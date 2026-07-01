CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Delege satın alma operasyonları, belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandalları, uçkur rezaletleri havada uçuşan CHP'de devrik Özgür Özel'in oyları hızla erirken, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den ilginç bir çıkış geldi. Özel'in kaybedilen oyları toparlamak için önce Alevi ardından Kürt vatandaşlarımızı konsolide etmeye çalıştığını görmezden gelen Zeynel Emre, "Bize oy veren CHP seçmeni, yüzde 90 üzerinde bir sayıyla bizim yanımızda ve destekliyor, Sayın Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi istiyor. Eğer Özgür Özel liderliğinde bir CHP olmazsa, Özel liderliğinde başka bir parti istiyor" dedi.
Delege satın alma operasyonları, yandaş belediyelerde patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalları ile uçkur rezaletlerinin havada uçuştuğu şer odağı CHP'de, koltuğu sallantıda olan devrik genel başkan Özgür Özel'in tabandaki oyları hızla erimeye devam ediyor. Parti içerisindeki kliklerin birbirinin kuyusunu kazdığı bu kaos ortamında, Özgür Özel'in gözüne girerek sinsi koltuk ikbalini garantilemek isteyen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den akıllara zarar, adeta fıkra gibi bir çıkış geldi.
Akıllara zarar "Yüzde 90" iddiası! "Özgür Özel olmazsa başka parti kurarız" diyerek CHP tabanını tehdit etti!
Özel'in kaybedilen oyları toparlamak için önce Alevi ardından Kürt vatandaşlarımızı konsolide etmeye çalıştığını görmezden gelen Zeynel Emre, "Bize oy veren CHP seçmeni, yüzde 90 üzerinde bir sayıyla bizim yanımızda ve destekliyor, Sayın Özgür Özel liderliğindeki CHP'yi istiyor. Eğer Özgür Özel liderliğinde bir CHP olmazsa, Özel liderliğinde başka bir parti istiyor" dedi.
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