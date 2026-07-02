Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden, dini ve milli değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı.

Gösterisinde dile getirdiği Kur'an-ı Kerim ve vahiy süreciyle ilgili sözleri sonrası izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan Göktaş hakkında, “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bir süredir yurtdışı seyahatinde olan Deniz Göktaş bugün Türkiye’ye döndü ve havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntü yayınlandı:

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir.”