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Gündem Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında
Gündem

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

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Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

Stand-up gösterisi adı altında tüm değerlerimize küstahça saldıran Deniz Göktaş isimli soytarı gözaltına alındı.

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden, dini ve milli değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.

Gösterisinde dile getirdiği Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili sözleri sonrası izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan Göktaş hakkında, “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bir süredir yurtdışı seyahatinde olan Deniz Göktaş bugün Türkiye’ye döndü ve havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

 

Gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntü yayınlandı:

 

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir.

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Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR BİTTİNİZ BİTİKSİNİZ

Bu kadar özgürlük dünyanın neresinde var ki. Allah bizleri ıslah etsin... Şimdi hemen çark eder, kıvırır ama cezayı esas cehennemde çekecek... bunlar hep reklam yaparlar.

Cabir

Bu memlekette semirip bu milletin değerlerine ve millete hakaret Edip asıl oldukları yere sığınırlar. Sonrada özgürlük yok diye yalıyorlar.
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