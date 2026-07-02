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Gündem Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı
Gündem

Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı

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Herkes kaza sandı, vurulduğu ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde Baran Yusuf Dağdeviren, kendi aracıyla yolda giderken kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dağdeviren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herkesin kaza sandığı olay hastanede ortaya çıktı. Dağdeviren’in husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandığı, hastaneye giderken yolda bilincini kaybettiği tespit edildi.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Baran Yusuf Dağdeviren husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dağdeviren, kendi kullandığı araçla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra direksiyon başında bilincini kaybeden Dağdeviren, park halindeki araçlara çarptı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren hayatını kaybederken, silahla karnından yaralandığı ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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