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Gündem Kocası balkonda otururken karısı salonda öldürüldü
Gündem

Kocası balkonda otururken karısı salonda öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Kocası balkonda otururken karısı salonda öldürüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evlerinin balkonunda oturan yürüme engelli Ali Karaca (82) bir süre sonra içeri girdiğinde salonda eşi Faize Karaca'yı (77) kanlar içinde buldu. Boğazı kesilen kadının altınlarının çalındığı belirledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan yürüme engelli Ali Karaca (82), bir süre balkonda bulunduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle içeri girdi. Bu sırada eşi Faize Karaca'yı (77) evin içinde kanlar içinde gören Ali Karaca, yeniden balkona çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ALTINLARI ÇALINMIŞ

Karaca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada Faize Karaca'nın altınlarının da çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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