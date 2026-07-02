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Siyaset ‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi!’ Özgür Özel Madımak’tan kovuldu
Siyaset

‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi!’ Özgür Özel Madımak’tan kovuldu

Yeniakit Publisher
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CHP’nin versiyonu SHP’nin hükümet ortağı olduğu dönemde Ateist Aziz Nesin’in provokasyonları sonucu Madımak’ta 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası masum Müslümanlar, ortada herhangi bir delil olmadan tutuklanıp cezaevlerine atılırken, olayın gerçek faillerinin bulunması için SHP tarafından tek bir adım atılmadı. SHP’nin karanlık geçmişini unutan CHP’li Özgür Özel, olayın yıl dönümünde Madımak’ta şov yapmaya kalkışınca ‘Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi’ sözleriyle alandan kovuldu.

 yeniakit.com.tr 

Sivas olaylarının yıl dönümünü siyasi ranta devşirmek isteyen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, acılı aileler ve sağduyulu vatandaşlar tarafından Madımak’tan adeta kovuldu. Kirli SHP geçmişini unutturmaya çalışan ayrılıkçı Özel’e tepki gösteren vatandaşlar, “Burası şov yeri değil, siyasetinizi dışarıda yapın” diyerek tepki gösterdi.

 

SHP DÖNEMİNİN KARANLIK GEÇMİŞİ

CHP’nin o dönemki versiyonu olan SHP’nin hükümet ortağı olduğu süreçte, ateist Aziz Nesin’in provokasyonları sonucu Madımak’ta 33 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından masum Müslümanlar, ortada somut hiçbir delil bulunmadan haksızca tutuklanıp cezaevlerine doldurulurken, SHP yaşananların gerçek faillerinin bulunması adına tek bir samimi adım atmamıştı.

 

“BURADA ACIMIZI YAŞIYORUZ, ÇIKIN DIŞARIDA ŞOV YAPIN!”

Kendi partisinin bu karanlık ve şaibeli geçmişini görmezden gelen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olayın yıl dönümünde Madımak’a gelerek siyasi şov yapmaya kalkıştı. Ancak alandaki vatandaşlar, ayrılıkçı dil ve siyasetten beslenen Özel’in bu samimiyetsiz hamlesine geçit vermedi.

“Burası şov yeri değil” değil diyerek Özel’e tepki gösteren vatandaşlar, “Burada acımızı yaşıyoruz siz neyin peşindesiniz. Çıkın dışarıda yapın şovunuzu ve siyasetinizi” dediler.

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Yorumlar

Mehmet

Sivas Madımak yangınının yıl dönümünde siyasi rant sağlamak amacıyla Madımak'a gelen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, vatandaşların tepkisine maruz kaldı. Özel, SHP geçmişinin karanlık izlerini unutturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Olayın gerçek failleri hala bulunmamış ve acılı ailelerin acısı tazeken, Özel bu kutsal topraklarda siyasi şov yapmak istedi. Vatandaşlar, özellikle de olayın acısını yaşayan aileler, Özel'in bu samimiyetsiz hamlesine karşı çıkıp haklı tepkilerini gösterdiler. Bu olay CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koydu ve vatandaşın bu tür siyasi oyunlara karşı hassasiyetini gösterdi.
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