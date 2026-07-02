Muharrem ayında hem ver gazı hem çek rakıyı! alevi simsarı CHP’liler topa tutuldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Handan Aydın, Aleviliği istismar eden sanatçılara ve CHP'li-HDP'li siyasetçilere çok sert sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Handan Aydın, özetle şunları söyledi:

“3-4 sene önce Çorum'da Kandil Baba etkinliklerine davet edildim.

Öğlen 12 oldu alana gireceğim, cemevinin bahçesine masalar kurulmuş her masada alkol var. Öğlen 12'de bana saz çalacak adam sarhoştu ayakta duramıyordu.

Saat 4-5 oldu. Herkes sarhoş. Bir cemevinin bahçesi.

Sizin nerenizde inanç var? 4-5 sene evvel Kerbela’ya türkü yapan adam bugün "hayır biz Ali'siz, biz Müslüman değilmişiz” diyor.

90'larda İlk açıldığı zaman bağlama kursuna gittiğim dernekler ne ara ibadethane oldular?

Cemler evlerde yapılırmış köylük yerlerde.

Sizin hakkınızdan ben gelirim. Ben de paçaları sıvadım.. Ben de bileğleniyorum.

Siz de din iman yok! Siz Muharrem günü bile milletvekili Umut Akdoğan'la birlikte oturdunuz oraya viskinizi mezenizi koydunuz dıngır dıngır türkü dinliyorsunuz.

Ya sanatçı olun ya da bu Alevi simsarlığını bırakın. Senelerdir Alevilerin üzerinden ekmek yiyen sizsiniz. Milyoner olan sizsiniz. Bir tane fakire yardımınız yok.

Ben bu kadar çirkef bir toplum olduğunuz bilmiyordum ya.

Size Cem evi de yok! Köyler bomboş. Okullarda çocuk sesi yok. Okul yok

Her yer mantar gibi Cem evi. Oradan bir dernek başkanı, oradan belediyeleri götürelim. Oradan milyonları götürelim.

Çarparlar sizi yerin altına sokarlar ne Amerika kurtarabilir ne de İsrail.

Yeter lan soyduğunuz bu halkı!

Ahlaksızlığın lüzumu yok! Ne b.k yediğinizi biz söylüyoruz zaten. ama bu kadar azgınlık olmaz.”