsamıyor. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge sunanlar ile terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı ve oluşumlarla bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler düzenlemeden yararlanamayacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini sürdürenler ise terhislerinden sonraki 2 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde aynı haktan yararlanabilecek.
YATAY GEÇİŞ İMKANI DA GELİYOR
Düzenleme ayrıca yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkânı da tanıyor. Giriş yılında aldıkları ÖSYS/YKS puanının yeterli olması halinde öğrenciler aynı puan türündeki başka diploma programlarına üniversitelerin belirleyeceği kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapabilecek.
Öğrenci affından yararlanarak yeniden kayıt yaptıranlar, talep etmeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına da yatay geçiş yapabilecek.
MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu aftan yararlanmayan herkes yararlanacak. Milli eğitim komisyonunda görüşülecek komisyondan geçtikten sonra genel kurula gelecek. Meclis tatile girmeden bu kanunu yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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