  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1 ölü, 1 kayıp! Kızılırmak’ta can pazarı... Çamaşır yıkayan çocuklar akıntıya kapıldı Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı Kuş pisliği boyaya düşman: Yanlış temizlik daha zararlı Borsa İstanbul’da yükseliş bugün de devam etti Müslümanların yüreğini yakan haber! İsrail'in kalleş saldırılarında şehit sayısı yükseldi Mahalle rahat nefes aldı: Daireden 5 ton çöp çıkarıldı Çiftçinin ‘yüz güldüren’ yeni gözdesi: Sarı karpuz! İkisinin de ifadesi ortaya çıktı! Deniz Akkaya Mersin’e ev sahibi tersine Karabük'te korkunç kaza Çöpleri yola attı: Cezası anında kesildi
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

Çorum’un Alaca ilçesinde park halindeki bir otomobilin altına giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.

#1
Foto - Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

Günhan Mahallesi Hanımeli Sokak'ta park halindeki bir otomobilin alt kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

#3
Foto - Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

İtfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden alınan yılan, daha sonra uygun bir alana götürülerek, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

#4
Foto - Davetsiz misafir mahalleyi karıştırdı

Yılanın mahallede götürülmesi araç sahibi ve sokak sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"
Dünya

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya’yı sert sözlerle hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin ittifak yükümlülükleri ve askeri des..
Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki
Gündem

Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki

Akit TV’de yayınlanan Derin Kutu programının yorumcusu gazeteci-yazar Kenan Alpay, İslam’a ve Kur'an'a hakaretler yağdıran sözde komedyen De..
7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu
Dünya

7 kişi hayatını kaybetti! Turistleri taşıyan tekne alabora oldu

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Swat bölgesinde turistleri taşıyan tekne, Saifullah Gölü’nde alabora oldu. Yaşanan acı olayda 7 ..
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada
Spor

Galatasaray’dan Bruno Fernandes için dev hamle! 60 milyon euroluk plan masada

Galatasaray, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfere imza atmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester United forması g..
CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü!
Gündem

CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü!

Delege satın alma operasyonları, belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandalları, uçkur rezaletleri havada uçuşan CHP'de devrik Özgür ..
İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!
Dünya

İHA ve füzelerle bombardıman! Savaş uçakları havalandı!

Rusya'nın balistik füze ve İHA'larla Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 11 kişi yaralandı. Başkentte peş peşe patlamalar yaşanırken, çok say..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23