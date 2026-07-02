Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı
Çorum’un Alaca ilçesinde park halindeki bir otomobilin altına giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’un Alaca ilçesinde park halindeki bir otomobilin altına giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.
Günhan Mahallesi Hanımeli Sokak'ta park halindeki bir otomobilin alt kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden alınan yılan, daha sonra uygun bir alana götürülerek, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.
Yılanın mahallede götürülmesi araç sahibi ve sokak sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.
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