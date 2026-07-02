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Spor Yok böyle bonservis! Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bedelle kadrosuna kattı
Spor

Yok böyle bonservis! Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bedelle kadrosuna kattı

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Yok böyle bonservis! Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bedelle kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Nottingham Forest'tan orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna dahil etti. Bu transfer Premier Lig’de dönen para trafiğinin değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresiyle ilgili bilgi verilmezken, "23 yaşındaki Anderson, şu anda İngiltere ile FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor ve Kansas'ta sağlık kontrolünden geçti. Transferin detayları, İngiltere'ye döndükten sonra kesinleşecek." ifadeleri kullanıldı.

Nottingham Forest ile 92 maça çıkan Anderson, 6 gole imza attı.

İngiliz basınına göre Manchester City, Anderson transferi için Nottingham Forest'a 116 milyon sterlin (135.450.000 Euro- 7.250.790.000 TL) ödedi. Bu rakam, bir İngiliz futbolcunun bonservisi için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Jude Bellingham, 2023'te Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 115 milyon sterline transfer olmuştu.

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