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Dünya Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'da bir patlama duyulduğunu bildirdi. Patlamada yaralananlar olduğu belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi.

Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Suriye makamlarından ise olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek....

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