Biten pil geri dönüyor: Gücünü yeniden kazanıyor

Piller nedeniyle yaşanan atık sorunu artık farklı bir döneme giriyor. Cornell Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, tükenmiş pillerin ömrünü neredeyse ilk günkü kapasitesine döndürebilen bir yöntem keşfetti. Dr. Vibha Kalra ve ekibinin üzerinde çalıştığı bu yeni elektrokimyasal banyo, geri dönüşüm süreçlerindeki maliyet ve verimlilik dengesini tamamen değiştirebilecek kadar iddialı. Geliştirilen özel sıvı çözelti, elektrotları parçalamadan yenileyerek kapasitenin yüzde 95 oranında geri kazanılmasını mümkün kılıyor.

ATIK YIĞINLARINA KARŞI KİMYASAL ÇÖZÜM

Elektrikli araç piyasasındaki hızlı büyüme, lityum-iyon pillere olan ihtiyacı her geçen gün daha da yukarı çekiyor. Sadece ABD topraklarında yıllık 180 bin tonu bulan pil atığı, çevre kirliliğinin yanı sıra ciddi bir ekonomik yük de oluşturuyor. Geri dönüşüm şirketleri için hazırlanan bu yeni sistem, operasyonel giderleri yüzde 56 civarında düşürme potansiyeline sahip. Çevresel baskıyı hafifletmeyi amaçlayan teknik, pillerin ömrünü uzatıp israfın önüne geçmeyi hedefliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR, SINIRLARI NELER?

Energy & Environmental Science dergisinde paylaşılan detaylara göre sistem, "doğrudan elektrottan elektroda rejenerasyon" adıyla bilinen bir süreçle çalışıyor. 1,3-dimetil-2-imidazolidinon adlı kimyasal solvent banyosu, pilde enerji kaybına yol açan yalıtkan tabakayı tamamen temizliyor. Elektrotları toz haline getirmeden onaran bu işlem, doğrudan yeniden montaja da imkan veriyor.

Yine de teknolojinin önünde aşılması gereken bazı engeller var. Yöntem şu aşamada ev tipi uygulamalara uygun olmadığı gibi, endüstriyel ölçekteki dev piller üzerinde de henüz denenmedi. Ayrıca lityum kaybı gibi daha derin yapısal bozulmaların bu banyoyla çözülüp çözülmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yine de uzmanlar, hammadde kıtlığı nedeniyle sürdürülebilir bir gelecek için bu gibi onarım teknolojilerinin bir lüks değil, zorunluluk olduğu görüşünde birleşmiş durumda.